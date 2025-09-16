◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・フィリーズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２試合ぶりの一発で偉業達成を狙う。

前日１４日（同１５日）の敵地・ジャイアンツ戦では９回に遊撃と中堅の間に落ちるポテンヒット（中前打）で今季最長タイの１９試合連続出塁とした大谷はその後エドマンの中前適時打で生還し、メジャー断トツの１３５得点目を記録。史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を達成した昨季打ち立てた自己最多の得点記録を早くも上回った。今季球団最長となる飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）の４９号特大ソロから２戦連発はならなかったが、２試合連続２ケタ得点の大勝に貢献した。

この日から３試合を戦うフィリーズには大谷と本塁打王を争うシュワバーが君臨する。今季は球宴ＭＶＰにも輝いた大砲は８月２８日（同２９日）に１試合４発という離れ業を見せ、今月９日（同１０日）にはリーグ最速で５０号到達。１４日（同１５日）には５２号を放ち、大谷に３本差をつけてトップを走っている。大谷は３年連続の本塁打王に向け、今回の直接対決で何とか差を縮めたいところだ。フィリーズ先発はＲ・スアレス投手（３０）。大谷は初対戦となるが、昨季に続いて今季もすでに１２勝を挙げている左腕で、難敵であることは間違いない。

また、現在ナ・リーグ西地区首位のド軍だが、リーグ全体で見ると勝率３位。このままでは地区優勝しても、ポストシーズンは地区シリーズではなくワイルドカードシリーズからの参戦となる。東地区首位で勝率リーグ２位のフ軍をたたくことで、地区シリーズからの参加となれば、ワールドシリーズ連覇に向けても近づくことになる。地区優勝マジックは「１０」だが、この数字を減らす以上の意味を持つ３試合となる。

この日、ドジャースの先発はシーハンの予定だったが、リリーフ左腕のバンダと発表された。

◇２年連続５０本塁打の達成者

▽Ｂ・ルース（ヤンキース） １９２０〜２１年／２７〜２８年 ５４、５９本／６０、５４本

▽Ｍ・マグワイア（アスレチックス、カージナルス） １９９６〜９９年 ５２、５８、７０、６５本

▽Ｋ・グリフィー（マリナーズ） １９９７〜９８年 ５６、５６本

▽Ｓ・ソーサ（カブス） １９９８〜０２年 ６６、６３、５０、６４本

▽Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ） ２００１〜０２年 ５２、５７本