「元気そうで良かった」移籍騒動に揺れた中村敬斗がついに“露出”！レジェンドとの私服２ショットにファン安堵＆歓喜！「イケメンとイケオジ」
元日本代表MFの松井大輔氏が９月15日、自身のインスタグラムを更新。スタッド・ドゥ・ランスに所属する中村敬斗との２ショット写真を公開し、反響を呼んでいる。
周知の通り、２部に降格したことで移籍を志願していた中村は、「体調不良」を理由にクラブに合流せず、大きな騒動となった。11日に約２か月ぶりの練習復帰が発表されたものの、ずっと露出がなかっただけに、心配するファンが少なくなかった。
そのため、レジェンドと笑顔でサムズアップポーズを取る25歳の姿にファンは歓喜。次のようなコメントが寄せられた。
「敬斗くん元気そうで良かった！松井さんありがとうございます」
「２人ともイケメン」
「敬斗くん元気そうで嬉しすぎです」
「大感謝すぎます」
「敬斗くんの笑顔。ありがとうございます」
「笑顔が見られて安心できました」
「イケメンとイケオジ。豪華です」
フランスにその名を刻んだ新旧ドリブラーの“共演”が注目を浴びた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリで撮影された中村敬斗と松井大輔の２ショット
