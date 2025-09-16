夜10時に騒ぐ小学生。親は一体何をしてる？監督不行き届きに怒り心頭【ママリ】
住んでいる地域によっては、家の前で子どもが遊ぶのは日常の一部という人もいますよね。しかし夜遅くまで子どもの声が聞こえると、迷惑に感じる家庭もあるかもしれません。アプリ「ママリ」にも、深夜まで遊び続ける放置子や無関心な親に悩まされているとの投稿が寄せられていました。投稿者さんは、家の近くで夜遅くまで騒ぐ子どもとその親に参っているそう。学校や警察に相談したものの、一向に改善されない状況に困り果てています。
ある日、投稿者さんの家の近所で深夜に近い23時ごろから小学生の子ども数人がボール遊びをはじめました。そばには親とみられる大人もおり、車は路上に駐車されています。様子を伺っていると、その親子たちは隣人の知り合いのようでした。
投稿者さんを悩ませているのは、地域でも有名な放置子とのこと。学校にはもちろん、警察にもこれまで2度相談をしているそうです。日中であれば我慢できますが、深夜に外から話し声や音がすると気になって眠れなくなってしまいますよね。そんな日々が続き、投稿者さんもストレスが溜まっているでしょう。
子どもの遊ぶ音と話し声が深夜まで聞こえる
近所で有名な放置子＆道路族に困っています。
放置子に関しては学校に相談して、
警察にも二度通報したことがあります。
1ヶ月前に23時頃から1時間以上、
子供3人くらいが道路でボール遊びをしていました。
2年生～5年生の小学生の子供です。
傍には大人も数人いて路上駐車してお喋り。
隣人家族とその友人家族と思われます。
話し声とボールの跳ねる音がうるさくて匿名通報。
警察が注意しに来てその日は解散しましたが
また今日も数人集まって1時間前からうるさいです。
警察に言っても注意してくれるだけで
無駄なんでしょうか…？
「嫌なら引っ越すしかない」というコメントは
求めておりません。
23時から1時間以上にわたってボール遊びと話し声が聞こえてうるさく、耐えかねた投稿者さんは警察に匿名で通報。その日は警察が来てくれたためすぐにおさまりましたが、別の日にはまた同じ状況が繰り返されているようです。
深夜に子どもを連れ回すだけでなく、騒音を出すのは、とても近所迷惑ですよね。警察に注意をされてもすぐに繰り返している点も悪質といえます。
深夜まで騒ぐ親子にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。その中には、「常識のなってない人たち」「警察に通報していいと思う」といった意見がありました。
常識のなってない人達ですね🫠
その人達が今後しなくなるかは分かりませんが迷惑なので通報します😌
通報していいと思います！
もちろん注意だけなりますが、「また警察来て注意されたらうざい」と思ってくれると少しは効果あるかなぁと🤔
それに警察も何回も同じことで通報あれば気にはしてくれると思いますし、やはり夜間の子どもの放置は虐待ですからね…
今後も状況が改善されないようであれば、再度警察と学校に相談してみてください。繰り返し通報することで、その親子も「警察が来たらめんどうだから集まるのをやめよう」と来なくなるかもしれません。投稿者さんがゆったりと休める日々が戻ってくることを願っています。
記事作成: isobe_mayu
（配信元: ママリ）