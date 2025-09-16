中島ひとみ 準決勝敗退も充実の初世界選手権「欲が出てしまって、まだ皆さんの前で走りたかった」【世界陸上 女子100m障害】



中島ひとみ 写真：長田洋平/アフロスポーツ

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月15日（月）＠国立競技場＞

【完全密着】100m日本記録保持者・三好美羽が全力で『走り続ける』理由とは？｜名門のオキテ！福山暁の星女子高校編

東京2025世界陸上・女子100mハードル準決勝が15日に国立競技場で行われ、中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が13秒02で、2組7着となり同種目日本勢初の決勝進出には届かなかった。

初の世界選手権という舞台に立った中島は「本当にこんな満員の国立を見たこともなかったですし、そういう競技場さえも味わったことがなかった」と振り返り、「タイムやレースには悔しさもありますが、それ以上にすごい幸せをいただきました」と感慨を語った。

「そこにしか咲いていない花っていうのは必ずあって、今このスタートラインに立った時、会場の皆さんや画面の向こうの方々から大輪の花束を頂いた気分です」と笑顔を見せた。

目標としていた日本記録更新は叶わなかったものの、「自国開催で世界大会が行われたことで、陸上に興味を持つ方が増えていると思います。私がアスリートとして、競技をやっているかいないかに関係なく、勇気や希望を与えられる存在でありたい」と語り、今後の陸上人生への意欲を示した。

さらに中島は、「立ったらやっぱり欲が出てしまって、まだ皆さんの前で走りたかったなと。本当にタイムだけを見たら無理だろうと思うんですけど、でも本当に思っていました」と率直な気持ちを吐露。

最後に「少しでも世界に近づける日本のハードラーを、私だけでなく全員で目指していきたい」と力強く締めくくった。



【三好美羽】日本一速い15歳！100m走日本記録保持者の女子校生に迫る

中島ひとみ「すごく幸せな12秒間でした」初の世界陸上 12秒88で堂々の予選突破

不破聖衣来が10000m日本歴代2位の衝撃レース！ラスト1周はノーカット