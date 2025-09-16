さまざまな人と乗り合わせる満員電車では、痴漢やケンカなど多くのトラブルが発生している。時には相手の意図が分からないゾッとするようなトラブルに巻き込まれてしまうこともある。北海道在住で日常漫画をSNSに投稿しているキヨさんも満員電車で恐怖体験をしたひとりだ。



【漫画】やけにピッタリと背後についてくる人がいると思ったら…

物語はキヨさんが満員電車に乗っているシーンから始まる。キヨさんが電車に揺られていると、背後にピッタリとくっついてくる人が。



しかもその人は、明らかにキヨさんに全体重を預けていた。重さと行動の不可解さに「なにこれ新しいタイプの痴漢？」と戸惑ってしまうキヨさんだったが、電車が目的の駅に着いたことで解放される。



ホームに出たキヨさんが「一体どんな人が…？」と電車内を確認すると、そこには女子高生が立っていたのだ。しかも女子高生の表情は、悪びれる様子もなく満面の笑み。それを見たキヨさんは、思わず「都会って怖いんだな…」と恐怖するのだった。



満員電車の恐怖を描いた同作について、作者のキヨさんに詳しい話を聞いた。



またあの女子高生に会うのが怖くて車両を変えた



-この作品を執筆したきっかけを教えてください。



実はこの出来事は数年前に経験したものです。



衝撃的でずっと忘れられず、いつか漫画にして発表しようと思っていました。



-作品に寄せられたコメントで気になったものを教えてください。



「楽したいために、もたれかかってくる人がまあまあいる」というコメントを見て、「こういう人はどこにでもいるのか」と驚きました。



-その時の実際のキヨさんの心境を教えてください。



わざと力を入れて寄りかかって来てるのが分かるので、怖さと不気味な気持ちでいっぱいでした。注意しようかとも思いましたが、トラブルになるのも怖かったので目的の駅まで耐えました。



朝の満員電車だったので、周りの人も気づいていなかったと思います。次の日、またあの女子高生に会うのが怖くて車両を変えました。



-読者へのメッセージをお願いします。



私はよく電車やバスに乗るので、たまにマナー違反をしてる人を見かける事がありましたが、ここまでインパクトのある人に会ったのは初めてでした。皆さんもこのようなトラブルに巻き込まれることがあるかもしれませんが、冷静に対処して欲しいと思います。



また、困ったトラブルや、面白い出来事があれば漫画にして発表していきたいと思います。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）