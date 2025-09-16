全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、山梨・甲府市のワイナリー『サントリー登美の丘ワイナリー』です。

圧巻の眺望と広さ、ワイナリーの魅力まるごと体感！

ワイン畑行ったことある？なければ最初はぜひここがおすすめ、『サントリー登美の丘ワイナリー』のワイナリーツアーだ。約150haという敷地に約50区画ものブドウ畑が広がる中を、ていねいな解説付きで巡るうちに、きっとワインがもっと愛しく、そしてとっても飲みたくなる。

有料のツアーは各種コースあるが、今回選んだのは、ブドウ畑も熟成庫も巡り、解説付きのワインテイスティングも楽しめる“フル”バージョンの「FROM FARMワイナリーツアー」だ。

場内は広いのでバスに乗り込んで移動。まずはワイナリーで最も高い標高約600メートルの眺望台から畑を見下ろす。遠方には南アルプスや富士山も見え、気持ちいい〜。

『サントリー登美の丘ワイナリー』富士見テラス前に広がる「見学用ぶどう畑」では、多数のブドウ品種の樹をまぢかに見学することができる

そしてその足でブドウ畑に向かう。畑に足を踏み入れると思ったより土はふかふか。ガイドさんが、ブドウの種類や畑ごとの違い、手入れの仕方まで解説してくれる。お〜、おいしいブドウに育ってね。

『サントリー登美の丘ワイナリー』秋には写真のように色づく甲州ブドウ

山をくり抜いて作られた歴史のある熟成庫も雰囲気抜群。中に入ると少しひんやりしていい香りが漂っている。瓶熟成庫には数千本ものワインも現在進行形で眠っている。

『サントリー登美の丘ワイナリー』熟成庫の中にはフレンチオーク樽に入ったワインが静かに眠る

お待ちかねのワインテイスティングは希少な貴腐ワインを含む4種類。世界の鑑評会受賞歴もある白の甲州ワイン。数多くの品種が使われた赤、「時のかさね」もいい。ペアリングまで丁寧な解説付きだ。

『サントリー登美の丘ワイナリー』世界的なコンクールで金賞を取った「登美の丘 甲州2022」と、複数のヴィンテージの原酒を“かさね”て造るという「登美の丘 赤 時のかさね」。今回のテイスティングの一部

深呼吸したくなる気持ちよさとワインの楽しさを満喫。季節を変えてまた行きたい!!

『サントリー登美の丘ワイナリー』栽培担当 潮上史生さん

栽培担当：潮上史生さん「登美の丘ワイナリーの魅力は、さまざまな特長を持つ畑で、個性豊かな原料ブドウを栽培していることです。それぞれのブドウの特長を、造り手が最大限に引き出すことで、最高のワイン品質を追求しています」

『サントリー登美の丘ワイナリー』雰囲気のあるワインショップ

山梨『サントリー登美の丘ワイナリー』

［施設名］『サントリー登美の丘ワイナリー』

［住所］山梨県甲府市大袋2786

［電話］0551-28-7311

［営業時間］10時〜17時（最終入場16時半）

［休日］水、年末年始、その他休業あり

［交通］JR甲府駅から無料シャトルバス（金・土・日・祝運行※詳細はhpを参照）利用で約30分、塩崎駅からタクシーで約13分、竜王駅からタクシーで約15分

※ワイナリーツアーは予約制（有料）。各種コースがあるので予約他詳細はhpを参照。

［HP］https://www.suntory.co.jp/factory/tominooka/

※画像ギャラリーでは、雰囲気のあるワインショップやぶどう畑の画像がご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、サントリーホールディングス、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

