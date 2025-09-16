【MLB】カブス 4ー3 レイズ（9月14日・日本時間15日／シカゴ）

【映像】釣り球をマン振り→三振に打者がお手上げリアクション

カブスの今永昇太投手に空振り三振を奪われたディアスが、呆然と立ち尽くした。

1ー3とカブスが2点ビハインドで迎えた4回表、2死走者なしの場面で打席にはディアスが入った。1打席目でホームランを放っており、2023年にはアメリカンリーグの首位打者にも輝いた好打者に対して、今永は真っ向勝負を挑んだ。

2球連続でファウルを奪い、簡単に追い込む。続く3球目のストレートは高めに大きく外れて1ボール2ストライク。ここでカブスバッテリーは、再び高めを選択。見逃せばボール球にも見えたが、ディアスはマン振り。バットはボールにかすったものの、ミットに収まり空振り三振となった。

ディアスは両手の手のひらを上に向け、「お手上げだぜ」とでも言わんばかりの愕然とした表情で立ち尽くした。その様子はイライラしているようにも見え、頭の中で反芻していたのか、少し間を空けてからようやく一塁ベンチへと戻っていった。

MLB公式データサイト『Baseball Savant』を確認すると、空振り三振に仕留めた球はストライクゾーンの枠を大きく外れるボール球。球速も91.4マイル（約147.1キロ）と、MLBにおいては決して速くない。しかし回転数は2501と、2200〜2300回転と言われるMLB平均を大きく上回っていた。ディアスにはストレートが浮き上がって見えたことで、空振り（ファウルチップ）となったのだろう。

まさに「今永の武器、ここにあり」といった投球だった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）