妻夫木聡「泣いて動けなくなった」『宝島』監督と原作者と語る沖縄の撮影

沖縄を描くそれぞれの「覚悟」

米国統治下の沖縄に、米軍基地から物資を奪う「戦果アギヤー」という英雄たちがいた──。圧倒的熱量で戦後の沖縄を描いた真藤順丈さんによる小説『宝島』。2018年に発売された本作は、第9回山田風太郎賞、第160回直木賞、第5回沖縄書店大賞の三冠を達成、沖縄をはじめ全国各地で大きな話題となった。

その長編小説がこのたび実写映画になって、9月19日に全国公開となる。監督は『るろうに剣心』シリーズやNHK大河ドラマ『龍馬伝』の大友啓史さん。主演に妻夫木聡さんを迎え、広瀬すずさん、窪田正孝さん、永山瑛太さんら日本を代表する俳優たちが集結。191分という大長編で原作に負けない熱量の映画になった。

さらに真藤さんは『宝島』につづく物語として、『英雄の輪 -HERO’S ISLAND Another Story-』を発表。新しい物語からも『宝島』の世界を広げている。『小説現代』に掲載されている記事から抜粋して、妻夫木さん、大友監督、真藤さんの鼎談を紹介する。

沖縄と向き合う時

――7月の暑い日、大友監督、真藤さん、妻夫木さんによる鼎談が実現し、映画化の過程や作品に込められた思いについて語った。取材のテーブルにつくと、妻夫木さんは、嬉しそうに鮮やかなブルーの名刺を差し出した。「配って、大喜びしているんですよ」。肩書は「宝島宣伝アンバサダー」で、自ら全国キャラバンに飛び回っているという。

大友監督は、演出した連続ドラマ『ちゅらさん』で描き切れなかった、「戦後沖縄の歴史」に向き合うべく映画化を決意したという。当初は5時間の構想だったが、台本を練りに練り、さらに編集を重ねて劇場公開版の191分になった。

大友啓史（以下、大友）：『宝島』には熱量とともに、怒りも込められていると思うんです。『宝島』から現代に目を移すと、いまの日本は「怒り」を忘れてしまっているのではないかとすら思う。ただ「怒り」もときには必要だけど、怒るばかりでは届かないこともある。コロナ禍という怒りをぶつける先もない災禍で、怒りとは何かを改めて考えました。そして、それまで作ってきた脚本を全部捨てて、また書き直すことを繰り返し、少しずつ出来上がっていった感じでしたね。

うっかり沖縄を背負ってしまった男

――原作を書いた真藤さんは、主人公・グスクを妻夫木さんが演じると聞いたとき、どう思ったのだろうか。

真藤順丈（以下、真藤）：小説では登場人物たちの視点を超越した「沖縄の声」のようなものが語り部なんですが、映画ではそうもいかない。だからグスク役の妻夫木さんが「語り部」もやられています。これは小説と映画の大きな違いだと思っていて、複雑で多面的な人物を演じて、しかもナレーションも担うというのは負担が大きすぎるのではと心配した。だけど妻夫木さんの包容力のある沖縄言葉の語りが、すごく良いんです。

とにかくグスクは、戦果アギヤーであり警官でもあり、ヤマコと付かず離れずのニイニイであり、レイの写し鏡であり、オンちゃんの魂を継ぐ男でもあり、沖縄の変化を見守る立場になっていく。「うっかり沖縄を背負ってしまった男」なんです。

大友：いいですね。「うっかり沖縄を背負ってしまった男」。

脚本の初期からもう妻夫木さんの顔が…

――妻夫木さんはNHKの連続ドラマ『あんぱん』でも、戦災孤児の支援にあたる重要な役を演じている。宝島の主人公グスクを妻夫木さんに依頼することを、大友監督はいつから決めていたのだろうか。

大友：脚本を作っているごく初期に、もう顔が浮かんでいました。そういうことって時々あるんですよ。

真藤：妻夫木さんは、名実ともに世代を代表する俳優だと思います。大河も朝ドラもやって、海外の映画にも出られて、僕にとってはトム・ハンクスみたいなものです。アメリカ代表に対する日本代表。これって伝わりますかね？ うっかり国を背負ってしまった役者さんと言いますか。そういう表現の幅も経験も豊かな方にグスクをやってもらえたんだから感無量です。なにより作中の妻夫木さんは、僕にはウチナー面にしか見えなかった。

大友：そうですね。そういった「何かを背負ってきた」蓄積がないと、この物語には耐えられないだろうというのはキャスティング時から想定していたんです。

10代から30代までのひとりの人間と沖縄の歴史を背負って演じる作品になるので、若い役者さんだと「背骨が脆弱」に見えてしまう懸念がありました。グスクには、先ほどお話しした沖縄のひとたちが持つ「優しさの裏にある強さ」も体現してもらわなきゃならない。ひとかどの俳優でないと難しいかなと。

あの時代に生きた彼らは、10年や20年の人生では起こり得ないような体験をたくさんしてきた。せざるを得なかったとも言えます。その背負ってきたものを思えば自然と覚悟が必要になってきますよね。そう思うと妻夫木さんしか思い浮かばなかった。

妻夫木さんが決まってからは、オンちゃんを瑛太くんに、ヤマコをすずちゃん、そしてレイを窪田くん……と、自然にまとまっていきました。

「僕の中に使命感が生まれていました」

――「背負う」という言葉があったが、妻夫木さんはグスクを演じると決まったとき、どう感じたのか。

妻夫木聡（以下、妻夫木）：プレッシャーがなかったと言ったら噓になりますけど、それ以上に、僕の中に使命感みたいなものが生まれていました。

監督は『ちゅらさん』でやり残したことがあったとおっしゃっていましたが、僕も2006年に公開されたコザを舞台にした『涙そうそう』という映画に出演しているんです。そのときに仲良くなった沖縄の友人たちとはいまでも交流があって。沖縄について、いろんなことを聞かせてもらっていました。

だから今回のお話には、強い縁を感じていて。その歴史や土地と本当の意味で向き合うときが来たと思ったし、そのために導かれたという気持ちがありました。どちらかというとプレッシャーを感じている場合ではなくて、自分はどう沖縄と向き合えるんだろう、という課題についてずっと考え続けていましたね。

「泣いちゃって動けなくなった」

――妻夫木さんが「沖縄と向き合う」ために最初にしたのは、歴史を学び直すことだった。

妻夫木：文献を調べるのはもちろん、琉球警察の刑事だった方からお話を聞くこともしました。

そのなかでも特に印象的だったのが、親友が連れて行ってくれた「佐喜眞美術館」で見た『沖縄戦の図』（丸木位里・俊）です。これを見たことが、グスクを演じるにあたっての一番の原動力になったかもしれません。

この絵には衝撃を受けてしまって。戦争のいろんなものが詰まっているんですよ。絵からたくさんの感情や声が自分の中に入ってきて、泣いちゃって、動けなくなって。「調べて学ぶ」ことはやってきたけど、「感じる」ということをどこか忘れていたことに、気づいたんですよ。ただ調べただけで「分かった気になっていないか？」と言われたように感じました。

そのときに本当の意味で「覚悟」みたいなものができたんだと思います。

生命力溢れる長尺叙事映画

――さまざまな過程を経て出来上がった映画を、真藤さんはどう見たのだろうか。

真藤：どえらい映画になったなと思いました。役者さんは皆がのめりこんで体と感情と命を燃やすように演じられているし、大友監督の「画の力」の強さには随所で息を吞まされた。忘れがたいシーンがいくつもあります。冒頭の路地のかけっこ、レイとヤマコが、グスクとレイが感情をぶつけあう場面、コザ暴動……。

僕は小説を書くときは、言語化できない混沌を、人の感情の坩堝を書こうと苦心します。それらが大友組の「映画の力」によって確かに現前していた。生命力溢れる長尺叙事映画は、まぎれもなくスタッフやキャストの挑戦がつかみとった壮挙であり「戦果」です。あのシーンについてこのシーンについて、いつまでもお話を伺っていたいところですね。

圧倒的な熱量で描かれる沖縄の姿のなかでひときわ印象に残るのは、いなくなった英雄・オンちゃんの恋人であり、グスク、レイの幼なじみのヤマコだ。広瀬さんが演じるヤマコは「太陽」のような存在として、沖縄の女性たちの強さと精神性を体現する、重要な役割を担っている。

後編「「あれは私でした」妻夫木聡×大友啓史×真藤順丈が語る「広瀬すずと沖縄の女性」」では、はヤマコを通じて描かれる沖縄の現状、そして真藤さんの新刊についても聞いていく。

