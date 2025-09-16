藤森慎吾、思わず号泣…難産だった娘の誕生時を告白 15歳下の妻へ感謝を語る
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【動画】「奥様めちゃ綺麗」藤森慎吾＆妻・ミヅキさん＆長女“顔出し”挙式動画
「チャラ男」として名を馳せた藤森も昨年結婚し、一児の父に。まだ1歳にも満たない娘がかわいくて仕方がないと話す。15歳下の妻の指示にしっかり従いながら、家事・育児にも精を出す日々。妻は物事をハッキリ言うタイプとのことで、その言動ひとつひとつに黒柳徹子は「すごいね！」と大笑い。
しかし娘が誕生する時は、なかなかの難産だったと告白。紆余曲折あって帝王切開を決意。産声を聴いた時には思わず号泣したそうで、妻への感謝の思いを語った。最近、他番組で共演の多い藤森と黒柳。黒柳から「かわうぃ〜ね」をおねだりされて渾身の一発を披露する。「妻子もできたのに『チャラ男』のままでいいんですかね？」という藤森の問いに、黒柳が答える場面も。
【動画】「奥様めちゃ綺麗」藤森慎吾＆妻・ミヅキさん＆長女“顔出し”挙式動画
「チャラ男」として名を馳せた藤森も昨年結婚し、一児の父に。まだ1歳にも満たない娘がかわいくて仕方がないと話す。15歳下の妻の指示にしっかり従いながら、家事・育児にも精を出す日々。妻は物事をハッキリ言うタイプとのことで、その言動ひとつひとつに黒柳徹子は「すごいね！」と大笑い。
しかし娘が誕生する時は、なかなかの難産だったと告白。紆余曲折あって帝王切開を決意。産声を聴いた時には思わず号泣したそうで、妻への感謝の思いを語った。最近、他番組で共演の多い藤森と黒柳。黒柳から「かわうぃ〜ね」をおねだりされて渾身の一発を披露する。「妻子もできたのに『チャラ男』のままでいいんですかね？」という藤森の問いに、黒柳が答える場面も。