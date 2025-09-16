１億年後の人類文明は”低成長”？　気鋭の哲学者が語る”滅亡を回避した未来”のシナリオ

核戦争、パンデミック、AIの暴走……。人類が直面する滅亡リスクは、すでにSFや都市伝説を超えて現実味を帯びている。だが、もしその危機を乗り越えられたなら？ オックスフォード大学の気鋭の哲学者ウィリアム・マッカスキルは、その先に「億年単位で続く未来」が存在すると語る。──ただし、それは産業革命以前のような“低成長”な時代である、と。一体どういうことだろうか？ 稲葉振一郎『滅亡するかもしれない人類のための倫理学』から抜粋・編集する。

宇宙時代は低成長

来る数世紀、どころかこの21世紀という時代が、人類史上非常に重要な局面である、という議論は、どちらかというとありふれたものであった。しかしこの「歴史の蝶番」論に対してマッカスキルは更に新たなひねりを加える。

マッカスキルはただ単に「向こう数百年の近未来における人類滅亡リスクは無視しがたいほど高いが、そこを凌ぐと逆に無視できるほど低くなる」と論じているのではない。そうやって滅亡の危機を凌いで、ボストロムなら「ポストヒューマン」段階に突入しているはずだとするその局面は、意外なことに、産業革命以前のような低成長時代になるはずだ、とマッカスキルは主張する。

パーセントのオーダーで人口増加や経済成長が続くような時代とは、産業革命以降の過去二百年に加えて、近未来のおそらくは数百年から数千年程度しか持続しえない。

地球外の宇宙に進出したとしても、ではなく、進出すればなおのこと、なのである。

マッカスキルのシンプルな計算を引用しよう。

将来の成長率が少し鈍化して、年間ちょうど２パーセントになったとしよう。この成長率でも、１万年後には、世界経済は現在の10^86 倍にもなる。つまり、現在の産出量の１兆×１兆×１兆×１兆×１兆×１兆×１兆×１００倍になるのだ。ところが、地球から１万光年以内の範囲には、原子が最大でも10^67 個しかない。つまり、現在の成長率があと１万年続くなら、私たちが原理的に利用できる原子１個につき、世界の産出量が現在の１０００京倍〔10^19 倍〕になる計算なのだ。もちろん、断定はできないが、そんなことは起こりそうもない。

あるいはリチャード・ドーキンスも40年程前にこんな風に言っている。

もし現在の比率で人口増加が続けば、直立姿勢の人間が隙間なく並んで当の大陸全域に人間カーペットを敷き詰めてしまう状態に達するのに５００年とかからないだろう。人々が骨と皮ばかりになっている─これは、けっして荒唐無稽な想像ではない─と仮定してもこの事態は変わらない。１０００年も経てば、ぎっしりと詰まった人間たちの肩に、それぞれ１００万人を超す人間が積み重なることだろう。この人間の巨塊はやがて宇宙へ向かって光速で膨張するに至り、２０００年後までには、現在知られている宇宙の外縁に到達してしまうだろう。

だからマッカスキルはシンプルにこう結論する。

人類は、今後数百万年、さらには数十億年と存続するかもしれない。なのに、現代世界と同じ変化率は数千年ともたない。

おそらく人類文明は本格的に宇宙に進出したとしても、いや宇宙に進出すればなお一層のこと、人口においても富の総量においても、産業革命以前の非常に緩やかなペースでしか成長できなくなる。

計算によれば太陽系内の小惑星資源は、たかだか千年程度で枯渇してしまう。居住にはどうやったって適さない木星などのガス巨星を、場合によっては、人間の居住には自然天体より人工物であるスペース・コロニーの方が効率的だから、という理由で地球型の岩石惑星までをも、資源として効率的に利用しつくすために分解するとしても、そもそもその工程自体に時間がかかるだろう。

まして太陽系外宇宙に本格的に進出するとしたら、光速度の限界を考えれば膨大な時間がかかり、順調にいったとしても非常にゆっくりとしか進行するまい。

もちろん科学技術を発展させて資源の利用効率を上げたところで、マッカスキルが挙げたような簡単な計算によって、それに過度に期待することはできないことは明らかだ。

極めて異例の、特別な時代

既に宇宙論の研究者によって、宇宙膨張ゆえに観測可能な宇宙の範囲自体がやがて相対的に狭まり、あらゆる天体はやがて光速を超えて我々から遠ざかって観測さえ不可能になり、到達可能な範囲は局所銀河群、よくておとめ座銀河団に限られてしまう、と我々は指摘されていたはずである。

ということは仮に人類が滅びずに何億年というオーダーで生き延び、宇宙に広がっていったとしても、いずれは利用可能な物理的資源の限界にぶつかるということである。もちろんその利用効率を上げていくことは可能だろうが、それにも上限が存在する可能性は高い。

我々は産業化以降の過去２００年を、それまでの何千年、何万年という人類史の中で特別な時代と考えることには慣れてきた。しかしながらマッカスキルによれば、この過去２００年を含み近未来の数百年から数千年もまた、その後の絶滅の運命を乗り越えて以降の悠久の長きにわたる歴史と比べたときに、極めて異例の、特別な時代になるはずなのである。

