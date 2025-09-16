ショッピングセンター、スーパー、コンビニ…大地震が起こったとき「商業施設」にはどんな被害が起こるのか…「南海トラフ巨大地震」に備えて果たすべき役割

災害と「商業施設」

30年以内に高い確率で起こるとされる「南海トラフ巨大地震」は、人はもちろんきわめて広範囲の建造物に被害をもたらすことが想定される。その中には私たちが普段利用している商業施設も当然含まれている。

今回、漫画『南海トラフ巨大地震』原作者のbiki氏が話を聞いたのは、商業施設士の飯塚康司氏だ。仙台を拠点に活動する飯塚氏は、当事者として東日本大震災を経験。スーパーやコンビニなどさまざまな商業施設の被害、また復興に向けた動きを記録し、著書『商業施設士が見た東日本大震災』（幻冬舎）にまとめあげた。

東日本大震災の教訓を生かし、「商業施設」という観点から、今後来る災害に対して事前にできる取り組みを考えていく。（構成：若林良）

「商業施設士」という職業の重要性

――まず「商業施設士」とは何か、また飯塚さんが商業施設士として、これまでどのような仕事を行われてきたのか、具体的な事例も交えながら、お教えいただけますか。

商業施設士とは、簡単に言えば「商業施設」と呼ばれる百貨店やショッピングセンター、専門店、コンビニなどの建設に携わる仕事です。建築士と少し違うのは、建物の設計のみではなく、物販販売や飲食提供、サービス提供においてその施設の管理システムの設置や、振興の計画など、いわば総合的に商業施設に向き合うということですね。

では、なぜこうした職業が生まれてきたのか。その理由は、災害の存在に深く根差しています。昭和40年代、経済の急成長に伴い、商業施設の新規建設や改装が幅広く行われるようになったのですが、その反面、商業施設に特化した技能や知識を持った人材はなかなか現れませんでした。

その結果、1972年の大阪千日デパート火災、1973年の熊本大洋デパート火災と大きな火災が相次いで発生し、商業施設のあり方が問われるようになってきたんですね。

そこで、専門的商業施設技術者の育成が必要だと、行政から関連した職域の団体や会社への働きかけが生まれ、通産省、建設省の許可を得て「社団法人商業施設技術団体連合会」が設立されました。そののち、1974年には商業施設士資格制度が誕生しました。

私自身は仙台の専門学校を卒業後、会社でのデザイン経験を経てインテリアデザイナーとして独立したのですが、その中でも住宅のインテリアをやるか、店舗のインテリアをやるかという選択肢に直面し、店舗のほうを選んだ感じです。

そして、「デザイナー」という立ち位置から、施工や現場管理なども総合的に行うようになり、やがて商業施設士という資格を取るに至りました。これまで延べ2000件を超える商業施設の物件に携わってきて、内訳としては物販店が55%、飲食店が30%、サービス業が15%となります。

地震による建物の被害

――飯塚さんは2011年3月の東日本大震災を宮城県で体験され、震災翌日から被災地に足を運び、現地で見聞きした光景や声を余すところなく記録されたそうですね。震災直後の建物の被害は、どのようなものでしたか。

まず、私のこれまでの地震経験についてお話しましょう。東日本大震災以前では、震度4、5の地震は当事者として経験していました。たとえば小学生の頃、中規模の地震が発生し、木造の学校で天井の一部が落ちてきたり、建物がゆがんだりしたことを覚えています。

社会人になった後ですと、1978年の宮城県沖地震は印象に残っています。それは震度5でしたが、積み上げただけのブロック塀が倒壊し20人を超える方が亡くなりました。また、新興住宅街の地盤が崩壊したりもしました。

東日本大震災は宮城県ではおおむね震度6から7を記録したので、私がそれまでに経験したすべての地震を上回る強さであったとは言えます。しかし、結果としては、建物が倒壊したというケースは非常に少ないものでした。宮城県沖地震の際に建物が被った被害と比べると、ずっと軽微なものであったとは思います。

それは宮城県沖地震を受け、1981年に建築基準法の改正が行われたので、そこから建築の耐震強度や、建築に対する意識が上がったことに起因するとは言えるでしょう。

ただ、エアコンや照明など、施設に後付けとして取り付けたものが転倒したり落ちてくるというケースは随所に見受けられました。加えて、建物の全体は残ったとしても、その内部への被害は決して小さなものではありませんでしたので、そこは強調したいと思います。

大型商業施設の「構造的な弱点」

――ショッピングモールなど、大型商業施設の構造上・設計上の弱点としては、どのようなものが考えられるでしょうか。

まず、地盤の問題です。建造物の大小は、地震への耐久度と直接的にはつながらないのですが、ただ、それがどこに建てられるか、建てられた土地の状態には大きく左右されますね。

大型の商業施設は、昔は街の中心部に建てられるケースが多かったのですが、現在は郊外に建てられるケースが増えています。それは街と街の間に建てることで、潜在的な顧客を増やそうという発想に基づいているのですが、ではそうした土地はどういうものかというと、だいたいは田園地帯なんですね。

もともとが平らな状態なので開発はしやすく、かつ土地代も安いのですが、その反面、地盤はあまり強くはない。そのため、地震の時には大きな揺れに見舞われるリスクが高いんです。

また、柱の間の問題についても指摘できます。ひと昔前は、柱と柱の間は7メートルから8メートルほどだったのですが、今は10メートルを超えるなど広いスパンになっています。

柱の数は建物の耐久性と直につながるので、それだけ地震における危険度は上がっていると言えるでしょう。加えて、一階が駐車場の商業施設は一階の壁面積が少なく、建物が大きく揺れる原因にもなっております。

とはいえ、商業施設である以上は、当然経済面は重視しなければなりません。柱の問題にしても、建物の内部をできるだけ有効利用したいという考えがその根底にあるので、バランスの問題であるとは言えます。

今後求められる「水の被害」の対策

――商業施設の“地下空間”（駐車場や食料品売り場など）は、水害に対しては非常に脆弱と思われますが、どのような対応が進んでいるのでしょうか。

おっしゃられるように、水の被害についての懸念は大きいと思います。商業施設には、大掛かりな給排水の設備が必要となりますが、まず、震災でそれが壊れることによって、中にいた人に被害が及ぶということが指摘できます。

津波の問題についても然りで、地下にまで広がっている商業施設の場合は、東日本大震災の際、シャッターのようなものがあっても、地下に水が入り込んでしまったケースが見受けられました。地下を守るための対策は、より強化する必要があると思います。

また、商業施設ではありませんが、ある木造建築が津波に襲われ、水の浮力によって基礎の部分から浮き上がってしまった、というケースがありました。こうした水がもたらす被害については、建築基準法にもあまり対策が書き込まれていません。

火災であれば、スプリンクラーの設置義務などが記載されているのですが、水についてもどのような被害が起きうるかを考慮し、明文化することが求められます。

もちろん、水の被害は地下に留まらないので、一般人の立場からすれば、「ここまで逃げれば安全」という基準を示しておく必要もあるでしょう。それが何階なのか、地上から何メートルの地点なのかは議論があると思いますが、ここから上は完全に水をシャットアウトできるというように、対策を進めるべきなのかなと。

意思決定の難しさ

――大規模な商業施設の場合、その全体を動かす企業と、テナントとして入っているさまざまな店があって、情報共有や意思決定の難しさがあると想像します。

商業施設は、一枚岩というわけではありません。ご指摘のように、施設の中に飲食店やブティックなど、さまざまな店がテナントとして入っていて、施設によっては150くらいの数にまで及びます。そのため、災害が起きた場合、すべての店が足並みをそろえて動き、同じタイミングで再開させるのは難しいんです。

ナショナルチェーンと呼ばれる、全国に支店がある店を復活させる場合は、被災地の外部からマンパワーを投入させるような手もありますが、基本的にある程度の大きさの商業施設は、地元の企業も誘致しています。

震災においては、その従業員たちは被災者でもあるので、生活との兼ね合いなどで、すぐに店の復活に動くことはできないんですね。東日本大震災の時には、震災から半年以上たって、ようやくさまざまな店が動きはじめたという感じでした。

もちろん、テナントの問題だけではなく、施設そのものの問題もあります。施設にある100店舗のうち30店舗が再開可能になったとして、では30店舗だけ再開させようとなっても、施設全体の機能が担保されていなければ、それはできません。

ですので、施設とその内部にあるテナントが、有事の際にそれぞれが行うことについて、何かしらの合意や調整を取っておく必要はあるでしょう。

「事前の備え」が機能しないことも…

――災害への「事前の備え」が、災害時に実際に機能しない、という問題もあるかと思います。

そうですね。たとえば、避難訓練の経験が実際に生きるかどうかには懸念があります。私の周りの話をすると、仙台の一番街にあるショッピングセンターでは、震災時はパニック状態に陥っていました。

たくさんの利用客がいたので、身軽に動けないことに加え、施設内では商品が転がって通路をふさいでいたりして、多くの人が平静を保てなかったんです。避難訓練で示されるような順序を冷静に守って行動することは、実践的には難しいかもしれません。

また、震災前に「連絡網」が作られていたのですが、それにも問題はありました。子どもの命を守るということを主眼として、お子さんがいる人は、それぞれ実家や勤務先など、すぐに助けを求められる電話番号を5件決めて登録していたのですが、震災においては、生かすことができませんでした。なぜかというと、基地局の故障や停電で、携帯が通じない状態に置かれていたからですね。

商業施設での「事前の備え」

――現在、一般的な大型商業施設には、災害時に備え、どのような「非常用設備」が設置されているのでしょうか。また、災害用の水や食糧は、一般にどのぐらいの量が備蓄されているのでしょうか。

個人でなく、大型建築物の商業施設や病院などの場合は、バックアップ用の発電機や衛星電話など、非常用の設備を取り付けることが義務化されているので、それが災害時に役立つことはあります。

ただ、小規模建築物の店であればそうした義務はないので、その店の判断で事前準備をしてもらうしかないですね。

食糧に関して言えば、商業施設が備蓄しなければいけないという義務はありません。むしろ食糧については、備蓄よりも流通を確保することが求められます。というのは、食糧は一般的な商品と比べて、保存できる期間が限られるからですね。

そして震災においては、道路が寸断され、長距離での移動は難しくなるリスクはかなり高くなると考えられます。対応策として一つ考えられるのは、比較的どこからもアクセスがしやすいような場所に大型の流通倉庫を設けることですね。そこからさまざまな店に食糧を流すことができるので、急場をしのぐためには有効かと思います。

商業施設の建設前に考慮すべきこと

――商業施設のあり方を考えるうえでは、その建てられた土地や住民との関係も視野に入れる必要があると思います。

そうですね。まず一定の基準を超えた大きさの商業施設を作る場合は、「まちづくり」とも強く関わるので、行政区からの許可を得る必要があります。「まちづくり3法」（改正都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地の活性化に関する法律）に詳しいですが、どの地域にもさまざまな店がありますし、商業施設が新しくできることによって、もともとあった店の経済状況が脅かされるような事態は、なるべく避ける必要があるんです。

それは客足が商業施設に集中するということに加え、雇用の問題もあります。優秀な人材を確保するために、比較的高い賃金を出そうとは少なからぬ企業が考えると思うのですが、実際に賃金に避ける経済力は、企業によってばらばらになります。

大規模な商業施設では、時給を1300円くらいにセッティングすることもありますが、個人経営の店では、同じくらいの時給を出すことは難しい。その結果、人材が集まらず、小規模の店がいくつも潰れてしまうような事態も想定されるので、さまざまな背景を考慮しなくてはなりません。

商業施設士が注目する「通信の重要性」

――「南海トラフ巨大地震」をはじめ、今後の災害を見越して、商業施設士の視点から現時点でとくに強化すべき対策は何だと思いますか。

施設の耐久性についてももちろん指摘できますが、通信の重要性について、改めて強調したいと思います。

商業施設では、通常はPOSレジが存在します。POSとは「Point of Sale」の略で、日本語では「販売時点情報管理」になります。

つまり、POSレジでは単にその場で会計処理を行うだけではなく、いつ・何を・どこで・誰に・いくらで・どのように売ったかという総合的なデータを管理することができるのですが、このシステムを応用すれば、支援物資の管理や、どれくらいの支援が必要かといった分析も行えるので、災害用に整備することはできるかと思います。

また、ポイントカードについても指摘できます。多くの人が所有しているようなポイントカードは、さまざまな個人情報と紐づいているので、それを何かしらの形で、限られた項目のみを災害時用として一元管理できるようになれば、個々人のニーズに合わせた対応もよりできるようになるかなと思います。

もちろん、情報漏洩などのリスクもあるので、そうした点を見ながらではありますが。

民間と行政の連携が「有事の備え」に

――飯塚さんのご著書は、東日本大震災の実態と教訓を通じて「災害大国の日本で私たちはいかに生きるべきか」を問いかける内容となっています。飯塚さんが、一般の読者や市民に伝えたいと考えるメッセージは何でしょうか。

自分一人を守るということであれば、水のペットボトルや非常食をリュックサックに入れて、いつでも持ち運べるような形にしておくことは必要になるでしょう。それだけでも、何日かは過ごせるかとは思います。

しかし、より大きな規模での救済を求めると、行政の力を借りざるを得ません。その一方で、行政だけでできることにも限界がある。では、何が必要となるか。それは民間企業と行政が、事前にしっかりと連携することです。一般の読者の方が直接的にかかわることではないかもしれませんが、それはどこかで意識していただければありがたいですね。

たとえば店舗が倒壊し、仮設店舗を作るとなると、行政だけの判断では難しいところがあります。事前にその建物や土地の権利者と、どのような形にするか、どの程度の商品を確保しておくべきか、しっかりと確認しておく必要があるんですね。

事前に決められることはさほど多くはないと思いますが、しかし決められることは決めておけば、有事への備えとなります。東日本大震災の時は、それができていないケースが散見されました。

民間と行政は補い合える

ひとつには、行政サイドに支援物資が回ってきたのですが、それを被災者にすぐに渡すことができなかったというケースがありました。なぜかというと、賞味期限の問題です。

物資の賞味期限はばらばらで、公平になるように分けないと後々にクレームが来るかもというリスクを想定してしまい、動けなかったんですね。そこで民間の企業が、自分たちの裁量でやるからと物資の配分に手を挙げ、それでようやく物資がいきわたるようになった事例がありました。

同様の事例は、これも支援物資として届いたミニ掃除機を配布する際にも起こりました。届いた掃除機は500個だったのですが、その地域における被災者は500人を超えていたので、500人に配れても、配れない人がいるので不公平になるという理由で、行政は動けなかったんです。こちらも民間が動く形で何とか前に進めたのですが、柔軟性がどの程度担保されるかは難しいですね。

もちろん、民間企業の限界を行政が補うこともできるはずです。たとえば、ショッピングセンターで家電商品が傷つき、売り物にならないとして外の駐車場に積みあがっていたことがありました。ただそれらの商品は機能的には問題はなく、十分に生活に使うことが可能だったんです。

その時は、捨てるくらいならと必要とする被災者に渡していた人がいたのですが、それだと企業が丸損なので、行政がその何割かの値段で買い取り、人々に配るようなことは可能ではないでしょうか。

災害時に大型商業施設が果たすべき役割

――最後に、災害時に商業施設、特に大型商業施設が果たすべき役割としては、何があるとお考えですか。

被災者の受け入れであると思います。食べ物や日用品、また電気も自家発電で使える可能性がありますし、スペースが広いので、テントを張って寝泊まりすることもできる。極めてポテンシャルの高い施設であると言えるので、法律で、商業施設が災害の際に果たすべき役割についてきちんと明文化しておく必要があると思います。

もちろん、改良の余地もいろいろとあります。有事の際にすぐに対応ができるという意味で、行政の出先機関や、医療機関も作るべきだとは思います。作ったうえで、普段からそれぞれの機関の機動力も高めておけばベストです。

近く、仙台にイオンが主導で大きなショッピングモールができるのですが、その内部には、医療機関が作られることになったようです。これが貴重な事例として、全国に広まっていけばよいですね。

