東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会は連日、国立競技場で熱戦が繰り広げられている。第2日の14日に行われた世界最速を決める男子100メートル決勝は、オブリク・セビル（ジャマイカ）が、自己ベストの9秒77（追い風0.3メートル）で制した。初の世界一に輝いた24歳の足元には、衝撃の事実が隠されていた。（取材＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

ジャマイカの24歳が一気に世界の頂に駆け上がった。世界選手権では2022年、2023年と2大会連続で4位。9秒77の自己ベストで強力ライバルを撃破し、セビルが金メダルを獲得した。

「素晴らしい気持ちだ。ジャマイカの小さな町から、今や世界王者になるというのは本当に最高なことだよ」

激走から一夜明けた15日。メダルセレモニー後、THE ANSWERの取材に衝撃事実を明かした。アディダスのスパイクを着用している新王者だが、なんと中距離用だという。「本当だよ」と話し、中距離用を履く理由については「ただただ、快適だからさ」と説明した。

足元も衝撃だが、セビルは13日の予選でも衝撃のパフォーマンスを見せていた。号砲への反応時間0秒286と1組8選手中、圧倒的な最下位という大出遅れ。ここから巻き返して9秒93（追い風0.3メートル）をマークしていた。

準決勝は反応時間0秒174と改善して9秒86（無風）。反応時間0秒157だった決勝では9秒77と自己ベストを0秒04更新し、黄金の輝きをつかんだ。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）