「大谷翔平のWBC」を逃し、「嵐の紅白」も叶わない…”最後の切り札”を失った地上波テレビの命運は尽きたのか

来春のWBCは、日本国内での独占配信権をNETFLIX（ネットフリックス）が獲得し、地上波テレビでは放送されないことになった。

前回大会の決勝で、大谷翔平とトラウトの対決が40％超の高視聴率を叩き出したのは記憶に新しい。にもかかわらず、2026年は「有料コンテンツ」へと姿を変える。その背景には放送権料の高騰やテレビ局の体力低下がある。しかも皮肉にも、地上波テレビがニュースでWBCを取り上げれば取り上げるほど、ネットフリックスの会員獲得を後押しし、自らの衰退を加速させる構図だ。

これに似た状況は別のところでも起きている。たとえば、WBCよりもはるか昔から地上波テレビの優良コンテンツであり続けてきた『NHK紅白歌合戦』だ。

嵐を目玉に復活を目指す「紅白」

紅白はここ数年、「国民的番組」とは呼べないレベルにパワーダウン。昭和の末まで50％超えが当たり前だった視聴率は一昨年、31.9％（これは第二部で、第一部は29.0％）まで低下した。昨年はやや盛り返したとはいえ、ワースト2位にすぎない。

そのテコ入れを今年もいろいろ模索しているようで、こんな記事を見かけた。

『【独自】嵐に“最後の紅白”出場オファーか、 目玉不足のNHKと思惑一致で「STARTO祭り」解禁も』（週刊女性PRIME）

来年5月に活動を休止する嵐を目玉に担ぎ出そうとしていて、嵐のほうでも前向きに受け止めており、他にSUPER EIGHT（元・関ジャニ∞）やtimelesz（元・Sexy Zone）の出場もあるかも、という内容だ。

「最後の紅白出場」にファンは猛反対？

ちなみに、一昨年のジャニーズ騒動以降、タレントの所属先などが複雑に変化しているが、グループとしての嵐はジャニーズ事務所の後継的存在というべきSTARTO ENTERTAINMENTとエージェント契約をしている。また、その騒動の影響で、STARTOのタレントは一昨年も昨年も『紅白』に出場していない。その記事の話が実現すれば、かなり画期的だ。

とはいえ、翌日にはこんな記事も配信された。

『嵐、「NHKが紅白オファー」報道にあがる猛烈 “反対論”…活動休止前に見せていた “ファン優先” 姿勢』（SmartFLASH）

嵐の『紅白』出場をファンはあまり望んでいないのでは、というのだ。

2009年の初出場以来、先輩グループのSMAPが担っていた「紅白の顔」的役割を引き継ぎ、司会やトリも務めてきた嵐。だが、活動休止のタイミングと重なった20年の『紅白』では、そういう出場の仕方は選ばなかった。同時進行で生配信ライブを行い、それを一時中断して『紅白』に参加したあと、生配信にまた戻るかたちにしたのだ。

ジャニーズ騒動以降は、他のグループもカウントダウン的な生配信ライブを行うようになってきて、ファンにはそのほうが好評だったりもする、という指摘もされている。

「24時間テレビ」で浮かび上がった旧ジャニーズのタレントパワー

とまあ、現時点ではどう転ぶかわからないものの、もし嵐を担ぎ出せれば『紅白』も現状維持くらいはできるかもしれない。

というのも、それと似た手法でテコ入れに成功した番組があるからだ。8月末に放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）である。

恒例企画のチャリティーマラソンでは、ランナーに横山裕（SUPER EIGHT）が起用され、嵐の相葉雅紀がスターターを務めた。集まった募金額は7億円以上。これはやす子が走った昨年の約5億5千万円を大きく超えるものだ。

視聴率については昨年の12.5％を下回る11.0％だったが、興味深いのは『24時間テレビ』の出鼻をくじいた裏番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』（フジテレビ系）の存在だ。

こちらの番組では、timeleszやSnow Man、Hey!Say!JUMPなどのメンバーが大活躍。STARTOが擁するタレントたちの人気健在ぶりが、改めて示されることとなった。

WBC、紅白で露呈した「地上波テレビの限界」

そんなわけで、今年の『紅白』はどうなるのか。

昨年の場合、B'zのサプライズな「会場降臨」が話題になり、面目を保ったかたちだが、番組が終始、総合的に盛り上がっていたとは考えにくい。筆者のように、歌謡曲やJポップを楽しみたい者にとって、Kポップの氾濫は退屈でしかなかった。

ここ数年は、BS11で元日もしくは大晦日に放送されている『アニメロサマーライブ』のダイジェスト版のほうが満足度は高い。それこそ、WBCについて、迷走気味の地上波より、BSのJスポーツで見るほうが安心というのと、似た感覚になっている。

物心ついた頃からテレビを見てきた世代としては、地上波の衰退は残念だが、エンタメの多様化に対応するには、BSやCS、そして配信のほうが向いているのだろう。

そういえば、今年、ミスタープロ野球こと長嶋茂雄が世を去った。そのレジェンドを上回るような活躍を大谷翔平が見せていても、その試合中継はもっぱらBSだ。また、嵐は地上波テレビが生んだ最後の国民的アイドルという趣きだが、Snow Manあたりが今後そういう呼ばれ方をするとは思えない。

つまり、野球でもアイドルでも、新たなスターはちゃんと生まれてくるものの、その魅力を味わう方法については不変ではないわけだ。

大谷のWBCを取り逃がしたことに続いて、嵐の『紅白』も実現できないようなら、地上波テレビの限界は決定的。2025年はいよいよ、そんな節目の年という気がしてならない。

