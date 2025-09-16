◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日(15日、甲子園球場)

この日中日に勝利したことで早くも今シーズン80勝に到達した阪神。中でも、佐藤輝明選手が2打席連続アーチを含む3安打猛打賞、5打点と大暴れしました。

久しぶりのデーゲームでの活躍に「よかったです」とお立ち台に上がった佐藤選手。初回にタイムリー2塁打を放つと、3回の第2打席目では右中間へ37号2ランを放ったことについて「もう追い込まれていたんですけど、しっかりコンタクトを意識して、いいところまで飛んでくれました」と打席を振り返り、打った瞬間でホームランを確信したかについては「風もあったんで、一生懸命走りました」と返しました。

さらに第3打席では、中日・近藤廉投手からわずか2球で追い込まれると、カウント2-2から外角ストレートを完璧に捉え、レフトポール際へ連続2ランを放ちました。手応えについて「うまくコンタクトできましたし、あそこは甲子園で1番入りやすいとこなんで、そこに飛んでくれて良かったなと思います」と振り返りました。また確信したかについては「一生懸命走りました！」と全力疾走を強調しました。

この日2HR、5打点の活躍により、38本塁打、96打点に到達した虎の主砲。大台の40本塁打、100打点までのこりわずかとなり、「残り試合楽しみながら、そうですね。いけるとこまで行きたいなって思っています」と大台到達へ向けて意欲を見せました。