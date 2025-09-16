今回は、重たすぎる彼女を振った結果、起きたことについてのエピソードを紹介します。

別れた後も、しつこく連絡してきたけど…

「1年前まで付き合っていた元カノのNは可愛くて優しい子でしたが、付き合っていくうちに重たく感じるように……。というのもNは超ネガティブで異常なレベルで嫉妬深く、俺と会っていないとき何度も連絡してくるんです。俺が出張中でなかなか電話に出られなかったときは、着信履歴にNから信じられない数の着信があり、正直怖かったですね。

そんな重たすぎるNに振り回され、すっかり疲れ切ってしまった俺は、Nに『別れたい』と伝えました。Nはパニックになり、何度も『私のこと、捨てないで……』と言って俺にすがりついてきましたが、Nが気の毒になりつつも別れることに。

別れてからもしばらくNからのLINEや電話は止まず、俺のマンションの前で待ち伏せされることもあってゾッとしましたが、『また家で待ち伏せしたら、警察を呼ぶから』と言ったら、来なくなりましたね。

で、その数日後、Nが見知らぬ男と手を繋いで仲良さげに歩いている姿を目撃したんです」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ あんなに「別れたくない」とすがりついてきたのに、それから1週間ちょっとで新しい彼氏をゲットしたのでしょうかね……。

