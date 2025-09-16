¡ÚHOSHI x WOOZI¡ÛÊ¼ÌòÁ°¥é¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡½Í§¾ð¤ÈºÍÇ½¤¬µ±¤¤¤¿¡ÖWARNING¡×ÆüËÜ¸ø±é¥ì¥Ý
SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢HxW¡ÊHOSHI¡ßWOOZI¡Ë¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç4Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢Á´12¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢SEVENTEEN¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢CARAT¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ÈºÍÇ½¤¬µ±¤¯½Ö´Ö¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÇ®µ¤¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥¦Ãí°ÕÊóÈ¯Îá¡ª ¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡Ù
SEVENTEEN¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢HxW(SEVENTEEN) ¤¬¡¢Ê¼ÌòÁ°ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¸ø±é ¡ØHOSHI X WOOZI FAN CONCERT [WARNING] - JAPAN¡Ù ¤ò¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HxW¤Ï2017Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿SEVENTEEN 2nd Album¡ÖTEEN, AGE¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBring It¡×¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À2¿Í¤¬¡¢Ìó8Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ·ëÀ®¡£2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï1st Single Album¡ÖBEAM¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖWARNING¡×¤Ï¡¢HxW¤Î°¦¾Î¡Ö¥Û¥¦Ãí°ÕÊó¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿³Ý¤±¤¢¤¤¤È¡¢2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½¸ÂçÀ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´üÂÔºÇ¹âÄ¬¡ª°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿HOSHI¤ÈWOOZI¤Î»Ñ¤¬Âç¤¤¯¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¸ø±é¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡Âè¤ËBGM¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î2¿Í¤¬»ëÀþ¤ò³«¤¯½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î´üÂÔ´¶¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¡¢Àª¤¤¤è¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¸½¤ì¤¿2¿Í¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
1¶ÊÌÜ¤«¤é¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¡¢²Ð²Ö¤Î±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë ¡ÖBring It¡×¤¬ßÚÎö¡£Â³¤¯ ¡Ö96ers¡×¤Ç¤Ï¡¢CARAT¡ÊSEVENTEE¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂç´¿´î¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈHOSHI¤Ï¡¢¡Ö¤ª¿å¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¡×¡¢WOOZI¤â¡ÖÎÉ¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ºòÆü¤Î¸ø±é¤è¤ê¤âÆüËÜ¸ì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦HOSHI¤Î»Ñ¤Ë¡¢CARAT¤Î¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤È¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÍ»¹ç
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ÆÌ©¤µ¤ò³Ý¤±¤¢¤ï¤»¤¿ÅÀ¤À¤È¡¢HOSHI¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢SEVENTEEN¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¸Å²ÈÀµµü¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð´é¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
VERNON¤äTHE 8¡¢¤µ¤é¤ËSEVENTEEN¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢HOSHI¤Ï¡Ö±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¡¢WOOZI¤Ï¡Ö»³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Î¸ÄÀ¤ÈÁê¸ßÊä´°¤Î´Ø·¸À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WOOZI¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤òHOSHI¤¬¤¹¤°Îý½¬¼¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÌëºî¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹WOOZI¤Ë²ñ¾ì¤Ï¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Weverse¤òÄÌ¤·¤ÆCARAT¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìÁØ²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
HOSHI¤ÈWOOZI¤Ï¡¢¡ÖWOOZI¤¬²Î¤È¤¤¤¦²Ö¤òºé¤«¤»¤ì¤Ð¡¢HOSHI¤¬¤½¤Î¾å¤ÇHOSHI¤À¤±¤Î¿§¤òÅ»¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤â¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Î²Î»ì¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¸Å²È¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç²ñ¾ì¤Ë´¶¼Õ¤Î°§»¢¤òÁ÷¤ê¡¢²¹¤«¤¯´¶Æ°Åª¤ÊMC¥Ñ¡¼¥È¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìý¤½¤Ð¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¡ª¾Ð¤¤¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿HOSHI¤ÎÌ¥ÏÇ¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸
HOSHI¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖDamage (HOSHI Solo) (feat. Timbaland)¡×¤ÇÎÏ¶¯¤¯Ì¥¤»¡¢Â³¤¯¡ÖTouch¡×¤Ç¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÈÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
HOSHI¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ïº£ÆüÌý¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ìý¤½¤Ð¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö호랑이 Power¡×¤ä¡ÖI Want You Back¡×¤òCARAT¤È°ì½ï¤Ë²ñ¾ìÁ´°÷¤ÇÂç¹ç¾§¡£¡Ö500¥ì¥Ù¥ë¤È700¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ¼¤¬ËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾å¤ÎÊý¤ÎÀÊ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÄù¤á¤Ï¡ÖSpider¡×¡£HOSHI¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»È¤¦¡ËÅ´ËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Å¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ç¤âÅ´ËÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò³«»Ï¡£
½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ËÌ¥¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¾åÃå¤òÃ¦¤°½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WOOZI¤ÎÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¡¢ºÇ¸å¤Ï2¿ÍCARAT¤Îå«¤¬µ±¤¯´¶Æ°¤Î»þ´Ö
¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤ëHOSHI¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢WOOZI¤¬ÅÐ¾ì¡£¥®¥¿¡¼¥½¥í¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢Ç®¾§¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
WOOZI¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖRuby¡×¤È¡ÖSimple¡×¤òÈäÏª¡£¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀûÎ§¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢µÒÀÊ¤ÏÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ï¿´¤ËÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤«¤±¤ëÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WOOZI¡ÖÀèÄø¤ÎÈà¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤Ë¤ÏÈà¤ß¤¿¤¤¤Ë²÷³è¤ËÌÀ¤ë¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸ø±é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¾ðÇ®Åª²á¤®¤Æ¤âÈè¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¸ì¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿º¢¤Ë´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Íè¤ëº¢¤Ë¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤ËÁ°²ó¤Ïº£¤è¤ê¤â¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¤¢¤Þ¤ê¥¢¥Ë¥á¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¾¯¤·ÆüËÜ¸ì¤Î¼ÂÎÏ¤â¸º¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£ËÍ¤¬´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê»È¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤óÇã¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤É¤³¤Ç»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ëÀïÆ®¤â¤Î¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¡Ø¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡ØËÍ¥Þ¥ó¥¬¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°°Õ¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢WOOZI¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¤¥Á¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥¬¥¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤Ç¡ÖDestiny (WOOZI Solo)¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¥®¥¿¡¼¤ÎÀûÎ§¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¡ÖECHO!¡×¤òÈäÏª¤·¡¢À©ºî¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖCopy&Paste¡×¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥©¥ó¥¹¥Ë¥ç¥ó¡ª¥¤¥¸¥Õ¥ó¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢2¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¤¤å«¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢CARAT¤È³Ú¤·¤àSEVENTEEN¥Ê¥ó¥Ð¡¼
CARAT¤«¤é¤Î¥¢¥Ä¤¤¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¡¢HOSHI¤ÈWOOZI¤¬¤ªÂ·¤¤¤Î°áÁõ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£
HOSHI¤ÏMC¤Ç¡ÖCARAT¤Î³§¤µ¤ó¡¢10Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSEVENTEEN¤Î¶Ê¡¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬SEVENTEEN¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
SEVENTEEN¥á¥É¥ì¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖTHUNDER¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¾Ò²ð¤ä¥Ð¥ó¥É¾Ò²ð¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤¿Á´°÷¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ÖCALL CALL CALL!¡×¡ÖDON QUIXOTE¡×¡Ö박수(CLAP)¡×¡ÖTogether¡×¤È¿Íµ¤¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤È²¹¤«¤¤¶õµ¤¤Î¤Ê¤«¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
CARAT¤â°ì½ï¤Ë²Î¤¤¡¢´¿À¼¤Ç±þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ÈºÍÇ½¤¬µ±¤¯¡¢20ÂåºÇ¸å¤Î10Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢2¿Í¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òCARAT¤È¶¦Í¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥È¡¼¥¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬2¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ÈºÍÇ½¡¢¤½¤·¤ÆCARAT¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼ÌòÁ°ºÇ¸å¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢HOSHI x WOOZI¤Ï´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¶¯¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¡¢´¶Æ°¤Î°ìÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
