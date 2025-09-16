「気が付けば1日4時間23分」スマホに溶かす時間を救った40歳女性のデジタルデトックス

本を読む時間はないのにスマホの時間はある

令和6年12月に総務省情報通信政策研究所が行った、13歳から79歳までの男女1,800人を対象にしたテレビ、新聞、インターネットの利用時間、並行利用などについてのアンケートで、40代のインターネットの休日の利用時間が、初めてテレビを超過。また、60代のテレビの時間が、平日、休日ともに大幅に減少した。

全年代では、平日、休日ともに、「インターネット利用」の平均利用時間が最も長くなったという。

まだまだ子育ての真っただ中で、漫画家の仕事との両立も忙しい40歳のりずもまた、気が付くとスマホに時間を溶かしていた。

加齢に抗うチャレンジングな生き方を突っ走り、「お金をかけないスキンケア」を編み出したり、夫を巻き込んだ罰金制度による「睡眠改善」など、自分なりに3歳くらい若見えしそうな、やれること全部やってみた日々を綴った、実践コミックエッセイ「BBA化全力回避の女、りず（40）」（りず著/ オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）の主人公のことである。

第1話では、40代以降の顔は「寝ている間に老けてしまう」事実に気づき、それを一晩119円で阻止する方法や、大好物のスナック菓子を3カ月間断った結果を、続く第2話では、出産と母乳育児でしなびてしまった胸を再び盛り上げたいと、「寄せて盛れるブラ」探しに奮闘する姿をお伝えしている。

短期連載第3弾となる最終話では、デジタルデトックスに挑戦した話を紹介する。

部屋の隅に積んだ、手つかずの図書館の本を見ながら「読めてないけど、返却期限きちゃった」「最近忙しいし仕方ない」と諦めモードのりず。だが、右手のスマホを稼働させ、いつのまにか30分が経過して……。

そこで気づく。

本来は本好き、そして本には普通ならば出会えないような著名人の知識、価値観、考え方、そして人生そのものを学べる価値がある。さらに図書館を使えば、それらがすべて無料で手に入るというのに、気が付けばスマホに時間を溶かしている。なんて、もったいない時間の使い方をしているのだろう、と。

毎日どれくらいスマホを触っているか

りずの言うとおりである。スマホによって、生活が便利になった一方で、大切な時間をどんどん奪われているのが現実だ。

だが、「頭のいい人たちが、こぞって知恵を出し合い、依存しやすいように作った」スマホである。抗うには相当な努力が必要だろう。

2014年現代ビジネスの記事でも、アップルの最初のタブレットが店頭に出回りはじめた頃、スティーブ・ジョブズが「うちの子どもたちは、まだ使ったことがないんだよ。家では、子どもたちがテクノロジーを使う時間を制限しているからね」と言ったと書いている。

そんなこんなで、りずは、デジタルデトックスを決意する。まずは、どのくらい自分がスマホを触っているのか、中でも何に時間を使っているのかを把握するところから始めた。

計測して1週間、りずの使用率ランキングが出た。最も時間を使っているのは、動画系投稿サイトという結果だった。

スクリーンタイムで自ら制限時間を設定

たしかに、動画系は家事の時に勉強系動画や音楽を流せるので、実用的であるといえるし、その他の投稿系サイトも、漫画をSNS発信しているりずにとっては、見る必要があるものだ。

それでも、「それを免罪符にすると、際限がなくなる」と言い訳せず、どんな目的を持って見ているかを明確化し、ついでに使用時間も決めた。

たとえば「コーヒーを淹れながら見るのは、朝8時に見るのは、おすすめ欄を見てなぜ伸びているのか、ひと言で言語化する（各5分）」、「21時の仕事タイムに突入する前に、アルゴリズムの分析をする（各10分）」、といった具合。そして時間厳守を課すため、タイマーも購入した。

らに、仕事のため、の言い訳も使えないサイトについては、「見るのは朝昼晩各5分で1日15分」と決め、スクリーンタイムで強制的に見られなくした。

実際、りずは1日に4時間23分も、スマホに時間を奪われていた。その内訳を漫画にてこっそりお見せしよう。

第1話からここまでを通して、りずの行動力には感嘆させられてきたが、りずの神髄は実は行動力だけにあらず。冷静に自分を見極め、基本的に「決めた自分」を全く信用していないところにある。

通常私たちは、エクササイズ、勉強、節制など「やろうと決めた」ら、なんの保証もつけずに、翌日からできるものだと決めてかかる。そして挫折し、自己嫌悪に陥る。投げやりになり、リバウンドする。

だが、決めただけで本当にできるものなら、各種ダイエット、コツコツ勉強術、レギュラーエクササイズの本など、こんなに量産されていないだろう。

りずは、始める前から「きっとできないこと」と見越している。だから、あらかじめ「できない」理由となるものに流されないための仕組みを作っておく。自分を信用し過ぎない。それがりずの勝因ではないだろうか。

後編「スクリーンタイムで制限する以外にも！ 仕事にも必須のスマホ使用時間を削減できた理由」では、さらなるスマホ離れの方法を詳しくお伝えする。

【後編】スクリーンタイムで制限する以外にも！仕事にも必須のスマホ使用時間を削減できた理由