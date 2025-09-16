東京ダービーでJ１デビュー。ヴェルディの大卒ルーキーDF内田陽介が右ウイングバックの定位置確保へ意気込む「攻撃参加を見せていきたい」
［J１第29節］FC東京 １−０ 東京V／９月15日／味の素スタジアム
同じ「味の素スタジアム」を本拠地にするFC東京との一戦で、東京ヴェルディの大卒ルーキーのDF内田陽介がJ１デビューを果たした。
青森山田高から明治大を経て東京Vに加入した内田は、天皇杯２回戦の栃木SC戦で公式戦のピッチに立った。しかし、リーグ戦では７節の柏レイソル戦でベンチ入りしたのみで、それ以外はベンチにすら入れない状況が続いていた。
そんな背番号26は、１点ビハインドだった75分に右ウイングバックで途中出場。決定的な仕事はできなかったが、ゴール前にクロスを供給したり、何度も上下動を繰り返してボールを引き出そうとしていた。また、ビルドアップでは相手に寄せられても慌てず、冷静に処理するなど、安定感のあるプレーを披露した。
29節にしてようやく出場機会を得た内田は「苦しい時もありましたけど、下を向かずにポジティブにやってきたからこそ、メンバー入りできて、試合にも出られたと思います」と語り、次のように振り返った。
「まずは守備のところで相手にやらせないこと。あとはチームの勢いをつけるところで、自分の特長である運動量を活かしてやりたいと思っていました。東京ダービーってことで、より一層気持ちが入りました。負けて悔しいですけど、ポジティブに捉えて、次は連戦なのでそこで良いプレーができるように、ヴェルディの勝利に貢献できるように頑張っていきたい」
松橋優安や稲見哲行、熊取谷一星らと右ウイングバックのポジションを争うなか、定位置確保に向けて内田は「攻撃参加を見せていきたい」と意気込んだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
