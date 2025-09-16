近場で温泉旅行気分！彼女が喜ぶ「スーパー銭湯デート」９パターン
都会の癒しスポットといえばスーパー銭湯。最近は設備も充実していることから、遠くの温泉にわざわざ行かずとも十分に楽しめそうです。そこで今回は、20代から30代の独身女性に聞いたアンケートを参考に、「近場で温泉旅行気分！彼女が喜ぶ『スーパー銭湯デート』」をご紹介します。
【１】貸切風呂で愛を深める
「家のユニットバスじゃ、なかなか一緒に入浴なんてできないので、体を流しっこして楽しかった（笑）」（20代女性）というように、貸切風呂のある施設なら、これを利用しない手はないでしょう。甘いムードに持ち込んだら、続きは「おうちデート」で楽しみたいところです。
【２】男女共用の岩盤浴で語り合う
「裸を見られるのは恥ずかしいけど、布一枚着るなら抵抗は少ない」（20代女性）など、一緒に入浴するのは嫌でも岩盤浴なら許容できる女性は意外と多いようです。小声で話すことによって妙な共犯関係のようなものが生まれて、二人の距離も縮まるかもしれません。
【３】サウナで減量対決する
「体重は秘密だけど、サウナでの減量対決なら減った分だけを申告すればいいので受けて立った」（30代女性）など、勝敗はあまり関係ないところで気分を盛り上げる手もあります。ちょっと太めの彼女なら、これを機にダイエットしてくれるという副産物も付いてくるかもしれません。
【４】並んでマッサージチェアを堪能する
「並んで座るというシチュエーションが、映画やドライブみたいでドキドキした」（20代女性）というように、並んでマッサージを味わう体験は人生で意外とないもの。その流れで量販店のマッサージチェア売り場をのぞけば、文字通りいい具合に力が抜けたデートになりそうです。
【５】持ち込んだボードゲームで遊ぶ
「スマホゲームではなく、ちょっと古いイメージのボードゲームというところが新鮮だった」（20代女性）など、昭和レトロ感の演出はお風呂デートとの相性がいいようです。ゲームによって脳も活性化しそうなので、温浴と合わせて心身ともに疲労回復効果が期待できるでしょう。
【６】食堂でグルメ三昧をする
「なめて入ったら、メニューが予想以上の充実度でびっくりした」（30代女性）など、全国のご当地グルメが楽しめるスーパー銭湯もあるようです。わざわざ遠方の温泉旅館に行かずにその数分の一の値段で堪能できるなら、彼女の満足度も相当高くなりそうです。
【７】漫画を読みながらゴロゴロする
「スペースが広いので、漫画喫茶より圧倒的にくつろげた」（20代女性）というように、無料の漫画コーナーでダラダラするのもアリかもしれません。おすすめの作品を教え合うなどしてのんびりと過ごせば、長い沈黙の時間もまた貴重なひとときになるでしょう。
【８】湯上がりに卓球で汗を流す
「温泉旅行に来ている感覚を楽しめた」（20代女性）というように、卓球台などのレジャーアイテムを備えたスーパー銭湯なら、旅行気分を味わえそうです。真剣勝負でお互いの知らない面を見せ合えば、ラブオール（試合開始）から始まる熱い夜が期待できるのではないでしょうか。
【９】浴衣にビールで乾杯する
「居酒屋などでの乾杯と比べて、ビールのおいしさが違う」（20代女性）など、入浴後の定番はやはりビール。貸出館内着がある場合は、おそろいで着替えると、思いっきりリラックスできそうです。着付けができるなら、自前の浴衣を持ち込むのも風情があっていいでしょう。
入浴施設という特殊なファクターを味方に付ければ、工夫次第で彼女も大満足のデートになるはずです。「旅行気分」の演出法を考えてみましょう。（石原たきび）
