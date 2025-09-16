°û¤á¤Ð¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¼êºî¤ê¡ª¡¡ÆüËÜ¿Í½é¤Î¾¦¶È¥Ó¡¼¥ë¡Öß§Ã«¥Ó¡¼¥ë¡×Éü³èÊª¸ì
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¹ñ»º½é¤Î¾¦¶È¥Ó¡¼¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçºå¤À¡£¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏÌÊ²·¶È¤Ê¤É¤ò±Ä¤à¼Â¶È²È¤Îß§Ã«¾±»°Ïº¡Ê¤·¤Ö¤¿¤Ë¡¦¤·¤ç¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Öß§Ã«¡Ê¤·¤Ö¤¿¤Ë¡Ë¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¤³¤Îß§Ã«¥Ó¡¼¥ë¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÂçºå½ÂÃ«¡Ê¤·¤Ö¤¿¤Ë¡ËÇþ¼ò¡×¤Îß§Ã«¹áÌ¾¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¾¦¶È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÉã¡¦ß§Ã«¾±»°Ïº
ÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1870¡ÊÌÀ¼£3¡ËÇ¯¡£²£ÉÍµïÎ±ÃÏ¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¡¼¥×¥é¥ó¥É¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¡×¤¬ºÇ½é¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î2Ç¯¸å¤Î1872¡ÊÌÀ¼£5Ç¯¡Ëº¢¡¢¹ñ»º½é¤Î¾¦¶È¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤¤¬Âçºå¡¦Æ²Åç¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤Î¼Â¶È²È¡¦ß§Ã«¾±»°Ïº¤À¡£
ß§Ã«²È¤Ï1741¡Ê´²ÊÝ¸µ¡ËÇ¯¡¢ÂçºäÅ·ËþµÜÉ½Ìç¶Ú¤Ë¡Öºù°æ²°¡×¤Î²°¹æ¤ÇÀ½ÌÊÈÎÇäÅ¹¤ò³«¤¤¤¿¡£º£¤«¤é280Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
ß§Ã«²È»°ÂåÌÜ¡¦¾±Ê¼±Ò¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÂçºä¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÊÌä²°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾±Ê¼±Ò¤Ï¤³¤ì¤ËËþÂ¤»¤º¡¢ËÜ¶È¤òÄ¹ÃË¤Î¾±Ç·½õ¤Ë¾ù¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¸»Â¢Ä®Å·¿À¾®¶¶À¾µÍÆî³ÑÃÏ¡Ê¸½À¾Å·Ëþ3ÃúÌÜ¡Ë¤ËÅ¹¤ò°Ü¤·¡¢À¶¼ò¾úÂ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£¸¶ÌÊ¾¦¡¢À¶¼ò¾úÂ¤¶È¤ÎÂ¾¤Ë¤âÌý¹Ê¶È¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¡¢¡Öºù°æ²°¡×¤Ï¹ãÃÓ¡¢½»Í§¡¢²ÃÅç²°¡¢Ê¿Ìî²°¡¢Å·²¦»û²°¤Ê¤É¤Î¹ë¾¦¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎ´À¹¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¾±Ê¼±Ò¤ÎÂ©»Ò¡¦¾±»°Ïº¤Ï¡¢1820¡ÊÊ¸À¯3¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¸¶ÌÊ¾¦¤äÀ¶¼ò¾úÂ¤¶È¤ÎÂ¾¡¢À¶¼ò¤Î¹¾¸ÍÀÑ¤ß¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿²öÁæ¡Ê¤«¤¤¤½¤¦¡Ë¶È¡á³¤¾å±¿Á÷¶È¤äÂ¤Á¥¶È¡¢ËÇ°×¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÄÌ¾¦²ñ¼Ò¤ÎÌÊ¶ÈÃ´Åö¤ÎÆ¬¼è¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄÌ¾¦²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Ò¥¯¥Ê¥Ä¡¦¥Õ¥ë¥¹¥È¤ò¾·æÛ¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤âÆÜºÃ¡£¤½¤³¤Ç¾±»°Ïº¤ÏÆ²ÅçÃæÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿Â¢¤ò²þÂ¤¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸½ºß¤ÎANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÊÂçºå¡¦Æ²ÅçÉÍ¡Ë¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¡Ö¹ñ»º¥Ó¡¼¥ëÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡×¤ÎÀÐÈê¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤Î¶ìÌ£¤¬¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢1881¡ÊÌÀ¼£14¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö³«Âó»ÈÇþ¼ò¾úÂ¤½ê¡×¤¬»¥ËÚÎäÀ½Çþ¼ò¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬1877¡ÊÌÀ¼£10¡ËÇ¯¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥ì¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤ÎÀ×ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ°¿È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ï¥ê¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬1885¡ÊÌÀ¼£18¡ËÇ¯¤Ë¡¢¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¤ÎÁ°¿È¡ÖÂçºåÇþ¼ò¡×¤¬1889¡ÊÌÀ¼£22¡ËÇ¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ß§Ã«¥Ó¡¼¥ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
Éü³è¡ª¡¡ß§Ã«¥Ó¡¼¥ë
ß§Ã«¾±»°Ïº¤¬¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ150Ç¯¸å¤Î2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯5·î¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡ÖÂçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£ß§Ã«²È¶åÂåÌÜ¤ÎºÊ¡¢ß§Ã«¹áÌ¾¤µ¤ó¤À¡£Âçºå¡¦Å·¿À¶¶¶Ú2ÃúÌÜ¤Î¿²¶ñÅ¹¡Ö¤µ¤¯¤é¤¤¤ä¡×¤Ë²Ç¤¤¤À¹áÌ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤ÎÀèÁÄ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âç¼Â¶È²È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢·ëº§¼°¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥é¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Ï¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¤¤¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ25Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£40Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤â°ìÃÊÍî¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¡£2019¡ÊÎáÏÂ¸µ¡ËÇ¯¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ç¤·¤¿¡×
¹áÌ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂ¤¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤ÍÑ¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë1½µ´Ö¤ÎÌµÎÁ¹Ö½¬²ñ¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Ó¡¼¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤ä»Å¹þ¤ß¡¢È¯¹Ú¤Ê¤É¾úÂ¤¹©ÄøÁ´ÈÌ¤ò³Ø¤ó¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ñ¶â¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¹Ö½¬²ñ¤Ï¼«¼Ò¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤ÀßÈ÷¤ÎÈÎÇä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢°ì¼°Â·¤¨¤ë¤È2000¡Á3000Ëü±ß¤«¤«¤ë¡£Â¾¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÃÍÃÊ¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢¼çÉØ¤ä¤Ã¤¿»ä¤Ë¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î¤ª¶â½Ð¤·¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡¡¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÀÐ¸«¼°¡Ù¤È¤¤¤¦¾úÂ¤Ë¡¤ËÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀÐ¸«¼°¾úÂ¤Ë¡¤È¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤ÎÀÐ¸«Çþ¼ò¤¬»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤ÊýË¡¤À¡£Âç³Ý¤«¤ê¤ÊÀßÈ÷¤ä¾ì½ê¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Çþ½Á¤òÆþ¤ì¤¿¥Ý¥êÂÞ¤òÂç·¿ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¾®¥í¥Ã¥È¡¦Â¿ÉÊ¼ï¾úÂ¤¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë600¶á¤¯¤¢¤ë¥Ö¥ë¥ï¥ê¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó1³ä¤¬¤³¤ÎÀÐ¸«¼°¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹áÌ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÐ¸«¼°¾úÂ¤Ë¡¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍËÜÇþ¼ò¡×¡ÊÂçºå¡¦¼é¸ý»Ô¤Ø°ÜÅ¾¡Ë¤òË¬¤ì¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÂ¤¤êÊý¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤ë¤«¤À¡£
¡Ö¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¤«¤éÅÅµ¤¡¦¿åÆ»¡¦¥¬¥¹¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤·¤«¤â¥Ñ¥ó¤È¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢ºàÎÁ¤¬Çþ¤È¿å¡¦¹ÚÊì¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤Î±ï¤«¤È»×¤¤¡¢¼Â²È¤ÎÎÙ¤Ç¾úÂ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀÐ¸«¼°¾úÂ¤Ë¡¤È¤Ï¡©
¡ÖÂçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¡×¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÐ¸«¼°¾úÂ¤Ë¡¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹©Äø¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡À£Æ¹Æé¡ÊÅü²½Æé¡Ë¤ËÆþ¤ì¤¿Çþ²ê¤È¿å¤ò°ìÄê¤Î²¹ÅÙ¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é1»þ´ÖÈ¾½Û´Ä¤µ¤»¡¢Åü²½¤µ¤»¤ë¡£
¢À£Æ¹Æé¡Ê¼ÑÊ¨³ø¡Ë¤ËÅü²½¤·¤¿Çþ½Á¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¼ÑÊ¨¡£¤³¤Î¹ÔÄø¤ÇÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤ß¤«¤ó¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
£Ç®¤¤¾õÂÖ¤ÎÇþ½Á¤ò25ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ìÎäÂ¢¸Ë¤Ç2½µ´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£
¤1½µ´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¸å¡¢Ãº»À¤òÅº²Ã¤·¡Ê¥¬¥¹ÉÕ¤±¡Ë¡¢ÉÓµÍ¤á¤·¤Æ½Ð²Ù¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Çþ½ÁÌó120¥ê¥Ã¥È¥ë¤¬Æþ¤ë4¤Ä¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½6¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Î¾úÂ¤ÌÈµö¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÀ½Â¤ÌÈµö¤ÈÈ¯Ë¢¼òÀ½Â¤ÌÈµö¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯´ÖÉ¬Í×À½Â¤ÎÌ¤¬60¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Î10ÇÜ¤â¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÀ½Â¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¼Á¡¢¹áÌ¾¤µ¤ó°ì¿Í¤ÇÀ½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÂçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´ÖÉ¬Í×À½Â¤ÎÌ¤¬6¥¥í¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÈ¯Ë¢¼ò¤ÎÌÈµö¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ý¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤Ë¤Ï²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¹¤¤¾ì½ê¤Ç²¹ÅÙ´ÉÍý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ëÀßÈ÷¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«
¸½ºß¡¢¡ÖÂçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¡×¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö²ÏÆâÇµ¤¨¡¼¤ë¡×5¼ïÎà¡Ê¥ô¥¡¥¤¥Ä¥§¥ó¡¢¥Ô¥ë¥¹¥Ê¡¼¡¢¥Ú¡¼¥ë¥¨¡¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥¦¥È¡¢IPA¡Ë¤òÀ½Â¤¡£¸¤¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥é¥Ù¥ë¤â¡¢¤´ÀèÁÄ¤¬Â¤¤Ã¤¿¡Öß§Ã«¥Ó¡¼¥ë¡×¤Î´ú¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¸¤¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤Ö¤É¤¦¤äÍ®»Ò¡¢»³Ü¥¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò¿ï»þ¾úÂ¤¡£¤Þ¤¿¼«¼£ÂÎ¤äÇÀ±à¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç°ÑÂ÷À½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦NPOË¡¿Í¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎµÖ¡ÊÂçºå¡¦¶¹»³»Ô¡Ë¤Î»ÜÀß¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤âÃ£¤¬ºî¤Ã¤¿Å½¤ê³¨¤ä¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ò¥é¥Ù¥ë¤ä¥¿¥°¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¼êºî¤ê´¶°î¤ì¤ë¡ÖÂçºå½ÂÃ«Çþ¼ò¡×¤À¤¬¡¢ÌÀ¼£½é´ü¡¢Æ²Åç¤Ç½é¤á¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤òÂ¤¤Ã¤¿¤´ÀèÁÄÍÍ¤â¡¢ÎäÂ¢»ÜÀß¤ÎË³¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¼êºî¤ê¤ÇÂ¤¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¾Ð¤¦¹áÌ¾¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÌ´¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÌ´¤Ï¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÂô»³Â¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â»Ï¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÉÓµÍ¤á¤¹¤ëºÝ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âË¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÇÑ´þ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¾øÎ±¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤òÂ¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤¤ê¼ò²°¤µ¤ó¤Î¼òÇô¤Ê¤É¤âÇÑ´þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤òÂ¤¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¼ò¤Î¸¶ÎÁ¤ò¡¢¾¯¤·¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½Û´ÄÅª¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ó¡¼¥ëÂ¤¤ê¤Ï½ÅÏ«Æ¯¤À¡£²Ã¤¨¤ÆÌÈµö¤Î¹¹¿·¤äÀÇÌ³½ð¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¡¢¿·»²¼Ô¤¬»²Æþ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖÂçÊÑ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¼êºî¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£°û¤á¤ÐÃ¯¤â¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¡¼¥ë¤À¡£
ß§Ã«¾±»°Ïº¤Ï¡¢Âç²È°é¤Á¤ÎÉ÷³Ê¤ò»ý¤ÁÀ¶Î÷·éÇò¡¢°ìÃ¶¿®ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÇ¤¤»¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Öß§Ã«¥Ó¡¼¥ë¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤¿»ÒÂ¹¤ò¸«¤Æ¡¢ß§Ã«¾±»°Ïº¤â¤¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
