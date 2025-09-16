つらい…40代から発症する「若年性認知症」の実態…6割の世帯で「年収が減少」、70％の人が「仕事を失って」いた

40〜50代で発症する「若年性認知症」

65歳未満で発症する認知症を若年性認知症とよびます。

最近では小説やドラマにも描かれ、広く知られつつありますが、若年性認知症は診断が遅れがちな難しい病気です。40〜50代という働き盛り世代での認知症発症は、家庭や職場でさまざまな問題を引き起こす可能性が高いため、高齢期とは異なる対策が求められています（【表】若年性認知症のもつ問題点）。

「実態調査」でわかったこと

若年性認知症の疫学的な実態は2009年、厚生労働省「若年性認知症の実態と対応の基盤整備に関する研究」班（主任研究者：朝田隆・筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）の報告書で明らかにされました。

2020年には、「若年性認知症の有病率・生活実態把握と多元的データ共有システム」（研究開発代表者：粟田主一・東京都健康長寿医療センター研究所副所長）による調査結果が公表されています。

両報告の要点をまとめます。

【１】

2009年の報告では、若年性認知症の人の数は全国で3万7800人と推計され（認知症全体の約2%）、2020年の推計では有病者数は3万5700人とされた。

【２】

認知症の有病率は、5歳刻みで2倍から3倍に増加する傾向がみられた（【表】年代ごとの認知症有病率の変化）。

【３】

2009年の調査結果では、認知症の原因疾患は、脳血管性認知症（40%）、アルツハイマー病（25%）、頭部外傷後遺症（8%）、前頭側頭葉変性症（4%）、アルコール性認知症（4%）、レビー小体型認知症（3%）の順だった。

2020年での調査では、アルツハイマー型認知症（53%）が最も多く、血管性認知症（17%）、前頭側頭型認知症（9%）、頭部外傷による認知症（4%）、レビー小体型認知症/パーキンソン病による認知症（4%）、アルコール関連障害による認知症（3%）とされた（小数点以下四捨五入）。

【４】

発症年齢の平均は51,3歳だった。

2020年の調査からは、さらに3つのことが明らかになっています。

6割の世帯で収入が減少

2020年の調査で明らかになったのは、次の3点です。

【１】

最初に気づいた症状は「物忘れ」（67%）や「職場や家事でのミス」（39%）が多い。

【２】

約6割は発症時に就労していたが、調査時点ではそのうちの約7割が退職していた。

【３】

約6割が世帯収入の減少を感じており、主たる収入源は約4割が障害年金、約1割が生活保護だった。約3割が介護保険の申請をしていないことが判明した。

若年性認知症患者とその家族の生活実態は非常に厳しいものであり、さらなる実態解明と生活支援が必要です。

また、認知症の予防を考えるならば、高齢期になってからでは遅く、中年期の生活習慣が高齢期の認知症発症に大きく影響します。若年性認知症に注目した予防策は、そのまま将来の高齢期認知症予防に直結します。

