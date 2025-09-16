進次郎の母・宮本佳代子さんが講演で語った「意外すぎるメッセージ」とは…！？〜次期総理候に届くか

総裁選出馬前に初めて再会

石破茂総理の辞任によって、次期総理の最右翼となった小泉進次郎氏。今後、家族である父・純一郎氏や兄・孝太郎らにも取材が殺到するだろうが、改めて注目を集めるのが、母・宮本佳代子さんの存在だ。小泉家を知る知人が語る。

「佳代子さんは、孝太郎・進次郎を出産後、三男を身ごもっているときに純一郎さんと離婚。その後、小泉家とは関係を断っていました。進次郎も佳代子さんと連絡を取ることはなかったのですが、昨年、総裁選出馬を前に初めて面会したと聞きます」

小泉家を離れたのち不動産業界に就職し、現在は複数の企業の顧問を務める佳代子さん。基本的には家族に関する取材は受けないという。

そんな佳代子さんの貴重な「肉声」を聞けるのが、講演会の場。不動産業界で培ったビジネスノウハウを、時々開かれる講演会で披露しているのだ。

母からのメッセージ

8月26日、佳代子さんの姿は岐阜市にあった。「宮本流人脈づくり 7つの習慣」と題した講演の参加者が明かす。

「約2時間の講演でしたが、進次郎さんとは違ったスピーディーな語り口。パワフルで元気をもらいました。印象に残ったのは『同じ会社の人と会ってもダメ。外に飛び出さなければ人脈は得られない。そして世話になった人には恩返しをすること。これが人脈づくりの要諦』という話でした」

会社を「党」に言い換えれば、政界にも適用できる助言。まさか、重責を担うことになる息子へのメッセージということではないだろうが……。

「昨年進次郎に会ったとき、佳代子さんは『ツラいことがあってもすぐにやめてはいけないよ』と伝えたそうです。佳代子さんなりに息子を心配しているのは間違いない」（前出の知人）

「不動産は裏切らない」が口癖だという佳代子さん。裏切りだらけの永田町に身を置く息子のことを、いかに思うや―。

【こちらも読む】『【独自】小泉進次郎に引導を渡され、すでに150人のリコール要求が集まっていた「石破退陣」舞台裏』

「週刊現代」2025年09月29日号より

【こちらも読む】小泉進次郎に引導を渡され、すでに150人のリコール要求が集まっていた「石破退陣」舞台裏