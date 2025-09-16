在庫欠け発生中ーーーッ！【GU値下げ】大人の高見え♡「790円ベロアT」

秋に活躍しそうなベロア素材のTシャツが、【GU（ジーユー）】でお値下げ中！ シンプルなデザインながら高見えする素材感で、大人の秋コーデに取り入れやすいのが魅力です。今回は、そんな、「790円ベロアT」をスタッフコーデとともにご紹介。おしゃれな着こなしをチェックして、着回しの参考にしてみてください。

秋コーデに映える！ 高見えベロアT

【GU】「シアーベロアT」\790（税込・セール価格）

光沢感のある高見え素材のベロアTは、大人っぽく着られるのが魅力。シンプルなデザインながら、ベロア特有のリッチな質感で秋らしさをプラスしてくれます。ほんのりシアー感のある素材により、今から秋にかけて長く活躍してくれそう。カラーはダークグレー、ブラック、ベージュの秋の定番色がラインナップしています。公式オンラインストアでは、既にブラックが完売している模様。他の色もサイズ欠けが発生しているので、気になる人は早めにチェックしてください。

ベロアTが主役の大人かわいい秋っぽカジュアル

ベージュのベロアTを主役にした、大人かわいい秋っぽカジュアルコーデ。デニム素材のスコートを合わせることで、程よい甘さと抜け感が加わり、季節の変わり目にぴったりのスタイリングに。ベージュのTシャツに合わせて、シューズや小物もトーンを揃えることで全体に統一感が生まれています。シンプルながら高見え感たっぷりのコーデです。

黒サロペット × ベロアTでつくる上品カジュアル

ダークグレーのベロアTと黒のサロペットを合わせた、上品さ漂う大人カジュアルコーデ。オールシーズン着回せそうなサロペットも、インナーにベロア素材を取り入れるだけで秋らしいコーデにチェンジできます。さらに光沢感のあるベロア素材がリッチな印象を添え、シンプルながらもコーデ全体を格上げ。モノトーンでまとめた、こなれ感たっぷりのスタイリングです。

ベロアTを仕込んで大人の洗練レイヤード

ベロアTをインナーに仕込むことで、シンプルなコーデに奥行きが出て、ぐっと大人の洗練感が漂うスタイリングに。ベージュのセットアップ風の上下にブラックのベロアTを合わせることで全体が引き締まり、きれいめな印象に仕上がります。季節感を取り入れつつ、洗練された雰囲気を楽しみたい人におすすめのレイヤードコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka