北九州市の博物館に、原爆の被害をVR技術を使って疑似体験できる新たなコーナーが開設されました。戦後80年がたち、記憶が薄れていく中で、次の世代に平和を継承する新たな取り組みです。

「北九州市平和のまちミュージアム」では、原爆の被害を仮想現実=VRで疑似体験できるコーナーが14日から開設されています。





■白野寛太記者「一瞬ピカッと光って周りが焼け野原になり、360度見渡すかぎり炎です。」

『橋の上は死体で埋め尽くされ、川の中にも無数に漂い、目を覆いたくなるような凄惨（せいさん）な光景が広がりました』



80年前、原爆が投下された直後の広島市周辺や、被爆した人たちの様子を周囲360度、見渡すことができます。



■訪れた人

「焼けた建物などを見て心が苦しくなりました。戦争って本当にだめだと思いました。」

「このような体験はリアルには分からないので、伝えていくのは大切だと思います。」

この体験コーナーは、戦後80年を迎え被爆者の高齢化と減少が進む中で、原爆の悲惨さや平和の大切さを次の世代へ継承する目的で設置されました。VRゴーグルを広島市から借りて運用しています。



■北九州市平和のまちミュージアム・居蔵邦幸 事務局長

「実際に体験された方が少なくなる中、どういった形で未来に向けて伝えていくかが大きな課題だと思います。広島原爆の悲惨さ、戦争自体の悲惨さを改めて考える契機にしていただきたいと考えています。」



この特設コーナーは「北九州市平和のまちミュージアム」で9月21日（日）、23日（火・祝）、28日（日）に開設されます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月15日午後5時すぎ放送