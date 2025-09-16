なぜここまで持ち上げる…芸能界が「フワちゃん復活」を推す納得の理由

なぜ芸能界は「フワちゃん復活論」を唱える

9月3日に放送された『人間研究所 〜かわいいホモサピエンス大集合！！〜』（日本テレビ系）で、タレントの伊集院光や漫画家の鈴木おさむらがもう批判を浴びた。タレント「フワちゃん」の復活を望む発言をして物議を醸したのだ。この騒動について、芸能ライターの片岡亮氏が解説する。

「フワちゃんは去年の8月に、SNSで『おまえは偉くないので、死んで下さーい』と芸人のやす子氏に対して投稿したことで炎上しました。好感度がそれなりにあったやす子に対し、仲良くもないフワちゃんが突然悪口を言ったことで、ファンからは猛反発にあったのです。その後、フワちゃんが出演する広告が削除され、業界からは事実上追放されていた。まだ記憶も浅い今の時期、視聴者の感情は当然だと思います」

芸能人たちがフワちゃんの復帰を期待する発言したことに対し、SNSでは「絶対に見たくない」「なんで復帰させたいんだ」と否定的な意見が集まる。

また、週刊SPA！が9月10日に出した『なぜフワちゃんはここまで嫌われ続ける？ 「いつでもお待ちしています」番組テロップに相次いだ拒否反応』という記事には、「そもそもなんで芸能人はフワちゃんを復帰させたいんだ」「逆に好きな理由はなに？」と疑問の声が上がった。

実際、伊集院光や鈴木おさむだけでなく、以前から指原莉乃などがフワちゃんとの仲の良さをいくつかの番組で語っていた。あるテレビ番組プロデューサーによると、芸能人との付き合いが彼女の仕事に繋がっていた背景があるという。

「もともとはタレントたちの推薦で仕事を広げていました。それもあり、仲のいいタレントが多く共演NGもなかったのが重宝されました。また、一応彼女にはマネージャーがいましたが、放送事故的な映像をオンエアしても一つも文句を出すことはなかった。こうした理由から、番組側はフワちゃんを使いやすかったのだと思います」

そんなフワちゃんも、世間の批判にはあえなく負けてしまった。SNSでの炎上発言を機に、数々の問題行動が取りざたされる。カメラが回っていない所での、自由奔放な振る舞いが報じられ、視聴者の間で一気に嫌悪の感情が渦巻いたのだ。

では、なぜ芸能人や芸能界からは好かれ続けているのか。

「思い切りのいいキャラクター性を評価していたのだと思います。仕方のないことですが、言動一つ一つにクレームが入る時代ですから、現場は厳しいコンプライアンスを守らされる。フワちゃんは貴重な存在だったのでしょう。問題発言をするまで、見え方こそ悪いものの、賢く立ち回りながら歯に衣着せぬ物言いをしてくれる便利な存在でしたから。

本当にバカな人ではなかったので、行き過ぎることもなかった。実際、私生活では『いい人』という声もあった。多くのタレントと仲が良かったのもその表れだと思います。

ただ、視聴者には『人間性に問題があったら見たくない』という感情がある。実際そういう人の数が多いかどうかは置いておいて、少しでも問題と思われたらすぐに炎上してしまいます。制作者にとってのキャラが、視聴者には人間性に見える。この感覚のズレが今回の反発につながったのでしょう」（前出・片岡氏）

フワちゃんが返ってくるにはもう少し冷却期間が必要だ。

【もっと読む】『フワちゃんは芸能界の仕事をすべて失うかもしれない…Googleの対応から“浮き彫り”になる今回の「ヤバさ」』

【こちらも読む】フワちゃんは芸能界の仕事をすべて失うかもしれない…Googleの対応から”浮き彫り”になる今回の「ヤバさ」