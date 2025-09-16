¸½Âå¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¡ÖÆÁ¡×¡£¤Ê¤¼¼º¤ï¤ì¡¢Éü¶½¤·¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ¡Ù
ÆÁÎÑÍý³Ø¤ÎÉü¶½¨¡¨¡Á±¤¤À¸¤Êý¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«
Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤Ç¡¢Å¯³Ø»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ÈÏÀÅÀ¤òÂç¤¤¯¤Ä¤«¤à¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤ÆþÌç¥·¥êー¥º¡É¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌç¡Ù¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËºÆ»ÏÆ°¡ª
2025Ç¯9·î10ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥êー¥ºÂè4´¬¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤Ö°ÕÌ£¤«¤é¡¢¸ùÍø¼çµÁ¡¢ÀµµÁÏÀ¡¢¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¶Ë¤Þ¤ë¸½Âå¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¡¢Àµ¤·¤µ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡ÖÎÑÍý³Ø¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉý¹¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¡§ºØÆ£Å¯Ìé
¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù½ñ±Æ
¤Ê¤¼ÆÁÎÑÍý³Ø¤Ï¿êÂà¤·¤¿¤Î¤«
¨¡¨¡ÆÁÎÑÍý³Ø¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶µ²Ê½ñÅª¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥¹¥È¥¢ÇÉ¤äÃæÀ¤¥¥ê¥¹¥È¶µ»×ÁÛ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÇÑ¡Ê¤¹¤¿¡Ë¤ì¡¢Æó¡»À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Õ¤¿¤¿¤Ó±ÑÊÆ·÷¤ÇÉü¶½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÏÂÅÅö¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¡¡µÁÌ³ÏÀ¤ä¸ùÍø¼çµÁ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¸½Âå¤ÎÆÁÎÑÍý³Ø¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤Þ¤ÀÀõ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÁÎÑÍý³Ø¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤äÄêÀâ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Éü¶½¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢°ì¶å¸ÞÈ¬Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬¡Ö¸½ÂåÆ»ÆÁÅ¯³Ø¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â¾¯¤·½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÉü¶½¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¼·¡»Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¸¦µæ¤ÎÃßÀÑ¤¸¤¿¤¤¤¬Àõ¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÆÁÎÑÍý³Ø»Ë¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¹¤é²ø¤·¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¤³¤ÎÊ¬Ìî¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¤¤Þ»ä¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¸å¤Ç¤Þ¤¿ÏÃÂê¤Ë½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥é¥¹¥Ç¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤¬¡ØÈþÆÁ¤Ê¤»þÂå¡Ù¤ÇÉÁ¤¤¤¿¶áÂåÁü¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¶áÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ê¥¹¥È¶µ¼Ò²ñ¤Î°ÂÄêÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¸Ä¿Í¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÀ¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤¡¢Å¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ä¤ÎÍýÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶áÂåÅª¤Ê¹çÍýÀ¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ»ÆÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»ä¤ÎÍýÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÁÎÑÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤Î¸ì¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤Ë¶Á¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥«¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
Î©²Ö¡¡¤½¤¦¡£°ì¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬°ìÀ¸¤«¤±¤Æ¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¡¦ÃæÀ¤¤«¤é¶áÂå¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥Áー¥à¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤ÎÀâ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÛÏÀ¡¦È¿ÏÀ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Î©²Ö¡¡°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥É¥í¥Æ¥¢¡¦¥Õ¥ìー¥Ç¡Ê°ì¶å»Í°ì¡¾¡¡¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢Å¯³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÆÁÎÑÍý³Ø¤Î¿êÂà¤ÎÎò»Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÎÑÍý³Ø¤¬ÇÑ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¯³ØÅª¤ÊÎ©¾ì¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊø²õ¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÀ¤¤ÎÆÁÎÑÍý¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤ÊÀ¯¼£À©ÅÙ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼º¤ï¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢ÃÏ°è¹ñ²È¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¼Ò²ñÊÑÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤Î¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ÎÊø²õ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤à¤·¤í·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È°ìÂÎ¤À¤Ã¤¿ÃæÀ¤¤ÎÆÁ
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡ÖÆÁÎÑÍý¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¤¡¢¿Í¡¹¤Î¤Ê¤«¤ÇÆÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿À¸³è¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤È¡¢Å¯³ØÅª¤Ë¤âÆÁ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©²Ö¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ë¤Î¡Ø¼«Í³ÏÀ¡Ù¤Ê¤ó¤«¤ÏÅµ·¿Åª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Å¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÁ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆÁ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¼Â¤Î¿Í¡¹¤Î¾õ¶·¤ò¤¦¤Þ¤¯ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ò²ò·è¤¹¤ë½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¡¢»ä¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÆÁ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ÆÁ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¥ê¥¹¥È¶µÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Î©²Ö¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¶µ¾òÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥×¥é¥È¥ó¤Îµó¤²¤¿¡ÖÍ¦µ¤¡×¡ÖÀáÀ©¡×¡Ö»×Î¸¿¼¤µ¡×¡ÖÀµµÁ¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»Í¸µÆÁ¡×¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ï¤µ¤é¤Ë»°¤Ä¤Î¡ÖÂÐ¿ÀÆÁ¡×―――¡Ö¿®¶Ä¡×¡Ö´õË¾¡×¡Ö°¦¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¡×¤ò¼·¤Ä¤ÎÆÁ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤ì¤ò¶µµÁ¤È¤·¤Æ¶µ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç°·¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¤ªÀâ¶µ¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬ÆÁ³µÇ°¤Î»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¶áÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡ÖÆÁ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÍÑ¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ëー¥Á¥§¡Ê°ìÈ¬»Í»Í―°ì¶å¡»¡»¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥çー¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢ー¡×¡Ê°ìÈ¬¼·»Í¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÁ¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¶µ»Õ¤âÀ¸ÅÌ¤â¤½¤ì°Ê¾å²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬ÓÐ¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë―――ÓÐ¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¿Í¡¹¤Ïµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
¡Ö¸½ÂåÆÁÎÑÍý³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¨¡¨¡ÍýÏÀ¤Î³µÍ×¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¶µ°é¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¡×¡Ø¥Õ¥£¥ë¥«¥ë¡ÙÏ»´¬Æó¹æ¡¢Æó¡»Æó°ìÇ¯¡¢Î©²Ö¹¬»ÊÌõ¡¢¶å¶åÊÇ
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Övirtue¡ÊÆÁ¡Ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë»È¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤äÁ´Á³°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢°ìÈ¬¡¢°ì¶åÀ¤µª¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¡»À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤Á¤Î°ì¶åÈ¬¡»Ç¯Âå¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹Á´½¸¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¡Övirtue¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Öexcellence¡ÊÂî±ÛÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¸ì¤ò»È¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¤¯ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤ò±Ñ¸ì¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ËÇº¤à¤Û¤É¡¢¡ÖÆÁ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ÏÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â²¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«
Î©²Ö¡¡¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÎÑÍý³Ø»Ë¤òËÂ¤´¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Î°ì¿Í¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥é¥È¥ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¹¥È¥¢ÇÉ¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¼¥à¡×¤À¤Ã¤¿¡£É¬¤º¤·¤â¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¸¦µæ¤¸¤¿¤¤¤â¡¢¸¶Ãø¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Ë¥¢¥é¥ÖÀ¤³¦·ÐÍ³¤ÇºÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÎò»ËÅª·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ÖÆÁÎÑÍý³Ø¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸À¤¦ÆÁÎÑÍý³Ø¤¬¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Û¤ó¤È¤¦¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤¹¤é¤â¡¢¼Â¤Ï²ø¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥È¥Þ¥¹¡¦¥¢¥¯¥£¥Ê¥¹¡Ê°ìÆóÆó¸Þº¢―¼·»Í¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¿À³Ø¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·ー¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î»×ÁÛ¤Ï¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤ÏÁêÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥×¥é¥È¥ó¤Î¥¤¥Ç¥¢ÏÀÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Î¤Á¤Ë¥Ëー¥Á¥§¤¬ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÏ¤·¤¯¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤³¤½¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤¹¤ë¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¡ÖÁ±¤À¸¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦ー¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤À¤«¤é¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ï¡¢¾ï¤ËÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¥¿ー¡Ê°ì»ÍÈ¬»°―°ì¸Þ»ÍÏ»¡Ë¤â¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆÁÎÑÍý¤È¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ÎÆÁÎÑÍý¤ò´ÊÃ±¤ËÆ±°ì»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥º¥ì¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬Íý²ò¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Î¸¦µæ¾õ¶·¤Ç¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ï³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤â²¿¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤Ë¸¡Æ¤Ãæ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¿¤Á¤¬ÆÁ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¨¡¨¡Æó¡»À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬ÆÁÎÑÍý³ØÉü¶½¤ÎÏµ±ì¤òµó¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏÆÁ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Î©²Ö¡¡¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ñー¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤ÊÀ¤³¦¤¬´¤²ò¡Ê¤¬¤«¤¤¡Ë¤·¤Æ¡¢¿À¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿À¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö～¤¹¤Ù¤¡×¤È¤«¡Ö～¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ»ÆÁÅªÌ¿Îá¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤±¤Ï¡¢Ì¾»Ä¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»ÆÁÅ¯³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ù¤¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Îµ¡³£¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¤³¤Î¥×¥é¥°¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¤Ù¤¡×¤È¡¢¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¤Ù¤¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤À¤±¤¬¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÅª¤ÊÇØ·Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡Ö±Æ¡×¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÂç¤¤ÊÆ°µ¡¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤È£Ò¡¦£Í¡¦¥Ø¥¢¡Ê°ì¶å°ì¶å―Æó¡»¡»Æó¡Ë¤Ã¤ÆÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Åö»þ¤Ï¥Ø¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¿¦°ÌÅª¤Ë¤â³Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ±½ã²½¤·¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤É¤ó¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÊ×²½¤Ç¤¤ë¸Â¤êÆ»ÆÁÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÆ»ÆÁÅª¼Â´¶¤ä¼ÂÁ©¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Æ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿È¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê°Õ¼±¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¢¡Ö¤Ù¤¡×¤È¤«¡Ö¤Ù¤·¡×¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÎÑÍý¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤¬Î©¤ÁÌá¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ñ¡¦¥Õ¥Ã¥È¤ä¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥Þー¥É¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¼ã¼ê¤È¤µ¤ì¤ë½÷À¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤¾¤Ã¤ÆÆÁÎÑÍý³Ø¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¾ÍÎ¤Ç¤ÏÇ®¿´¤Ë¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÆÁÎÑÍý³Ø¤òÉü¶½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢»þ·ÏÎóÅª¤Ë¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÀ¤¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶áÂåÆ»ÆÁÅ¯³Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¥á¥¿ÎÑÍý³Ø¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤³¤ËÌá¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤¼¡¢ÃæÀ¤¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Î©²Ö¡¡¤¤¤í¤¤¤íÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥Þ¥¹¡¦¥¢¥¯¥£¥Ê¥¹¤è¤ê¤â¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬»þÂåÅª¤Ë¸Å¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Á¤é¤ËÌá¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÍýÏÀÅª¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤Ç¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¸¦µæ¤¬°ì¤Ä¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬»ý¤Ä¤¢¤ë¼ï¤Î¿§¹ç¤¤¤ò·ù¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤³¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤ÏÆ±À°¦¤ä¼«»¦¤ò¶¯¤¯¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤ÏÇ®¿´¤Ê¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¤È¥Þー¥É¥Ã¥¯¤ÏÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¸«¤Æ¤ï¤«¤ë
¨¡¨¡¤¤¤Þµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»°¿Í¤¬¡¢¤ß¤Ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
Î©²Ö¡¡¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¥Õ¥£¥ê¥Ã¥Ñ¡¦¥Õ¥Ã¥È¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤¼Åö»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÀïÁè¤ÇÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡£
¨¡¨¡¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤Åú¤¨¡Ä¡Ä¡£
Î©²Ö¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¼«¿È¤Ï¸¬Â½¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Í¥½¨¤¹¤®¤ë»°¿Í¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Åö»þ¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æü¾ï¸À¸ì³ØÇÉÅª¤Ê¥¨ー¥È¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î©²Ö¡¡¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥®¥ë¥Ðー¥È¡¦¥é¥¤¥ë¡Ê°ì¶å¡»¡»―¼·Ï»¡Ë¤â¤¤¤¿¤·¡¢¥Ø¥¢¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤Î¶õµ¤¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¸À¸ì³ØÇÉÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ï°ì»þ´ü¥µ¥ë¥È¥ë¡Ê°ì¶å¡»¸Þ―È¬¡»¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥È¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥µ¥ë¥È¥ë¤òÈãÈ½¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥¹¥³¥à¤ä¥Õ¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤ò»È¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾¯¤·ÌÓ¿§¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Ë¸²Ãø¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ»ÆÁÅªÈ½ÃÇ¤È¤Ï¡¢¿äÏÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÃ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ÏÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥×¥é¥È¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þー¥É¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê²ÁÃÍ¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤ì¤òÄ¾ÀÜÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥Ø¥¢¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÉáÊ×²½²ÄÇ½À¡×¤ÎµÄÏÀ¤ä¡¢¡Ö¤Ù¤¡×¤ä¡Ö¤Ù¤·¡×¤ÎÏÀÍýÅª¤ÊµÄÏÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÁ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤½¤ì¤¸¤¿¤¤¤¬¡¢²ÁÃÍ¤òÄ¾ÀÜÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡ØÅ¯³Ø»ËÆþÌçⅣ ÀµµÁÏÀ¡¢¸ùÍø¼çµÁ¤«¤é¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤Þ¤Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦ÎÑÍý³Ø¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤È¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«
¡¦¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¸ùÍø¼çµÁ――Ã¯¤â¤¬¹¬Ê¡¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¦µÁÌ³ÏÀ¤«¤éÀµµÁÏÀ¤Ø――¥«¥ó¥È¤«¤é¥íー¥ë¥º¡¢¥Ì¥¹¥Ð¥¦¥à¤Þ¤Ç
¡¦ÆÁÎÑÍý³Ø¤ÎÉü¶½――Á±¤¤À¸¤Êý¤ò¤¤¤«¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤«
¡¦¤Ê¤¼¥±¥¢¤ÎÎÑÍý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«――¡ÖÅÚÂæ¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»×ÁÛ
¡¦¡ÖÃÏ¤Ù¤¿¡×¤«¤éÎÑÍý¤ò¹Í¤¨¤ë
¤È¤¤¤¦6¾Ï¹½À®¤Ç¡¢ÎÑÍý³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©²Ö¹¬»Ê
1979Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢¥¸¥çー¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¹ñºÝÏ¢·È¸¦µæ°÷¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¹°è²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£·§ËÜÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³ØÉô½Ú¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢Å¯³Ø¡¢¸½ÂåÆÁÎÑÍý³Ø¡£ÊÔÃø¡ØAlternative Virtues¡Ù¡ÊRoutledge¡Ë¡¢¡ØÆÁ¤Î¶µ°é¤ÈÅ¯³Ø¡Ù¡ÊÅìÍÎ´Û½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
ºØÆ£Å¯Ìé
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÍÊ¸¥é¥¤¥¿ー¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»î¸³¤Ë½Ð¤ëÅ¯³Ø¡Ù¥·¥êー¥º¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢´Æ½¤¤Ë¡ØÅ¯³ØÍÑ¸ì¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£