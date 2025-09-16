ニデック「株価急落」の深層…経営陣も関与した「不適切な会計処理」疑惑と、その背景に横たわる社内の「ある異変」

「経営陣の関与または認識の下で…」

モーター大手のニデック（旧日本電産）が揺れている。9月3日の発表によれば、今年7月、中国の子会社から本社に「不適切な会計処理の疑いがある」と報告があり、さらに他のグループ会社や本体でも「経営陣の関与または認識の下での不適切な会計処理の疑いが判明した」という。

発表を受け、ニデック株は700円も急落、ストップ安となった。

本誌が同社に「不適切な会計処理とは、具体的にどのようなものか」「問題に関与していた経営陣には、創業者の永守重信氏も入っているのか」と詳細を尋ねると、「第三者委員会の調査結果が出るまでは、何も申し上げられません。詳しいことは私たちも知らない、というのが正直なところなんです」（広報担当者）という答えが返ってきた。

上層部で起きている「異変」

猛烈経営者として知られる81歳の永守氏は、2021年に最高経営責任者（CEO）から退いたものの、1年も経たず復帰。現在もグローバルグループ代表として代表権を握り、事実上の経営トップの座にある。

あるニデック関係者は、同社上層部で起きている「異変」についてこう指摘する。

「日産自動車で副COO（副最高執行責任者）を務めていた関潤元社長をはじめ、永守代表はこの数年『後継者候補』を外部から何人も連れてきたが、どの経営人材も定着しなかった。

また、幹部は前向きな報告を上げないと、なかなか永守代表から評価してもらえない」

そうした経営状況がもたらす閉塞感が、ニデック社内にはあるようだ。

現在ニデックのCEOを務めるのは、昨年4月に就任した元ソニー常務の岸田光哉氏。ソニーでスマホ事業を黒字に転換させた実績がある一方、昔から知る同社の関係者は「個性の強い上司に我慢して仕えるのがうまいタイプ」と証言する。

ニデックの社風にはぴったりの経営者なのかもしれないが、はたしてこの難局を乗り切れるのか。

