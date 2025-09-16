元々は東急不動産グループが開発してきた「ニセコ」はいつから外国資本に侵食され始めたのか

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

豪州資本による買収

2004年、東急不動産は、自ら開発してきたニセコ花園スキー場を、ニセコの魅力に魅了されたオーストラリア人を主とする投資家グループが出資し設立した「日本ハーモニー・リゾート」に売却した。翌2005年には、日本ハーモニー・リゾートがニセコ東急ゴルフコースを買収している。

一方で、同じ2004年に、東急不動産はサンモリッツリフトがひらふ地区に持つスキーコースとホテルニセコアルペンを買収し、ニセコグラン・ヒラフスキー場とし、エリアの一体経営ができるようになった。

こうして整理してみると、東急不動産グループでは、手塩にかけて育てた花園地区を売却することで、ひらふ地区に経営資源を集中させたということができよう。いずれにせよ、ニセコグラン・ヒラフスキー場などは東急不動産が運営することとなり、一方で、花園は手放すこととなった。

ニセコへの投資の決め手とは

オーストラリア資本による花園買収は、今につながるニセコの国際リゾート化にとって大きな転換点になったといえよう。オーストラリアにもスキー場はあるものの、その数は限られ、雪質がいいとはいえず、北米や欧州にまで出掛けるスキーヤーもいたが、距離的な制約もあり一部の富裕層に限られていた。

その点、ニセコはパウダースノーの魅力はむろん、豪州と距離的に近く、しかも時差がほとんどない。温泉や食事の良さ、そして何よりも円安とデフレ不況による日本の物価の安さも彼らにとって魅力となった。

花園の運営が東急から豪州資本に移ってわずか3年後の2007年、日本ハーモニー・リゾートは香港のPCCWグループに買収された。PCCWは世界屈指の財閥「長江実業集団」を築いた大富豪、李嘉誠氏の次男・李沢楷氏が率いる香港の大手通信会社だ。

日本では東京駅近くの「フォーシーズンズホテル丸の内東京」が入る高層ビル「パシフィックセンチュリープレイス丸の内」の開発実績で有名だ。そのPCCWの子会社「パシフィック・センチュリー・プレミアム・ディベロップメンツ」（PCPD）が、日本ハーモニー・リゾートを買収した。

PCCWグループは2020年1月にはパークハイアットニセコHANAZONOを開業するなど、花園地区の大規模開発が急ピッチで進行中だ。

