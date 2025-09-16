京都〜福井がより快適に！ 琵琶湖西岸の渋滞解消「国道161号湖西道路」が4車線に！ 長年のボトルネック解消へ

琵琶湖西岸のドライブが快適に！ 国道161号 湖西道路（真野〜坂本北）の4車線化が完成 記念式典も開催

2025年9月3日に国土交通省近畿地方整備局 滋賀国道事務所は、滋賀県大津市を南北に走る国道161号「湖西道路」の真野IC〜坂本北IC間（延長6.6km）の4車線化工事が完成すると発表しました。

この湖西道路とはどのような場所で、今回の4車線化工事が完成することでどのような効果が見込めるのでしょうか。

琵琶湖西岸のドライブが快適に！ 国道161号 湖西道路（真野〜坂本北）の4車線化が完成 記念式典も開催（画像引用：近畿地方整備局 滋賀国道事務所）

【画像】京都-福井がめちゃ近くなる！ 「4車線化」はどこ？ 画像を見る！（8枚）

国道161号は、福井県敦賀市から滋賀県大津市を結ぶ道路で、JR湖西線と並走する形で琵琶湖の西岸を通り、京都・大阪〜北陸方面の主要なネットワークを構築しています。

すでに大部分でバイパスが開通しており、自動車専用道路として信号なしで通行することができます。

このうち湖西道路は、大津市の中部から北部を貫く区間で、全長約16.7kmが2車線で開通済み。

湖西道路の沿線には、世界文化遺産である比叡山延暦寺をはじめ、びわ湖バレイ（びわ湖テラス）やおごと温泉など、魅力的な観光スポットが数多く存在します。

しかし、京都側に隣接する西大津バイパスでは4車線化が完了しており、坂本北IC付近では4車線から2車線へと減少。仰木雄琴IC周辺でも、朝夕の通勤時間帯を中心に慢性的な渋滞が発生。

交通量は道路容量の約1.5倍にも達し、大津周辺の生活車両と北陸方面の大型車、さらには琵琶湖の観光客も入り混じり、利用者にとって大きなストレスとなっていました。

実際に、4車線化前のデータでは、南行（京都方面）の夕方18時台には、仰木雄琴ICから坂本北ICにかけて、旅行速度が時速20km未満にまで落ち込む真っ赤な渋滞区間が確認されていました。

今回4車線化が完成したのは、その真野ICから坂本北ICまでの延長6.6kmの区間です。

4車線化により、交通容量が大幅に確保され、旅行速度の向上や所要時間の短縮が見込まれ、京阪神方面からのアクセスがスムーズになるだけでなく、北陸方面からの誘客も期待されています。

比叡山ドライブウェイの担当者からも、「4車線化によって帰りの時間を気にせずゆっくりと滞在いただけるようになる」と、観光客の滞在時間延長や来訪エリアの拡大による地域経済の活性化に期待を寄せる声が上がっています。

※ ※ ※

4車線化の完成を祝い、2025年11月1日に大津市北部地域文化センターにて完成式典が執り行われます。

式典は国土交通省近畿地方整備局、滋賀県、大津市の共催で、地元の関係者を招いて行われる予定です。

国道161号のバイパス整備は引き続き実施され、慢性的な交通渋滞の緩和と、さらなる観光振興への寄与が期待されています。