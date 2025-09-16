「これは修行中？」キャットタワーで“悟り顔”を見せる猫に爆笑＆絶賛の声3.1万いいね【ママリ】

まるで座禅？キャットタワーで悟りひらく猫に3.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、愛猫にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

はぎもぎむぎ(@kyokotsu_o)さんの投稿です。愛猫と暮らしていると、かわいい表情や仕草をたくさん見せてくれて、つい何枚も写真を撮ってしまいますよね。中には何度も見返したくなるような、面白い写真や癒やしの写真が撮れることもあります。





はぎもぎむぎさんは、愛猫よもぎくんがキャットタワーでくつろいでいた姿を撮影。まるで悟りをひらいているかのような、神々しい姿を写真に収めることができました。

©kyokotsu_o

坊ちゃま、悟りを開くのかな。

よもぎくんの表情と座禅しているようなポーズが、まるで悟りを開く修行僧のよう。長い間そこにジッと座っていたような貫禄さえあります。この投稿には「すでに悟られたように見えます」「お師匠様と呼んでもいいですか？」「尊い」など、猫好きの方々からのリプライが寄せられていました。



よもぎくんは気持ちよさそうに座っているだけかもしれません。しかし、猫好きとしてはいろいろ妄想したくなるほど、たまらなくかわいい写真ですよね。かわいい姿に、ほっこりと癒やされる写真でした。

黒っぽい保護猫「おこげ」と名付けたら…飼ってからの変化に4万いいね

コハちゃん(@kohaku_chacha)さんの投稿です。保護猫のおこげちゃんとの日常を発信するこちらのアカウント。



保護する際に、1人だけコゲたような色味だったため「おこげ」と名付けたコハちゃんさん。どうやら名前の通りには成長しなかったようです。おこげちゃんの成長した姿に思わず笑顔になるはず。

©kohaku_chacha

©kohaku_chacha

保護時1人だけやたらコゲてたから おこげという名前にしたのに、だんだん明るい色味になつてきだんだけど

コゲた色味の名残はありますが、全体的に明るい毛色になっていますね。まるで別の猫のようです。他の方が「おこげちゃん」と聞いたら驚いてしまうかも。コハちゃんさんは予想外の姿に驚かれたかもしれませんが、おこげちゃんはとても美しく成長しましたね。どちらの姿もかわいいです。



こちらの投稿には「うちは逆パターン」「うちの子はコゲました」といった猫好きの方からのコメントが寄せられていました。成長して色味が変わることは、度々起きることなのかもしれませんね。どんな姿に成長しても、愛猫への愛情が感じられる素敵な投稿でした。

猫の写真を4万枚撮って気づいた真実に5.4万いいね

ねこぞー(@nekozo_cat)さんの投稿です。ペットはかわいくてかわいくて、気が付くとスマホの写真フォルダがいつの間にかペットの写真で埋め尽くされている…という人も多数いるのではないでしょうか。



投稿者・ねこぞーさんは、愛猫の写真を年間4万枚ほど撮っているそう。そして、ついに猫好きみんながたどり着くであろう、1つの真実に気づいたとのこと。



さて、その真実とは？

©nekozo_cat

猫の写真を年間4万枚ほど撮ってて気がついたんだけど、猫ってかわいすぎるよね。

『猫はかわいすぎる…』これは本当にそう。というのも、筆者も猫と暮らしていますので、心からそう思っています。犬と暮らしている人なら、犬に対してこう思いますよね。



この投稿には「毎秒違う可愛さを見せてくるから気づいたら写真撮っちゃってますよね どれだけデータ容量あっても足りない(*´ω`*)」「僕は最初の一枚で猫が可愛いことに気がついた…www」「そして困ったことにその可愛さに飽きない😅」といったリプライがついていました。



ペットは、その種類がなんであっても、一緒に暮らしている人間にとっては、すごく大切でかわいい存在です。今はスマホですぐに写真が撮れる時代ですから、かわいい写真をたくさん撮って、メモリを幸せで埋め尽くしていきたいですね！

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）