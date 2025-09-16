クロちゃんに“膝枕” アイドル＆グラビアの“二刀流” 『脱力タイムズ』出演で美ボディに反響相次ぐ「すごい！」
12日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）では、クロちゃん、星乃夢奈が出演。その中で、クロちゃんが“ドッキリの裏側”を実演する一幕があり、クロちゃんに“膝枕”を行ったアイドルに注目が集まっている。
【写真】うらやましい！クロちゃんに“膝枕”したアイドルの圧巻ボディ
クロちゃんに膝枕を行ったのは、夏未ゆうか。自身のXで「本日放送の『全力！脱力タイムズ』。クロちゃんさんの後輩芸人の彼女役で出演させていただきました夏未ゆうかです！普段はアイドルとグラビアの活動をしてます！ぜひ覚えてくださると嬉しいです▼（ハート）」と、圧巻ボディのグラビア写真とともに呼びかけている。
クロちゃんも反応し「あーん、アグネスチャンさんみたいに言わないでー！可愛かったしんよー！！」とつづっており、ファンからも「すごい！」「間違いなくファン増えた」「うらやましい」などといった感想が相次いで寄せられている。
