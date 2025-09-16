スキャンダル直後の鳥羽シェフと手を組んだ《「富士そば」社長肝いりプロジェクト》…コラボ相手に抜擢された納得の理由

現在、立ち食いそばチェーン店「名代 富士そば」のほぼ全店（秋葉原電気街店、品川店を除く103店舗）で「月見うま肉そば」が販売中だ。

9月1日から30日にかけて展開するフェアメニューで、代々木上原のレストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏がレシピを監修する。はたして、お味のほどは？ 「富士そばライター」を自称する名嘉山直哉氏が実食し、その魅力を探った。

誰もが意表を突かれたコラボ

都内を中心に展開する「名代 富士そば」で、あるメニューがSNSをにぎわせている。その名も「月見うま肉そば」（850円 ※税込、以下同）。レシピを監修したのは、東京・代々木上原にあるレストラン「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏だ。

利便性重視の立ち食いそば店と美食家から支持を集めるレストランがまさかのコラボレーション。両店のファンならずとも、きっと意表を突かれたに違いない。

富士そばと著名人とのコラボは今回が初めてのことではない。

2023年には、“貴婦人”キャラで人気を博した女子プロレスラー・桜井まい選手（現：桜井麻衣）とコラボした「エスカルゴ天そば」が登場。さらに2025年には、カレーライス好きとして知られる「ホフディラン」の小宮山雄飛氏が考案した「小宮山ブラックカレーそば」が販売された。

いずれのコラボ商品も話題になったが、今回は料理人・鳥羽シェフが考案した一杯である。いったい、どのようなシナジーが生まれるのか。富士そばファンとしては、どうしたって期待してしまう。

鳥羽シェフは身近で親しみやすい料理に精通

実は発売前から、X上では今回のコラボを匂わせるやり取りが見られていた。

2025年1月、富士そばを運営するダイタングループの丹有樹社長が「sio AOYAMA」を訪問。「面白い展開も生まれそうで、ワクワクしてます♪」とポストしたところ、 鳥羽シェフが「やばいのやりましょう」と熱く呼びかけた。

こうした経緯を踏まえると、月見うま肉そばはまさに《社長肝いりのプロジェクト》といえる。

代々木上原のレストランと聞くと、洗練された料理を想像して、富士そばとのコラボはミスマッチではないか、と考える人もいるかもしれない。だが、それは早計だ。

というのも、鳥羽シェフ自身は身近で親しみやすい料理にも感度が高い。過去には、やみつき感のある「無限納豆キャベツ」や「無限パスタ」などの オリジナルレシピがSNSで大いにバズった実績がある。

今回の月見うま肉そばもその系譜にあたり、「ガッツリで分かりやすく、みんなが大好きな味のお蕎麦」をコンセプトとしている。

普段より“ひと手間かかる”一杯に期待膨らむ

月見うま肉そばの実力やいかに。さっそく最寄りの店舗で食べてみた。

店内に入ると、まず目に飛び込んできたのは鳥羽シェフのポスター。メディア登場時によく目にする笑顔全開の表情で、なんとも福々しい。むしろ、そばよりもそちらの方に目を奪われてしまう。

さて、気を取り直して券売機で食券を購入。温かいと冷やしを選べるが、鳥羽シェフが一押しする前者を選んだ。

食券を厨房に差し出すと、スタッフから「5分ほどお時間いただきます」と声をかけられた。普段の調理工程とは異なるため、ひと手間かかるのだろう。フェアメニューによくあるパターンである。

その間、3名の客に順番を抜かされたが、待つほどに期待感が高まるというものだ。そして、満を持して月見うま肉そばと対面した――。

つづく【後編記事】『「先入観なく鳥羽シェフコラボを味わって」富士そばマニアが唸った《月見うま肉そば》…本能に訴える美味しさを“分析”』では、「月見うま肉そば」から垣間見えた、鳥羽シェフの富士そばへの理解と愛をレビューする。

