「こどもの想像力や個性を引き出したい」化粧品ブランドKANEBOがこども向けイベントを続ける理由

2022年に始まった、こどもたちと共に未来につながるSDGsのアクションを考える「こども・プレゼン・コンテスト」。4回目を迎える2025年はコンテストに先駆け、8月2日にKANEBOと一緒に夏休みの特別講座「FRaU×KANEBOこどもコンテストワークショップ」が開催されました。

KANEBOといえば「I HOPE.」をブランドコンセプトに掲げる化粧品ブランドです。化粧品とこどもとは一見関係ないように思えますが、なぜこども向けのイベントを行うのでしょうか。熱い思いを聞きました。

こどもも大人も楽しいイベント

『ざんねんな生きもの事典』を監修する動物学者の今泉忠明先生やお笑い芸人のバービーさん、ゴミ清掃芸人の滝沢秀一さん、そして花王の化粧品研究員といった豪華な講師陣を迎え、40組以上のこどもとその保護者を招待。参加したこどもたちは好奇心で瞳を輝かせ、親子ともども「面白かった！」「また来たい！」という声が集まりました。

そもそもなぜ化粧品ブランド「KANEBO」がFRaUとこどもに向けたワークショップを、と不思議に思う方もいるでしょう。FRaUwebの編集長が「KANEBO」主催のこどもに向けた体験型アートイベント「PAINT HOPE on SPACE」を訪れたことがきっかけの一つでした。

イベント会場に着くと、目の前には小さなお家や背の高い壁が。そのどれもに”真っ白だった気配”はありました。こどもたちによって見事に彩られていたのです。

これは単なるアートイベントではありませんでした。「KANEBO」のアイシャドウなどで商品にならなかったものを用いて株式会社モーンガータ（以下モーンガータ社）が開発したアップサイクル絵の具「SminkArtときめくペイント」を使用したイベントだったのです。

壁や秘密基地のような小さなおうちに夢中で描き続ける子や、布にアップサイクル絵の具で描く子、大きなスペースに思い思いに描くなど、こどもたちは生き生きとして、とても楽しそうでした。「自由にできる場所」を作り、なにかしらの「素材」をわたすだけで、オリジナリティがあふれるアートが生まれることに胸打たれました。

KANEBOは、化粧を通じて一人ひとりが自身の内にある可能性を発揮し、個性を輝かせることができる世界と、ワクワクする未来を目指して、5つのACTIONにフォーカスして取り組んでいます。

そのうちの一つ、「自分の力で未来を切り開く」ことへのKANEBOの思いと、FRaU編集部の思いが重なりました。

そして2025年8月、「FRaU×KANEBOこどもコンテストワークショップ」が実現したのです。

アートとメイクは自由、それが自信になる

KANEBOはなぜ、こどもたちに向けた体験型アートイベントを始めたのでしょう。その大前提には、KANEBOのコンセプトに起因しているとKANEBOブランドグループでPRを担当する星野由紀さんが話してくれました。

「私たちは“I HOPE.”というブランドコンセプトを通し、“自分らしく輝く”というメッセージの発信を非常に大切にしています。誰もが自分らしさを大切にし、多様性を受け入れ、違いを認め合う社会になってほしい。それを私たちは応援したいと思っています。美しさだけではなく、性別も年代も問わず、すべての人の希望を引き出したいと願っているんです、こどもたちにもこの思いを届けたいと思っていました」（KANEBOブランドグループ 星野由紀さん、以下星野さん）

そしてユニセフが設定している11月20日の“世界こどもの日”に向け、KANEBOとして何ができるかがミーティングの議題に上がったことがきっかけだったとKANEBOブランドグループ 田中泉さんは言います。

「“I HOPE.”を伝えるためにも、メッセージなど言葉を届けるだけではなく、私たち化粧品ブランドならではのアクションを起こしたいと考えました。どんなことがいいのかと考えている最中に、偶然にもアートに対する考え方に出会ったんです。

“美術やアートとは自分と向き合うこと。

誰かと比べることもなく、すべて自分の責任で色や形を決め、

塗って完成させるからこそ、自信が生まれる。

だから大切なことはすべて自分の中に眠っている”

これは私たち「KANEBO」のブランドコンセプト“I HOPE.”に共通していると思いました。

思えば、私たちはほぼ毎日のようにメイクをしていますよね。今日はこどもの小学校に行くから会話が弾む親しみのある印象へ、友人と会うから元気な印象に、夜の会食があるから華やかに、といった具合に、その場に馴染むように、そして自分がどんなふうになりたいかを思い描きながらメイクをします。

これは自分の責任で自分を表現していることではないでしょうか。そう、メイクはアートと非常に近い行為だと思いました。メイクアップ化粧品は自己肯定感を上げる可能性を秘めているのだと改めて感じることができたんです」（KANEBOブランドグループ 田中泉さん、以下田中さん）

自分を肯定したり、個性が表現できるメイクアップとアートの共通点を見出した田中さん。しかしこどもに発信するにはまだ距離があると感じたそうです。そこで思い浮かんだのがアップサイクル絵の具でした。

商品にならなかったメイクアップ品を絵の具に

「メイクアップ化粧品を作る過程で、理想の色を出すために研究所では何度も試作を繰り返します。そこで結果として選ばれなかった多くの色が生じてしまうことに、ずっと研究員は心を痛めていたと聞いています。主にアイシャドウやチークになりますが、その最終的に商品にならなかった化粧品をどうにかしたいと考えていたときに出会ったのが、モーンガータ社が生み出したアップサイクル絵の具でした。

私は、いろんな人の思いが宿ったこのアップサイクル絵の具なら、こどもたちに創造性を発揮してもらえる場所が提供できるかもしれないと思いました」（田中さん）

この想いが実を結び、体験型アートイベントの開催を実現することになりました。そして田中さんを中心に、KANEBOチームで、どんなコンセプトにするかを徹底的に話し合ったと言います。

「単にアップサイクル絵の具を使うだけでいいのだろうか、テーブルと椅子を準備して、白い紙と何色かのセットになった絵の具を手渡して、さあ描きましょうでいいのかな、と。

こどもたちは、きっとそれなりに楽しく描いてくれると思います。でも私たちが提供したいのは、自分たちでも気づいていなかった創造力を発見してもらうことでした。とにかく、こどもたちがワクワクする空間を作りたかったんです。

何度も話し合いを重ね、2022の第一回はテーマは「PAINT HOPE on WALL」に決定。

「こどもの背では届かないくらい、見上げるくらいに高くて真っ白な壁を作ったんです。上を見上げて絵を描くのは非日常の刺激ですよね。“大きな笑顔”という漠然としたコンセプトだけを作り、後は自由に描いてもらいました」（田中さん）

午前中で壁が絵であふれ、絵の具が足りなくなる

イベント当日、思いもよらないハプニングが発生します。午前中の時点で、壁はこどもたちが描いた絵であふれ、絵の具も足りなくなったそうです。

「午後に参加してくれるこどもたちのためにと、必死で追加の準備をしました。今となってはいい思い出です。

こどもたちはすごい勢いで絵の具を混ぜていました。力いっぱい横にだーっと走って描く子もいて、白いスペースはみるみるうちに作品で埋め尽くされました。どんなことをしてもいいよ、という場所があると、こんなにも自由に描いてくれるんですね。とにかくこどもたちの反応は私たち大人の想像を超えていました」（田中さん）

続く2回目は「PAINT HOPE on TREE」を開催。真っ白な大きな木と、化粧品パッケージの廃材で作った丸や三角など、さまざまなオーナメントを用意し、こどもたちに自由に彩ってもらいました。

「3回目となった2024年は「PAINT HOPE on SPACE」として、空間をテーマにしました。壁の他にも球体やクッション、小さな家などを、アクリルや布などテクスチャーの異なる素材を使って準備しました」（田中さん）

こうしたこどもたちの笑顔や、想像以上の反応を見ることは、大人にとっても刺激になったと言います。とくに化粧品を開発する研究員が喜んでいたことが印象的だったそうです。

「今回、アップサイクル絵の具になったものは、研究員が色別にビニール袋にラベリングなどして、丁寧に分別し準備しています。もしかしてこのイベントがなければ、自分たちがひと手間をかけて作業し生まれ変わったものが使われているシーンを見ることはなかったかもしれません。その光景を初めて目にし、嬉しかったと言っていました。保護者の皆さんにも説明できたと喜んでいました」（田中さん）

化粧品を通し、すべての人と未来へ、希望を届けたい

商品を製造する企業だからこそ、あらゆる世代のあらゆる人たちに向け、単なる化粧品を売っているのではなく、化粧で希望を引き出したいと願っている思いを届けたいと星野さんが話してくれました。

「化粧品を作る会社として、化粧は一人一人が持つ個性や可能性、希望を引き出し、自分らしくありたいという気持ちを支えるものだと信じています。

化粧品を通して、誰もが自分らしくありたいという思いを持ち続けてほしい。社会的バイアスや固定観念で諦めたりつぶされることもなく、思うままに大切にして輝ける、そんな社会を創っていきたいと思っています。

自分の輝きを大切にできたら、他の人の輝きも認め合えると思うんです。色とりどりの輝きが隣り合う社会こそ、希望に満ちた未来につながると『KANEBO』は考えています。

また、物を作る以上は環境にも配慮しなくてはなりません。アップサイクル絵の具もその一環ですが、サステナブルな取り組みを積極的に行い、未来に対しても希望を届けたいと思っています。

誰もが自分らしく輝いてほしいという軸と、より良い社会、未来を作っていきたいという想いを常に持ちながら、これからも希望を発信し続けたいと思っています」（星野さん）

すべてのこどもたちを受け入れるコンテスト

最後に「FRaU SDGs eduこどもプレゼン・コンテスト」に対して感じたことを話してくれました。星野さんは対象年齢が小学生から高校生までと幅広く、テーマも応募方法も自由だったことに驚いたと言います。

「テーマも”2030年に創造したい未来”とシンプルで、対象も小学生から高校生までと年齢層も幅広いですよね。表現方法は絵でも作文でもスライドでもいい。とにかく何もかもが自由。でも、年代やテーマ、応募手段が違うと、審査基準を設けるのも難しいでしょうから運営側は大変だと思うんです。

自分たちの負担を厭わず、どんな子でも、どんな発想でも受け入れている『こどもプレゼン・コンテスト』には、こどもと真摯に向き合う気持ちと優しさを感じました。そこに感銘を受け、ぜひとも一緒に何かがしたいと思ったんです」（星野さん）

田中さんは「こどもプレゼン・コンテスト」の応募作品に驚きが隠せなかったと話してくれました。とくに2次審査に通過したオンライン面接でのこどもたちが、自らの言葉で審査員に説明をしている姿が印象的だったと言います。

「必死に話しているこどもたちの姿から、応募した作品は大人にやらされたのではなく、自らの発信であることを感じました。自分たちの発想をイラストや作文、スライドできちんと形にして届けようとしている姿に感動しました」（田中さん）

大好評で終えることのできた「FRaU×KANEBOこどもコンテストワークショップ」。秋には第二弾を開催することになりました。講師にはまんが『夜廻り猫』の作者である深谷かほるさんの登壇が決定！ アップサイクル絵の具を使って、楽しくイラストを塗ってみましょう。プロのまんが家のテクニックがわかる貴重な体験ができるのではないでしょうか。

【深谷かほる】

福島県出身。2015年10月、Xにて『夜廻り猫』の連載を開始。以後、毎夜のように更新を続け、読者の共感を得る。2017年「夜廻り猫」で第21回手塚治虫文化賞短編賞、第5回ブクログ大賞のマンガ部門大賞を受賞。NHKでTVアニメも不定期にて放送、また「コミックDASYS 編集部ブログ」にて毎週月曜・金曜の夜に更新。単行本1〜11巻＆2025卓上週めくりカレンダーが好評発売中。

星野さんがこどもたちに向けたイベントに込めた想いも語ってくれました。

「こどもたちには、男らしくとか女らしくではなく、「自分らしく」を大切に生きてほしいと願っています。そのための商品づくりも心がけていますし、こどもたちへはイベントなどの機会を通して伝え続けたいと思っています」（星野さん）

お笑い芸人バービーさんも審査員！ 大賞賞金10万円、「FRaU SDGs eduこどもプレゼン・コンテスト」4回目応募開始！