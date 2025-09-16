鶏もも肉のきな粉照り焼き

忙しい毎日のなかで、やってくる「夕食作り」。仕事や子どもの習い事の送迎など、数多くのタスクをこなした後に、ご飯の準備は正直しんどい…と思うこともありますよね。今回はそんなときに役立つ、10分以内で作れる夕食おかずレシピ8選をご紹介！疲れていて、キッチンに立つ時間を減らしたい日にも重宝しますよ。ぜひ、今夜のおかず作りの参考にしてみてくださいね。【迷ったらコレ！】10分以内で作れる夕食おかずレシピ3選味付けにきな粉を使って香ばしさアップ！ お弁当から夕食のおかずまで大活躍の一品です。火の通りを良くするために、鶏もも肉は常温に戻し、観音開きにしましょう。オリゴ糖がないときは、ハチミツで代用してもOKです。







【材料】（2人分）



鶏もも肉 1枚

塩 少々

きな粉 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 1/2

オリゴ糖 大さじ 1/2

サニーレタス 2枚

トマト 1/2個



【作り方】



1、鶏もも肉を観音開きにし、半分にカットする。塩を振り、下味をつける。







2、ボウルにきな粉、しょうゆ、オリゴ糖を混ぜ合わせ、(1)にもみ込む。からみにくい場合は、分量外の水を小さじ1/4〜1/2加える。



濃厚なきな粉液が残らないように全体にもみ込みます。







3、分量外のサラダ油をひいたフライパンに(2)をのせ、中火で中に火が通るまで両面焼く(約8〜10分)。







4、食べやすい大きさに切り分け、サニーレタス、トマトを添えた器に盛り付ける。







【このレシピのポイント・コツ】



オリゴ糖を使うことにより、肉との絡みが良くなります。また焼き上がりに照りが出来ます。常温に戻した肉を中火でゆっくりと焼きましょう。



鶏肉は1枚210〜280gを目安としています。



鶏もも肉のきな粉照り焼き【材料】（2人分）鶏もも肉 1枚塩 少々きな粉 大さじ 1しょうゆ 大さじ 1/2オリゴ糖 大さじ 1/2サニーレタス 2枚トマト 1/2個【作り方】1、鶏もも肉を観音開きにし、半分にカットする。塩を振り、下味をつける。2、ボウルにきな粉、しょうゆ、オリゴ糖を混ぜ合わせ、(1)にもみ込む。からみにくい場合は、分量外の水を小さじ1/4〜1/2加える。濃厚なきな粉液が残らないように全体にもみ込みます。3、分量外のサラダ油をひいたフライパンに(2)をのせ、中火で中に火が通るまで両面焼く(約8〜10分)。4、食べやすい大きさに切り分け、サニーレタス、トマトを添えた器に盛り付ける。【このレシピのポイント・コツ】オリゴ糖を使うことにより、肉との絡みが良くなります。また焼き上がりに照りが出来ます。常温に戻した肉を中火でゆっくりと焼きましょう。鶏肉は1枚210〜280gを目安としています。

10分で作れる夕食 炒めるだけ！ スパイシーな炒め物







【材料】（2人分）



ナス 2本

ピーマン 1個

ソーセージ 4本

ニンニク(薄切り) 1/2片分

オリーブ油 大さじ 1.5~2

<調味料>

ガラムマサラ 少々

塩コショウ 少々

水 大さじ 1



【作り方】



1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、さらに4〜5等分に細長く切る。ピーマンは縦半分に切って種を取り、縦に細長く切る。ソーセージは斜め3等分に切る。







2、フライパンを弱火にかけ、オリーブ油とニンニクを入れて、ニンニクの香りが出てきたらナスを加えて中火で炒める。







3、ピーマン、ソーセージを加えて炒める。さらに＜調味料＞の材料を加え、水気がなくなるまで炒めて器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



ナスは縦に切るとアクの出方が少なくなります。



10分で作れる夕食 炒めるだけ！スパイシーな炒め物 by池田 絵美さん【材料】（2人分）ナス 2本ピーマン 1個ソーセージ 4本ニンニク(薄切り) 1/2片分オリーブ油 大さじ 1.5~2<調味料>ガラムマサラ 少々塩コショウ 少々水 大さじ 1【作り方】1、ナスはヘタを切り落として縦半分に切り、さらに4〜5等分に細長く切る。ピーマンは縦半分に切って種を取り、縦に細長く切る。ソーセージは斜め3等分に切る。2、フライパンを弱火にかけ、オリーブ油とニンニクを入れて、ニンニクの香りが出てきたらナスを加えて中火で炒める。3、ピーマン、ソーセージを加えて炒める。さらに＜調味料＞の材料を加え、水気がなくなるまで炒めて器に盛る。【このレシピのポイント・コツ】ナスは縦に切るとアクの出方が少なくなります。

簡単ヘルシー！ 菊芋のキンピラ







【材料】（2人分）



菊芋 4~5個

ゴマ油 大さじ 1

<調味料>

みりん 大さじ 1/2

きび砂糖 小さじ 1

しょうゆ 大さじ 1

黒ゴマ 少々



【下準備】



1、菊芋はよく洗い、表面のかたいところだけ切り取る。皮つきのまま、薄切りにして横に並べ、せん切りにする。







【作り方】



1、フライパンにゴマ油を入れて中火にかける。菊芋を加え、透き通るまで炒める。







2、＜調味料＞の材料を加えて味が馴染むように炒める。器に盛り、黒ゴマを振る。







簡単ヘルシー！菊芋のキンピラ【材料】（2人分）菊芋 4~5個ゴマ油 大さじ 1<調味料>みりん 大さじ 1/2きび砂糖 小さじ 1しょうゆ 大さじ 1黒ゴマ 少々【下準備】1、菊芋はよく洗い、表面のかたいところだけ切り取る。皮つきのまま、薄切りにして横に並べ、せん切りにする。【作り方】1、フライパンにゴマ油を入れて中火にかける。菊芋を加え、透き通るまで炒める。2、＜調味料＞の材料を加えて味が馴染むように炒める。器に盛り、黒ゴマを振る。

5分でプロの味！ 絶品ニラ玉

節約食材でボリュームおかず！ 豚こま肉のさっくり揚げネギソースがけ

豚肉のモヤシロール

クリームチーズと昆布 和えるだけ 濃厚なおいしさ

サッパリ厚揚げステーキ

ナス・ピーマンの野菜コンビとソーセージを使う炒め物。ガラムマサラ（カレー粉でも可）と塩コショウでスパイシーに仕上げましょう。ナスは縦方向に切ると、アクの出方が少なくなりますよ。ご飯にも、お酒のおつまみにもよく合う万能おかずです。シャキシャキ食感とほのかな甘みが魅力の菊芋は、千切りにして炒めて味付けをするだけでヘルシーなキンピラに！ 菊芋はイヌリンという食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を抑える効果があるとされています。糖質の多いおかずと組み合わせて食べると◎です。【ササッと完成】10分以内で作れる夕食おかずレシピ5選E・レシピで「おいしい！」を多数獲得している殿堂レシピです。しょうゆ＆オイスターソースで味付けをしたニラ玉は絶品。たった5分で完成するので、忙しいときや、あと1品ほしいときに最適です。辛口がお好みなら、七味や一味を振って辛さをプラスしましょう。お手頃な豚こま肉を使う、お財布にやさしいおかずです。さっくり＆ジューシーな豚こま肉に、ネギソースがしみて美味。酢の爽やかな後味もくせになります。一緒に盛り付けるモヤシは、サッと茹でてシャキシャキ感を残すのがポイント。豚肉にモヤシを巻いたら、レンジでチンするだけの簡単おかず。火を使わずに料理をしたいときにも、うれしいですね。シャキッとしたモヤシに、豚肉の旨味がからんで、たまらないおいしさ。ポン酢しょうゆでさっぱり、ゴマダレで濃厚などお好みの味でどうぞ。クリームチーズと塩昆布を組み合わせた、和洋折衷メニューです。粗びき黒コショウのピリッとした刺激がアクセント。わずか1分で完成するので、思い立ったときにパパッと作れます。クラッカーやトーストにのせて召し上がれ！厚揚げは、グリルで焼くと香ばしさがグッと引き立ち、薬味との相性も抜群。ネギやショウガ、大根おろしはもちろん、刻んだシソを添えればさらに風味豊かに。さっぱりとした味わいで食欲がない日でも箸が進みます。ご飯のおかずのほか、お酒のおつまみにもぴったりです。■ヘトヘトな日でも作れる簡単レシピを味方にしよう！仕事に子育てに、夕方はもうエネルギー切れ！ なんてことも。そんなときに、手間なく作れるレシピをいくつか覚えておくと助けになります。今回ご紹介したレシピは、特別な材料は不要。冷蔵庫にあるもので作れるので、買い物に行けない日でも安心です。まずは今日の夕食で、気になる一品を試してみてくださいね！(Lily-bono)