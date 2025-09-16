終盤でも全員にトップの可能性がある大接戦。開幕式の熱気をそのまま持ち込んだような戦いだった。「大和証券Mリーグ2025-26」9月15日の第1試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）がトップ。東場で倍満を放銃しラスに落ちるも、南場の親番で大暴れ。二転三転した試合を見事に制し、試合後は大満足でインタビューを受けた。

【映像】園田賢、開幕戦勝利を手繰り寄せた値千金の親満貫

この試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）、 園田、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びで開始。園田は東1局、仕掛けて2000点の先制に成功した。さらに東3局は赤3枚を使い切った親満貫を鈴木優からロン。独走態勢に入ったものの、同1本場では早い巡目に下石のダマテン倍満に放銃し一転ラス目へ転落した。

ラス目のまま迎えた南3局、園田に追い風が吹いた。終盤に先制リーチをかけると、これが一発ツモとなり親満貫のアガリ。一撃でほぼ配給原点へ浮上した。さらに同1本場、白を仕掛けてソウズの混一色へ一直線。4巡目に中を重ねて火力十分となると、その後に4・7索待ちでテンパイした。これが鈴木優のリーチとぶつかり、勝負は白熱しためくり合いへ。

園田は5索を赤5索と入れ替えて親満貫へとさらにパワーアップ。最後は4索を力強くツモり、混一色・白・赤の1万2000点（＋1000点）が成就。2局で一気にトップ目となった。そのまま逃げ切りを決めた園田、開幕戦は自身6度目の登板でこれが4勝目。

試合後は「ありがとうございます！」と笑顔全開。開幕式のスピーチで滑ったエピソードを自ら持ち出し、「ラスを引いてしまったから、今日は何としてもトップを取りたかった」とスタジオの笑いを誘った。

東3局1本場の倍満放銃については「長く麻雀をやって来ていますから、あの巡目で1万6000点を打ったことは何回もあります」と気にする様子なし。逆転劇を「めちゃくちゃツイてトップが取れた。ほんの少しの牌の順番で麻雀は変わる」と振り返った。その上で「去年は（チームで）1100ポイント勝ちましたが、麻雀はそういうゲームなので、謙虚な気持ちで今年は臨みたいと思います」と締めた。今年も好調、そして“舌好調”のエースにファンからは「初戦トップおめでとう！」「園田しか勝たん！」と応援の声が続いていた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万4900点／＋54.9

2着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）2万9800点／＋9.8

3着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）2万4100点／▲15.9

4着 BEAST X・下石戟（協会）1万1200点／▲48.8

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

