「自身の感性」を入れ込まない「私ノンフィクション」…”NG記者”の特異な報道スタイル

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』

社会問題であってはならない「私の感性」主義

第1章に藤田庄市氏から「私ノンフィクション」という評価をされたと書いた。

これは「社会問題を感性で論じる」ということとは違う。2018年に「週刊SPA！」へ統一教会の2世信者によるマッチングについて好意的な論調の記事が掲載された。執筆者は「家族と性愛」をテーマにエッセイなどを書く女性文筆家だった。この記事について「やや日刊カルト新聞」で2世問題やカルト問題の構造を無視した能天気な内容を批判する記事を書いたところ、当の文筆家ははSNSで「私の感性」を主張した。

社会問題において被害者を無視し、執筆者個人の感性で書かれては堪らない。

私のスタイルはこの「私の感性」至上主義とは異なる。自身がその場に身を置き、掘り下げていく、自分自身が没頭してしまう懸念も含めて論考するやり方だ。

特殊性ということで言えば、私自身が取材を行う立場でありながら、その一方で取材を受ける側にいる機会も多いということがある。取材もするし、取材もされる。一見、両立しないようでありながら私の場合はそれが両立しており、2つの立場が共存している。時に自分の立ち位置を被取材者から取材者へ変えながら、臨機応変に動いているといった感覚がある。この特殊性をどう生かしていくべきなのか、これからも私にしかできないことがあると思っている。

事実をありのまま提示すること

また、様々なシチュエーションにおいて「真実」というワードが多用されることにも懸念を持っている。「これが『真実』だ！」という主張には違和感が常にある。「真実」ではなく「事実」を提示し、読者が判断する。それが自分の職分であり、ジャーナリズムの本分だと思っている。もちろん、局面においては「真実」を追うこともあるだろう。ここで言及している「真実」とは「事実」の意味で使われている場合の「真実」である。

事実を書くことでハレーションは少なからず起こり得る。だが、そんな事態を避けようとして事実を曲げることのほうが弊害は大きい。臆せず屈せず事実を提示することを貫きたい。

私が最初にジャーナリズム関連の賞を受賞したのは、「2022年メディア・アンビシャス大賞特別賞」だった。受賞概要に「市民の期待に応えるジャーナリズムそのものと高く評価」という文言があった。

ジャーナリストの鈴木エイトへの評価

また2023年度の日本ジャーナリスト会議（JCJ）の「JCJ大賞」を受賞させてもらった際、贈賞式で東海大学のJPOT（東海ジャーナリズムプロジェクト）の学生を紹介された。この学生はJCJが発行する『JOURNALISTs』に掲載されたJPOTのレポートでこう書いてくれている。

「私は、テレビなどが大々的に取り上げないニュースは単なるうわさだろうと思ってスルーしていた。しかし、鈴木エイトさんに取材をしたことで見方が一変した。鈴木さんはメディアがこれまで政界と統一教会の関係の問題をほとんど取り上げないことに危機感と失望を抱き、『誰もやらないのなら自分がやるしかない』と追及に立ち上がった。『報われないことに焦らず』、教団などに訴訟を起こされたり逮捕されかけたりしてもまったくひるまない鈴木さんの毅然とした姿勢に触れ、『おかしいと思ったことに問題意識を持つ』ことの重要性を改めて実感した。『ただのうわさ』と軽く受け流さず、『もし本当だったら大問題だな、事実はどうなの？』という感覚を私たちが日ごろから身に付けていれば、あの事件は起きなかったかもしれない。これからは純粋に『おかしい』と思った一見目立たないニュースにも目を向けられる人間になりたい」

私は日本大学の経済学部を出ているのだが、同じ日大の法学部の新聞学科米倉ゼミ（映像ジャーナリズム）の学生たちが同年度にまとめた共同論文「安倍晋三元首相銃撃事件をテレビはどう伝えたのか？ 〜事件後5日間の報道の内容分析を中心に〜」の作成協力のためインタビュー取材を受けた。

他の大手メディアの記者が断るなかでテレビ報道がネット情報に遅れた理由を分析し伝えた。中心となっていた学生の一人は卒業後に大手通信社の記者として活躍している。学部は違えど、優秀な後輩たちが育っていってくれているのは嬉しい。

