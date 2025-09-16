韓国在住のロシア美女タレント、吸い込まれそうな美貌に釘付け…輝きを放つビジュアルに注目【PHOTO】

韓国で芸能活動をするロシア出身の女性タレント、アンジェリーナ・ダニロヴァの近況投稿が話題だ。

【写真】ロシア美女、北朝鮮でゴルフ三昧

ダニロヴァは最近、自身のインスタグラムを更新。

「都市の忙しさの中、自分だけの静けさを守り抜く瞬間。GANESHIとともにする洗練された余裕」と韓国語でキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、さっぱりとしたショートヘアのダニロヴァが黒のノースリーブトップスにゴールドのアクセサリーやブレスレット、ネックレスを合わせ、優雅ながらもモダンなイメージを披露している。

ペンを持って何かを考えこむような姿や、ノートに記録するような知的なポーズ、さらにはソファに座って自然体な雰囲気を醸すダニロヴァ。何気ない日常風景ながら、首元や手首で輝くジュエリーが彼女の美貌とスタイリッシュさを引き立てている。

彼女の投稿を目にしたファンからは、「美貌が輝いてる！」「綺麗だ…」「優雅ですね」「ショートヘアが可愛い」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ダニロヴァInstagram）

ダニロヴァは1996年12月28日生まれ、ロシア・サンクトペテルブルク出身の28歳。2016年のバラエティ番組『バベル250』で韓国デビューし、以降も『77億の愛』『料理バラエティ〜ペク・ジョンウォン クラス』『大韓民国ヒドゥントリップ』『プレーヤー2：クンたちの戦争』などさまざまな番組に出演。モデル、タレント、女優、歌手と多岐に活動するほか、現在は個人YouTubeチャンネルで動画投稿も行っている。