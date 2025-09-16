31首脳を相手にした習近平「軍事パレード外交」全解説（後半）

先週のコラムでは、8月31日〜9月1日に天津で行われたSCO（上海協力機構）サミットにおける習近平外交について見てきた。習主席は天津で、計14人の首脳と立て続けに会談を行った。いわば「前半戦」である。

今回は、「後半戦」とも言える、「中国人民抗日戦争及び反ファシスト戦争勝利80周年記念軍事パレード」（9月3日・北京）の時期に、17人の首脳との間で展開された習近平外交について見ていきたい。

中ロ蒙3ヵ国首脳も会談

9月2日、天津から高速鉄道で約30分の首都・北京に場所を移して、引き続き怒濤の習近平外交が展開された。いずれも習主席の両脇に、蔡奇党中央弁公庁主任と王毅外相が陪席した。陳敏爾天津市党委書記は消えていた。

天津から数えると15人目と16人目にあたる会談は、同日午前中に人民大会堂で行われたウラジーミル・プーチン大統領、モンゴルのウフナーギーン・フレルスフ大統領との第7回中ロ蒙3ヵ国首脳会談である。

習近平主席「このところ、中ロ蒙の3ヵ国の協力は、一歩一歩発展し、現実としての成果を得てきた。三方の協力の中期ロードマップを順調に実施し、三国の貿易額を節々に増加させてきた。経済貿易、科学技術、生態保護、人文協力などを不断に深化させてきたのだ。

3点提唱したい。第一に、しっかりとした政治の相互信頼だ。第二に、互利協力の深化だ。第三に、SCOの枠組みの中での密接な協力だ」

プーチン大統領「ロシアは、中国、モンゴルとの平等互利、未来に向けた戦略的協力を、三方の協力と二カ国の協力が相互に補填し合い、促進するように展開していきたいと考えている。三方は戦略的なコンタクトを密接にして発展させ、互連互通を強化し、貿易と投資規模を拡大させるべきだ。金融、エネルギー、デジタル経済、教育、環境保護、観光などの分野での協力、交流を深化させ、それが各国の経済発展の助力となり、地域の経済融合を促進し、国民の親近感が増進していくようにすべきだ」

フレルスフ大統領「中ロはモンゴルの重要な隣国であり、モンゴルは力を尽くして両国との関係を密接にし、三方の協力を開拓発展させ、中蒙ロ経済回廊建設を推進させ、人文交流を増進してきた。それらは3ヵ国の国民の幸福に寄与し、地域の発展繁栄を促進するものだ。今年は中国人民抗日戦争及びソ連の偉大な防衛戦争勝利80周年であり、蒙中ロ3ヵ国の国民は共同でこの歴史の瞬間を慶祝記念し、第2次世界大戦の正しい歴史観を広めていくのだ」

このように、3ヵ国の蜜月ぶりの演出は、後述する中ロ朝（習近平主席・プーチン大統領・金正恩国務委員長）ばかりでなく、中ロ蒙でも見られたのである（中ロ朝3ヵ国首脳会談は行われなかった）。

トランプに挑戦状を叩きつけた中ロ

ちなみに、モンゴル統計局の発表によれば、今年1月〜7月の貿易は、輸出先が中国91・9％、ロシア0・4％。輸入先が中国38・7％、ロシア23・6％。つまりモンゴルは、経済的に圧倒的に中国を頼っており、フレルスフ大統領が「中国向け発言」をするのは、むべなるかなである（ただし中国側統計によれば、1月〜7月の両国の貿易額は前年同期比で15・7％も減少している）。

その直後に、習近平主席とプーチン大統領の会談が行われた。私は2013年3月の初会談以来、注視してきたが、実に49回目となった。故・安倍晋三元首相とプーチン大統領の会談が27回を数えたが、まもなくその2倍になる。中ロの歴史を見ても、ダントツである。

今回は、5月に習主席がモスクワでの対ドイツ戦争80周年の軍事パレードに参加して以来である。会談の後、少人数でのランチも開かれた。

中ロの会談は、秘密の内容が多いので、表面的なところしか公開されない。当然ながら、ウクライナ戦争、中東の紛争、そして「トランプ対策」など、テーマは多岐にわたったに違いない。

双方が署名したのは、エネルギー、宇宙、AI、農業、検疫、衛生、科学研究、教育、メディアなど20以上の協力文件に上った。報道によれば、天然ガス貿易も増やしていくという。ロシアのエネルギー貿易を封じ込めようとしている米トランプ政権に、挑戦状を叩きつけたようなものだ。

「中国に頼るしかない」国々

17人目は、ウズベキスタンのシャフカト・ミルジヨエフ大統領である。二人は、6月17日にアスタナで開かれた第2回中国・中央アジアサミットで会っているので、特に急を有する案件もない。ちなみに中国側の統計によれば、今年1月〜7月の両国の貿易額は82億2800万ドルで、前年同期比で11・9％伸びている。

18人目は、パキスタンのシャバーズ・シャリフ首相である。両国は伝統的に「全天候型外交」（晴れの日も雨の日も変わらぬ友好関係）を掲げていて、習近平政権の広域経済圏構想「一帯一路」の目玉として、中国パキスタン経済回廊（CPEC）を進めてきた。新疆ウイグル自治区からグアダル港に至る総額620億ドルものインフラ整備だ。

だが、コロナ禍などでパキスタンは金欠になるわ、中国人技術者が殺害されるわで、一時は暗礁に乗り上げた。それでも今年5月には、CPECにアフガニスタンも巻き込み、アフガニスタンまで延長させることで合意した。2021年8月にアメリカ軍が完全撤退したことで、アフガニスタンは完全にアメリカから中国に寝返った。首都カブール中心部には「中国城」が聳（そび）えている。

また、今年4月の印パ紛争では、パキスタンが導入した中国の戦闘機「殲−10C」が、インドが導入したフランスの戦闘機「ラファール」を撃墜したことが話題になった。やはりパキスタンは宿敵インドとの手前、中国に頼らざるを得ないのである。

次は、前述のモンゴルのフレルスフ大統領である。習近平主席は「中蒙運命共同体」をしきりに強調していた。

「脱アメリカ化」を目指して

19人目は、トルクメニスタンのセルダル・ベルディムハメドフ大統領。トルクメニスタンは、2007年からグルバングル・ベルディムハメドフ大統領が独裁体制を敷いていたが、2022年に息子のセルダル氏に大統領職を引き継いだ。

2009年に、トルクメニスタンから中国に至る約7000kmの天然ガスのパイプラインが完成。年間約500億立方メートルの中国向け天然ガス輸出が、トルクメニスタン経済を支えている。習主席はやはり「中国・トルクメニスタン運命共同体」を強調し、若いベルディムハメドフ大統領は、全面的に賛意を示した。

20人目は、イランのマスード・ペゼシュキヤン大統領。心臓外科医から政治家に転身し、昨年7月に大統領に就任した穏健派だ。側近のアッバース・アラグチ外相は、かつて駐日大使を務めた親日派だ。

習近平主席は今回も、「イランの原子力の平和利用の権利を尊重する」と述べた。だが、イランからしてみれば、米トランプ政権が6月21日に、イランの3ヵ所の核施設を突然空爆した際、友好国である中国は、イランに本気で味方してくれなかったという思いがある。それでも、アメリカと敵対する中で、中国の経済的後ろ盾がないともたないので、引き続き付き従っている。

21人目は、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相。2022年11月に首相に就任して以降、全方位外交に努めている。

貿易の「脱アメリカ化」を進める中国にとっても、ASEAN（東南アジア諸国連合）は最重要地域となっていて、1月〜7月の中国からマレーシアへの輸出は5・2％伸びている。習主席も、4月15日〜17日に訪問した。今回も「中国・ASEAN運命共同体」を唱えた。

22人目は、タジキスタンのエモマリ・ラフモン大統領である。両者は6月17日に、アスタナで会ったばかりだ。両国の1月〜7月の貿易統計を見ると、タジキスタンから中国へが、前年同期比で63・6％も増加している。タジキスタンの特産品である金の貿易も含まれる。

トランプを意識したスピーチ

9月3日朝9時から、中国人民抗日戦争勝利・反ファシズム戦争勝利80周年記念軍事パレードが、北京の天安門広場及び長安街で挙行された。参加した各国首脳は、プーチン大統領、金正恩（キム・ジョンウン）委員長など、計26人。その模様は、当日に下記のレポートを書いたので、そちらを参照してほしい。

平和の象徴である鳩を8万羽、天安門広場に放って軍事パレードが終了すると、会場を広場西方の人民大会堂に移して、盛大な午餐会が開かれた。そこでも、挨拶に立った習近平主席が、明らかに太平洋の向こう側のドナルド・トランプ米大統領を意識した内容の話をした。

「一時の強弱は力によるが、千秋の勝負は理による。正義・光明・進歩は必ずや、邪悪・暗黒・反動に勝るのだ。人類の生活は同一の星のもとにあり、当然ながら同舟共済・和睦共処であるべきだ。決して弱肉強食のジャングルの法則に立ち返ってはならない」

次々と協力関係を結んでいく

3日午後は、23人目として、インドネシアのプラボウォ・スビアント大統領との首脳会談に臨んだ。プラボウォ大統領は、スハルト元大統領の娘婿として、秘密警察を統括して台頭、3度目の挑戦にして、昨年10月に大統領に就任した。就任直後、真っ先に北京を訪問したことで、習近平主席の覚えはめでたい。

だが、先月25日から国内で大規模デモが発生し、予定していた訪中と訪日を中止すると発表した。それでも習主席のメンツを重視し、電撃的に2日深夜にジャカルタを出発。3日早朝に北京に着き、そのまま軍事パレードに参加した。人口2・8億人のインドネシアは、次代の台頭を目指しており、そのためには最大の貿易相手国である中国を味方につけることが必須なのだ。

ともあれ、プラボウォ―大統領の参加を習主席が喜んだことは言うまでもない。それで午餐会直後に急遽、首脳会談を入れたのだ。首脳会談で習主席は、両国の「2＋2」（外相・国防相会談）の重要性を強調していた。

翌9月4日午前、24人目として、ジンバブエのエマソン・ムナンガグワ大統領と会談を行った。習主席は、国交樹立45周年を迎えた両国の関係は「五つ星の鋼鉄」であるとし、インフラ、鉱業、投資、貿易などでのさらなる協力関係を提唱した。

25人目は、コンゴのドニ・サスヌゲソ大統領である。1996年からの内戦で600万人が死亡したと言われ、いまだに紛争がくすぶっている。そんな中、チャイナ・マネーを頼るコンゴと、産出するレアメタルを頼る中国の利害は一致している。

26人目は、スロバキアのロベルト・フィツォ首相。昨年5月15日、銃弾を腹部に受けて死にかけたが、奇跡の生還を果たした。かつて同じ国だったチェコは、このところ台湾に傾斜しているが、スロバキアは親中である。

セルビアは欧州の「運命共同体」

27人目は、セルビアのアレクサンドル・ブチッチ大統領である。習近平主席には、ヨーロッパに「二人の友人」がいると言われ、その一人がブチッチ大統領だ（もう一人はハンガリーのオルバン・ビクトル首相）。昨年5月の訪欧時も、この両国を回り、ベオグラードの広場に動員された2万人の市民が、習主席を「熱狂的に」出迎えた。

習主席は、「セルビアは中国との運命共同体を受け入れたヨーロッパで最初の国家だ」と持ち上げた。だがなぜか、現在中国が建設中のブタペスト−ベオグラード間の高速鉄道に関しての発表はなかった。

28人目に会談したのは、同じ社会主義の隣国ラオスのトンルン・シスリット国家主席（人民革命党総書記）である。習主席は、中国が建設して2021年暮れに開通した中国ラオス鉄道を「黄金大通路」と自賛。詐欺などの犯罪摘発を両国で行ったことも成果だとした。

一方、トンルン主席が習主席に感謝したのは、来年年初に予定されている第12回人民革命党大会への支持だった。ラオスは自主独立経済を目指しているが、現実に進んでいるのは、その逆の中国の経済的植民地化に見える。

同じ社会主義国との関係を深める

29人目は、ベトナムの梁強（ルオン・クオン）国家主席である。習主席は今年4月にベトナムを訪問しており、その返礼という格好だ。

ベトナムは、9月2日に80回目の独立記念日を迎えていて、国家主席が外遊している場合ではないのだが、中国との「社会主義の友誼」を重視した格好だ。ラオスと同様、来年年初に第14回ベトナム共産党大会を控えていて、中国の支持が不可欠という事情もある。

30人目は、やはり「社会主義の盟友」キューバのミゲル・ディアス＝カネル大統領（キューバ共産党第一書記）である。習主席は、「今年は国交樹立65周年で、中国キューバ運命共同体をさらに進めていこう」と述べた。両国は多数の文件にサインし、共同声明も出した。

4日の夜に会談した31人目、最後の相手は、今回の軍事パレードの話題を一身にさらった北朝鮮の金正恩委員長だった。この両雄が握手するのは、2019年6月以来、6年3ヵ月ぶりで、計6回目である。

日本の一部メディアは、天安門の楼台に強権国家の3首脳が揃い踏みしたことで、中ロ朝が蜜月のような報道をしていたが、それは違う。中ロとロ朝は両首脳の態度を見ていても蜜月だが、中朝は後述するように蜜月とまではいかないからだ。

それでも今回は、中朝両国ともに「トランプのアメリカ」を意識していることもあって、金委員長が6年ぶりに訪中した。そのあたりの事情は、9月2日にアップした本コラムで詳述した通りだ。

「9･3北京軍事パレード」揃い踏みする習近平・プーチン・金正恩の思惑

「よき隣人」として友好関係を発展させたい

中国側の発表によれば、両首脳はそれぞれ次のように述べた。

習近平主席「中朝は運命を共にし、助け合うよき隣人、よき友、よき同志である。中朝の友誼は、起源は遠く道のりは長い。両国は共に共産党が指導する社会主義国家であり、共同の理想信念と奮闘目標を持っている。金正恩総書記が訪中し、中国人民抗日戦争及び反ファシスト戦争勝利80周年を記念した活動に出席してくれたことは、朝鮮が第2次世界大戦の勝利の成果である固い意志を体現するものだ。また、中朝両党両国がさらに一歩、友好協力関係を発展させていく重要な契機ともなった。

前代未聞の世界的な挑戦に直面し、私は前後して、人類運命共同体の理念と全世界発展・安全・文明・統治の提唱を行った。そしてそれらは朝鮮側の積極的な支持と反応を得た。中朝は、国際的及び地域の事柄について戦略的協力を強化し、共同の利益を維持、保護していくべきだ。

朝鮮半島問題においては、中国は終始、客観公正な立場を堅持している。引き続き朝鮮との協力を強化し、朝鮮半島の平和と安定の維持、保護に尽力していくつもりだ」

金正恩委員長「習近平総書記の堅強な指導のもとで、また習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想の導きのもとで、中国は偉大な発展と成就を成し遂げた。朝鮮は中国と、両党両国の各クラスの往来を密接にし、党の建設と経済発展などの分野で経験と協力を展開していく。それは、朝鮮の党と国家建設の事業発展の助けになるものだ。両国の互利となる経済貿易協力を深化させ、さらに多くの成果を得ていく。

中国が朝鮮半島問題で公正な立場を取ってくれていることを称賛したい。国連などの多国間のプラットフォームで、引き続き協調を強化し、双方の共同で根本的な利益を維持、保護していく」

CCTV（中国中央広播電視総台）が報じた会談の映像を見ていて私が驚いたことが2点あった。一つ目は、これまで中国側の常套文句だった3原則（地域の平和と安定、対話を通じた問題解決、朝鮮半島の非核化）について言及しなかったことだ。特に「非核化」は完全に消えていた。これは、トランプ政権が固執しなくなったことに呼応しているとも言える。

もう一つは、習主席が冒頭で堂々と、「両国は共に共産党が指導する社会主義国家」と述べ、その発言をそのまま放映したことだ。実際には、北朝鮮に共産党は存在せず、国家を指導しているのは来月に創建80周年を迎える朝鮮労働党である。習主席の発言を聞いた金委員長は一瞬、怪訝そうな表情を見せたが、そのまま聞き流した。

それにしても、両雄はつくづく「親子」のようだ。でっぷりした体つき、皇帝然とした態度、そして周囲の幹部たちが平伏している様子などがソックリなのだ。

金正恩委員長が帰国後に朝鮮中央テレビが放映した約50分の特別番組『敬愛する金正恩同志が中国人民抗日戦争及び世界反ファシスト戦争勝利80周年記念行事に参席されるため中華人民共和国を訪問 2025年9月2日−4日』を見た。その映像によると、中朝首脳会談後に、二人で茶を飲んでいる。二人は笑顔を見せているから、おそらく茶会では、互いの「トランプ対策」など、もっと踏み込んだ話をしたのだろう。また、金委員長が娘の珠愛（ジュエ）を、習主席に紹介したものと思われる。

映像によると、その後、互いの側近たちを含めて、長テーブルに10人ずつくらいで向き合って、ディナーを共にしている。だがその後、別れ際の習主席と金委員長の握手はそっけなかった。金委員長は前日、プーチン大統領とは名残惜しそうに抱き合っていたのに、対照的だ。それでも、北京駅まで見送りに行った蔡奇党中央弁公庁主任と王毅外相は、両手で握手をして、ひたすら金委員長に何かを語っていた。

さらに、北朝鮮が放映した特別番組は、平壌の駅に着いて金委員長と娘の珠愛がホームに降りてくるシーンで終わっていた。これは、金委員長の「後継」に珠愛が就くというメタファーだろう。

いずれにしても北朝鮮は、来月10日に、朝鮮労働党創建80周年を、今年年末か来年年初に第9回朝鮮労働党大会を控えている。金委員長にとっては、これらビッグイベントを迎えるにあたり、箔をつけた訪中となった。

私は、本当に中朝関係が改善した暁には、中国の丹東と北朝鮮の新義州（シンウィジュ）を結ぶ新鴨緑江大橋が開通すると見ている。2009年の国交樹立60周年時に温家宝首相が訪朝して約束し、2014年に完成した、鴨緑江を結ぶ2本目の橋だ。

習近平主席は、天津SCO（上海協力機構）サミットと北京の「軍事パレード」、及びそれらに付随した31人の首脳との会談を通じて、自らの威信を誇示した。この威信をバックに、「大勝負」となる来月の「4中全会」（中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議）に向かう。

