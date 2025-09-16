＜大相撲九月場所＞◇二日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】イケメンと話題の22歳力士

先場所幕下最下位格付け出しデビューを果たした“サラブレッド”若手力士にファンの熱視線が注がれた。端正な顔立ちに「イケメンいいよ」「体も引き締まってる」と称賛の声が相次いだ。

注目を集めたのは幕下四十枚目・竜翔（追手風）。現在22歳の竜翔は、昨年の全国学生選手権で個人8強入りを果たし、今年七月場所で幕下最下位格付け出しでデビュー。5勝2敗の好成績を収めた期待の新人だ。身長185センチ、体重122キロの立派な体格を持ち、叔父は元小結・浜ノ嶋の尾上親方、兄は元十両・竜虎という“角界のサラブレッド”でもある。

幕下四十枚目・千代ノ皇（九重）と対決した二日目の取組で土俵に登場すると、その凛々しい顔立ちも反響を呼んだ。魅了されたファンからは「イケメンいいよ」「男前くん」「体も引き締まってる」「美しい」「ええ男や」「最上級クラスのイケメン」「これは主人公顔」とコメントが相次いだほか、丁寧な四股にも「いい四股だね」と注目が集まった。

その後の取組では、立ち合い低い姿勢で当たっていった竜翔。頭を下げて攻めていき、抱え込まれて組み止められるも、右の前まわしを掴み左を巻き替えると一気に寄り切って勝利した。勝った竜翔は白星スタートとなる1勝目。敗れた千代ノ皇は1敗目を喫した。

（ABEMA/大相撲チャンネル）