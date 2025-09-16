鳥海山で3人が遭難している件で、警察はけさから複数の救助隊を出して捜索をしています。これまでに3人が見つかったとの情報はありません。

警察はヘリコプターを出して捜索をすることも検討しています。

その後の取材で、先に下山したのは遭難した男性の兄とその子の女児の2人であることがわかりました。

弟から「道に迷った」などと連絡があり、「山小屋があるから夜が明けてから降りた方がいい」などとやりとりをしたのち、3人と連絡がつかなくなったということです。

■遭難した状況は

きのう、登山をしていた大人1人と子ども2人のあわせて3人が鳥海山で遭難した件で、警察の救助隊はけさ5時32分に山に入り、捜索を開始しました。現在まで遭難者が見つかったとの情報はありません。

警察によりますと、15日、山形県と秋田県にまたがる鳥海山で、登山者が遭難したとみられます。大人1人と子ども2人だということです。

遭難したとみられるのは、東京都江東区の男性（32）と、酒田市の小学生男児（9）と女児（12）のあわせて3人です。

3人は親子ではなく、男性の甥と姪という親族関係だということです。15日の朝から、ほかの親族とあわせて5人で秋田県側から山に入り頂上付近まで登りましたが、下山途中ではぐれたということです。

携帯でやりとりしていましたが、連絡がつかなくなり、親族が午後6時半ごろに消防に通報しました。

けさ5時32分に酒田署の救助隊が山に入り捜索を行っていますが、現在まで遭難した3人が見つかったとの情報はありません。