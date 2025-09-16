現在放送中の夜ドラ『いつか、無重力の宙（そら）で』は、高校時代に「一緒に宇宙に行こう」と夢を語り合った天文部の女子4人組が30歳になって再会、人工衛星を作って「あの頃の夢」をもう一度追いかける物語だ。



広告代理店で働く飛鳥（木竜麻生）は日々の仕事に忙殺され、目の前の現実に向かうことで手一杯だったが、彼女の前にかつての親友ひかり（森田望智）が13年ぶりに現れ、自分が本当にやりたかったことは何なのかと顧みる。



ひかりは癌になってしまい、宇宙への夢を諦めざるを得なかったのだと飛鳥に打ち明ける。それを聞いた飛鳥は一念発起。超小型人工衛星を作って「あの頃の4人で一緒に打ち上げよう」と提案する。9月15日に放送された第5回では、飛鳥が元天文部の周（片山友希）を見つけ出して人工衛星のプロジェクトに誘うが、あっさり断られてしまう。



飛鳥の「宇宙への夢」に再び火をつけたひかりを演じる森田望智からコメントが届いた。



ひかりは、「これぐらい」のラインを全部突破できる人

ーー高校生時代から変わらず宇宙を愛し続け、天文部の仲間3人とともに超小型人工衛星で再び宇宙を目指す日比野ひかりとは、どんな人物なのでしょうか。



森田望智（以下、森田） 強さと、諦めない気持ちをずっと持ち続けている人。ひかりは高校生のときから宇宙に憧れて、大学で航空宇宙学を学び、JAXAに就職したという設定ですが、並大抵の努力では叶えられなかったと思います。以前、宇宙飛行士の米田あゆさんが座右の銘にされているという「自分が歩んだ道を正しい道にする努力をしなさい」という言葉を目にしたとき、「やっぱり、そういうマインドを貫ける人しか宇宙飛行士にはなれないんだな」と痛感しました。地球から遠く離れた宇宙って、生と死の境みたいな場所ですから。ひかりは、多くの人が「普通これぐらいじゃない？」と無意識のうちに決めてしまっているラインを、全部突破できる人だと思います。



好きなものをまっすぐに「好き」と言えるのが、ひかりの強さですよね。人が何かを好きになったり、夢中になったりするときって、多少なりとも「これなら自分に合っているかも」という考えが頭をよぎると思います。でもひかりには、宇宙しかない。宇宙が好きすぎて、実現の可能性があるかどうかなんて関係なく、宇宙以外の選択肢が見えていないんです。それくらい、ひかりのなかで宇宙という存在が突出しているんですよね。「宇宙への夢がなければ生きていないのと一緒」というか。



痛みや悲しみを知っているからこそ、ひかりは強くて優しい

ーー宇宙への夢を抱きながら、病気になってしまうひかり。大きな苦難を内に抱えながらも常に前を向こうとするひかりの複雑な内面を、どうやって表現されましたか？



森田 私がもし病気が理由で長年の夢を諦めなくてはならないとなったら、壁にぶち当たって、落ち込むだろうなと思います。ひかりはそういう壁を打開する力がある人で、その「芯」を変わらず持ち続けるように心がけました。ひかりの強さの理由は、もともと持っている性格に加えて、病気になったからこそ生まれた感情にもあると思います。



ひかりの役作りをするときには、私が現実世界で出会った「すてきだな」と思う方々の姿を思い浮かべました。私は「乗り越えてきた人たち」に魅力を感じます。そういう人たちは、痛みを知り悲しみを負ったからこそ、人の気持ちがわかって、凛とした力強さを持っている。強さと優しさってイコールだと思うんです。ひかりはその2つが備わっている人。技術的な細かいことは考えずに、ひかりとして生きて、ひかりの強さと優しさから見え隠れする感情が伝わればいいなと思いました。



天文部の4人は「前から友達だったかも」と錯覚するほど

ーーひかりにとって天文部の3人、飛鳥（木竜麻生）、周（片山友希）、晴子（伊藤万理華）はどんな存在ですか？



森田 3人のことはもう「大好き」以外の言葉が出てこないんですけど（笑）、ひかりにとっても、他の3人にとっても「4人で笑い合っている空間」がとても好きだし、大事なんだろうなと思います。3人のことが大好きだからこそ心配させたくない、悲しませたくないと願うひかりがとったある行動が物語の鍵になってきます。



4人のシーンは撮影していて楽しくて、本当にそれぞれの役柄にしか見えないです。木竜麻生ちゃん、片山友希ちゃん、伊藤万理華ちゃんとは「前から友達だったかも」と思ってしまうぐらいフィーリングが合います。こんなに奇跡的にバチッとくることって、なかなかないですよ。



ーーひかりにとって「大好きな3人」のなかでも13年ぶりに飛鳥の前に突然現れたひかり。なぜひかりは飛鳥に会おうと思ったのでしょうか。



森田 もちろん、ひかりが3人とも大切に思っていることは変わらないですが、高校生のときにひかりがいちばん最初に宇宙への夢を共有できたのが、飛鳥です。「これは奇跡かも！」と思った原体験というか「光」みたいなものを、ひかりはずっと心のなかに持っていたのだと思います。それからシンプルに、何を言っても飛鳥がいちばん受け止めてくれそうだと思ったんじゃないでしょうか。これも飛鳥の人柄だからこそですよね。



「小さな気持ちの選択肢」が増えるきっかけになることができたら

ーー最後に、この作品の魅力を教えてください。



森田 大人になると、いろいろと現実的な問題がでてきて、なかなか好きなことだけを追求するのが難しくなってきますよね。それでもひかり、飛鳥、周、晴子は人工衛星への夢を追い続けます。何かを始めるのに「遅い」ということはない。やろうと思えば年齢を問わず同じ純度で夢を追いかけることができる。そんな気持ちにさせてくれる作品です。私も演じながら、ひかりから「やりたいことがあるんだったら、今やらなきゃだめだよ」と言われている気がしました。



自分ひとりの頑張りだけではどうにもならないことも、みんなの力を持ち寄れば実現できることがあるし、探せばきっとそれぞれの居場所はあるはずです。このドラマが、見てくださった皆さんにとって「あ、私ちょっとこれやってみたかったかも」「これ好きだったはずだよね？」という気づきのヒントになることができればうれしいです。大きなことでなくてもいい、「小さな気持ちの選択肢」が増えたらいいなと願っています。



夜ドラ『いつか、無重力の宙（そら）で』

2025年9月8日（月）〜10月30日（木）

※毎週月〜木（総合）よる10時45分各話15分 <全32回／8週>

【作】武田雄樹 【音楽】森優太 【主題歌】吉澤嘉代子「うさぎのひかり」

【出演】木竜麻生 森田望智 片山友希 伊藤万理華 奥平大兼

田牧そら 上坂樹里 白倉碧空 山下桐里／鈴木杏 生瀬勝久ほか

【天の声（語り）】柄本佑



