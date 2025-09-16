衝撃…なんと、実験で「ブラックホール」が生成されるかもしれない…その時、地球は飲み込まれてしまうのか？

この宇宙にあるあらゆる物質には「質量」が存在しています。ですが、物質を構成する最小単位である素粒子の理論をひもといていくと、「質量があるのはおかしい」という問題に突き当たるのだそうです。

では、質量はなぜ存在し、どのように生まれるのでしょうか？ さらに、質量の謎を追っていくと、宇宙の成り立ちの解明にもつながっていくそうなのです。

素粒子の質量と重さ

素粒子の世界では質量と重さはどうなっているだろう。二つの陽子を近づけると、陽子には質量があるのでそれに応じた重力が働いているはずだ。ただ、陽子1個の質量はあまりに小さいので働く力はとても小さく、同じ二つの陽子に働く電気的な力にくらべると問題にならないくらい小さい。おかげで、素粒子の反応を考えるときには重力のことは無視してもよい。

私たちが強い重力を感じるのは、私たち自身が十分に大きな質量をもっているせいだ。電気的な力はプラスの電荷とマイナスの電荷が引き合うおかげで、原子のレベルでプラスの原子核とマイナスの電子がくっついて中和してしまい、全体としては電気的に中性に見える。

こうなってしまうともはや電気的な力は働かないので、日常生活で私たちが感じる電気的な力は微々たるものになっている。一方の重力にはマイナスというものはなく、すべての物質がプラスに働くのでとにかく多くの物質が集まると大きな力が生まれることになる。

素粒子の世界での重力は小さい、ということは重力の法則（ニュートンの万有引力の法則）が素粒子の世界でもやはり成り立っているかどうかを調べるのはとても難しいということでもある。

例のキャベンディッシュの実験は大きな鉛の球を使ったものだったが、もっと小さな物質を使って、そしてもっと短い距離での重力の法則を検証せよと言われても確かにどうすればいいか思いつかない。現在のところ、それでも0.1ミリメートル程度の距離まで重力の法則が成り立つことが非常に精密な実験によって確かめられている。

だが、もっともっと小さな素粒子にとっては、0.1ミリメートルというのは果てしなく長い距離だ。実のところ、素粒子レベルで重力の法則がどうなっているかは、今のところちゃんと理解されていないと言ってよい。

おかげで0.1ミリメートルよりも短い距離では空間は三次元ではなく四次元、五次元の方向をもっているという模型を考える人もいる。四次元目、五次元目の方向は0.1ミリメートルよりも小さく丸まっていて見えないとしたら実験とも矛盾しない。

もし本当にこんなことになっていたとすると、地上の実験で小さなブラックホールができる可能性すらある。CERNの巨大な加速器LHCの話だ。実験が始まった頃には、ブラックホールなんて作ったら地球が飲み込まれてこの世の終わりだと騒ぐ人もいた（図「もし加速器でブラックホールができたら」）。

本当は、地球にはこの加速器が作り出すよりもはるかに大きなエネルギーの宇宙線が日夜降り注いでいるので、いまだに地球がブラックホールに飲み込まれていないところをみると心配する必要はなさそうだ。それでも、小さなブラックホールができては消えているという可能性は残っている。本当にそれが見つかったらノーベル賞確実だ。

結局のところ、地上の物質が重いのはその物質に質量があるからで、あとはニュートンの万有引力の法則にしたがって重力を感じることになる。その質量はどこにあるかを考えてみろと言われたら、また例によって物質を分解して元になる素粒子の質量にまで行きつく。

おおざっぱに言えば、その物質が何個の陽子・中性子でできているかで、陽子・中性子何個分の質量になるかが決まるわけだ。陽子と中性子の質量は非常に近い。それにくらべて電子は1800分の1くらい小さいのでとりあえず無視してもいいだろう。

同じ体積でも石は水より重く、鉄は石よりも重い。これは中に入っている陽子・中性子の数が違うからだ。元素によって原子核がもつ陽子・中性子の数が違うので、これが質量に跳ね返ってくる。

核燃料に使われるウランは、陽子・中性子の数が極端に多いせいで、鉄や鉛よりもさらに重くなる。おかげで鉄を貫通する砲弾を作ることもできる。劣化ウラン弾だ。劣化ウランは天然ウランにくらべて弱いとはいっても放射能をもつので健康被害が心配される。

質量があるのかないのか、何を調べればわかるの？

質量というのは重さと違って、その物質のもつ固有の性質だ。つまり、宇宙のどこにあっても陽子の質量は同じだし、それは私たちの体の中でも地中の奥深くでも変わることはない。質量は物質のもっとも基本的な性質（の一つ）だと考えてもよいだろう。

ならば、物質の質量による影響がもっとも顕著にあらわれる現象は何だろうか？ 言い換えると、質量があるのかないのかをはっきり示すには何を調べればいいだろうか？ もっともよい考えは、その物体を光速近くまで加速してみることだ。

質量のあるなしではっきり違いが出てくる。特殊相対性理論の世界だ。特殊相対性理論は、単にアインシュタインの空想の産物ではない。電磁気の法則から必然的に導かれるものだ。どういうことか、本書で詳しく解説する。

