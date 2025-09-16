「地震予知ができなかった」イタリア人学者がなんと「過失致死罪」… 地震は予知できるのか！？

2025年8月25日、ブルーバックスより

地震は予知できるか？

地震を確実に予知できれば、社会が防災体制を整えたり、人々が危険な場所から避難したり、迫りくる災害の多くの局面を回避したりすることが可能になる。では、私たちは地震をどの程度予知できるのだろうか？

地震予知とは、いつ、どこで、どのぐらいの規模の地震が起きるのかを特定することを意味する。

プレートテクトニクス理論と広域的な断層系についての詳細な地質図を組み合わせれば、地質学者は長期的に見て大地震を引き起こす確率の高い断層を確実に予測できる。

しかし、ある断層が大地震でいつ破壊されるのかを正確に特定するのは、非常に難しいことが明らかになってきた。

長期地震予測

ある場所で次に大きな地震が起きるのはいつかと地震学者に尋ねれば、その答えはおそらくこうだ――「前回の大地震から間隔が空いているほど、次の地震は近いだろう」。

すでに学んだように、地震の再来周期(ひずみが蓄積して、次の地震の際に断層すべりで解放されるまでに要する時間)は、プレートの相対速度と、過去の地震で観測された変位量から推定される断層すべり量の予想値から算出できる。また、地質学者は断層の変位によってずれの生じた地層を見つけて時代を特定することにより、過去数千年間の大地震の再来周期を推定することもできる。

この2つの手法を用いた予測は、たいてい同じような結果になるが、どちらの予測も不確実性が大きいことが判明している。再来周期には100%ものずれが生じかねない。たとえばカリフォルニア州南部では、サンアンドレアス断層の再来周期は110〜180年と推定されているが、実際に観察された各地震の間隔は、この平均値より大幅に短いことも、反対に大幅に長いこともある。

サンアンドレアス断層のある場所では1857年に大規模な地震が発生しているが、別の場所(南端)では1680年頃の大地震を最後に断層に動きはないようだ(図10.2参照)。したがって、そこではいつ地震が発生してもおかしくない――それは明日かもしれないし、数十年後かもしれない。

ここで述べたような地震の予測法は、予測期間が数十年から数百年にわたるので長期地震予測と呼ばれる。一方、多くの人々が切実に望んでいるのは、特定の断層の大規模な破壊を数日、もっと言えば数時間以内の誤差で予測した情報だろう。これを短期地震予測といい、長期予測と区別している。

短期地震予測

地震の短期予測がうまくいった例も少数ながら存在する。そのひとつが1975年に中国北東部の海城市近郊で起きた地震で、発生のわずか数時間前に予知に成功した。

中国の地震学者たちは、前兆と考えられる現象を察知して予知へとつなげた。本震の数時間前に微小な地震が群発し、地盤が急激に変形していたのだ。行政による啓発活動で事前の備えができていた住民たちは、地震発生前の数時間で100万人近くが自宅や職場から避難した。

この地震で多くの町や村が破壊され、数百名の死者が出たが、多くの住民が命拾いをしたと考えられている。しかしその翌年には、予期せぬ地震が同国の唐山市を襲い、死者は24万人を超えた。海城地震のときのようなはっきりとした前兆は、その後の大地震に際しては見られていない。

さまざまなスキームが提案されているものの、地震発生の数分から数週間前の予測を可能にするための確たる手法は見つかっていない。短期地震予測は不可能とは言い切れないが、地震学者は近い将来に実現の見込みがあるとは考えていない。

とはいえ、地震の発生確率の経時変化については有益な指針がある。地震は空間的にも時間的にも群発する傾向があることがわかっている。たとえば、大地震のすぐあとに近傍で余震が起きるといったぐあいだ。また、大きな被害をおよぼす可能性のある地震の発生確率が、地震活動が活発化しているときに高まる傾向にあることも、地震学者によって明らかにされている。

だが、このような情報の解釈は一筋縄ではいかない。なぜなら、地震活動が高まっていても、大地震を正確に予測することは今のところ不可能だからだ。地震の危険が差し迫っているときには、ハザードの変化について人々は混乱しがちだ。

たとえば、甚大な被害をもたらした2009年4月6日のラクイラ地震では、事前に短期的な地震の発生予測を正確に伝えなかったとして、イタリア政府に提言を行っていた科学者らが過失致死罪で訴追される事態となった。

イタリアでは現在、群発地震に基づいた予測が導入されつつあり、地震ハザードの変化を評価するために役立てられている。このような短期的な地震予測法は、カリフォルニア州などその他の地域でも開発が進んでいる。

中期地震予測

長期地震予測の不確実性は、広域的な断層系の挙動を研究することで補える。その一例に、弾性反発説を広域に適用するという方法がある。弾性反発説を概説した図10.3は、独立した断層セグメントにだんだんと蓄積した地殻応力が、周期的に起きる断層破壊で解放されるしくみを示している。

しかし、カリフォルニア州南部の事例ですでに触れたように(図10.18参照)、断層は単独で存在することはほとんどなく、相互につながって複雑なネットワークを築いている。

そのため、ある断層セグメントで生じた破壊は、周辺の全域で応力を変化させる(図10.4参照)。

こうした変化は断層系の形状に応じて、近隣の断層セグメントにおける地震の発生確率を上げたり下げたりする。つまり、ひとつの断層系のある部分においていつどこで地震が起きるかは、同じ断層系に属するほかの部分において、いつどこで地震が起きるかを左右するのだ。

応力の変動が小規模な地震の発生頻度をどのように増減するのかを地球科学者が理解できれば、ある程度の不確実性は拭えないものの、数年、ことによると数ヵ月という短期間における地震の発生を予測できるようになるかもしれない。

地震観測網上でモニターしている微小な地震が、広域的な「応力の判定基準」となりうるからだ。いつの日かこんなニュースを聞くときが来るかもしれない。「国立地震予知避難委員会は、来年サンアンドレアス断層南部のセグメントでマグニチュード7以上の地震が発生する可能性を50％と推定しました」。

しかし、このような中期地震予測を発出できるようになると、新たに難しい問題が浮上する。切迫した脅威でも長期的な脅威でもない予測に、社会はどう対応すべきなのか？

中期予測は数ヵ月から数年単位の地震の可能性しか推定できず、被害を受けるおそれのある地域の住民を避難させるほどの厳密さはない。誤報に終わることも少なくないだろう。このような予測は、地震の脅威があるとされた地域における資産価値や投資にどんな影響をおよぼすだろうか？ これらの問題には科学者のみならず、政策立案者や経済学者などが協力して取り組んでいく必要がある。

