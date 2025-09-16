福山雅治が9月25日、日本テレビ系情報番組『DayDay.』番組テーマソング「万有引力」をデジタルリリースすることが発表となった。これはデビュー35周年の節目として開催中のドームツアー＜FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL＞より、9月14日および15日に行われたベルーナドームにて、32,000人を前に発表されたものだ。

ドームライブでは、ヒットソング「零-ZERO-」「想望」などをはじめ、35周年を彩ってきた楽曲が最新のバンドアレンジや絶妙なステージ演出と共に披露され、3時間のステージにオーディエンスが熱狂した。そのアンコールのMCで福山雅治がこう語った。

「本日、このベルーナドームにお集まりいただいた皆様に、初解禁となるお知らせがあります!! 大変お待たせいたしました！」と切り出すと、楽曲「万有引力」が9月25日にデジタルリリースされることが福山自身の口から発表された。

そして「どこよりも早く」と、ジャケット写真がステージの巨大ヴィジョンに投影されると、マジカルなアートワークに会場がどよめいた。そのアートワークとは、福山の手元から、片手で握れるほどの大きさの石が空中浮遊している状態を切り取った写真を使用したもの。「万有引力」が表現されたデザインだという。「何度も何度も、とテイクを重ねた1枚です」と福山自身が語ったアートワークは、不思議でインパクトのあるジャケット写真に仕上がっている。

デジタルシングル「万有引力」は9月25日のデジタルリリースに向けて、予約購入／ダウンロードキャンペーンも実施される予定とのことだ。

■デジタルシングル「万有引力」

2025年9月25日(木)デジタルリリース

▶日本テレビ系情報番組『DayDay.』

毎週(月)〜(木)あさ9時〜11時10分

毎週(金)あさ9時〜10時25分

■＜NISSAY PRESENTS FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL.＞

【大阪】

8月30日(土) 京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

8月31日(日) 京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

【埼玉】

9月14日(日) ベルーナドーム(西武ドーム)

open15:00 / start17:00

9月15日(月/祝) ベルーナドーム(西武ドーム)

open14:00 / start16:00

【福岡】

9月27日(土) みずほPayPayドーム福岡

open15:00 / start17:00

9月28日(日) みずほPayPayドーム福岡

open14:00 / start16:00

■＜WE’RE BROS. TOUR 2026＞

▼2026年

1月24日(土) GLION ARENA KOBE

1月25日(日) GLION ARENA KOBE

2月07日(土) 大阪城ホール

2月08日(日) 大阪城ホール

2月12日(木) 日本ガイシホール

2月13日(金) 日本ガイシホール

2月28日(土) 広島グリーンアリーナ

3月01日(日) 広島グリーンアリーナ

3月07日(土) マリンメッセ福岡A館

3月08日(日) マリンメッセ福岡A館

3月14日(土) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

3月15日(日) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日(土) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月12日(日) 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

4月24日(金) 日本武道館

4月25日(土) 日本武道館

5月09日(土) アスティとくしま

5月10日(日) アスティとくしま

5月16日(土) 三重県営サンアリーナ

5月17日(日) 三重県営サンアリーナ

5月30日(土) 青森 盛運輸アリーナ

5月31日(日) 青森 盛運輸アリーナ

6月06日(土) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月07日(日) 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6月13日(土) 日本武道館

6月14日(日) 日本武道館

6月27日(土) あなぶきアリーナ香川

6月28日(日) あなぶきアリーナ香川

