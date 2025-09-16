天皇皇后両陛下は即位後初めて、愛子さまは初めて県内へ訪問されました。

14日までの3日間を振り返ります。

12日からの3日間、戦後80年の被爆地・長崎を訪問された天皇皇后両陛下。

文化・芸術の祭典にも出席されました。

（天皇陛下おことば）

「今年、被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、全国各地で様々な文化芸術活動に取り組まれている方々を迎え、国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭が開催されることは大変意義深く、関係者の皆さんの尽力に対し、心から敬意を表します」

戦後80年のことし、硫黄島、沖縄、広島を訪れ、戦没者の慰霊を行われている両陛下。

長崎を訪問されるのは即位後初めて。愛子さまはもう一つの被爆地・広島には中学の修学旅行で訪れていますが長崎を訪問されるのは初めてとなります。

長崎原爆資料館では被爆時計や、原爆投下時の市街地の様子を示したジオラマなどを真剣な表情で視察。その後、被爆者や20代の「伝承者」と懇談されました。

（被爆者中村キクヨさん（101））

「長い間ご苦労様でした。お体を大事になさってこれから先も少しでも被爆者のためにいろいろとご活躍くださいとおっしゃいました」

（長崎原爆遺族会本田 魂 会長（81））

「愛子さまから、嘉代子桜のことをおっしゃられて「今後とも続けてください」とお話しされた」

（純心大学3年松山 咲さん（20））

「雅子さまから「活動を頑張ってください」ということと「子どもたちに平和を伝えてください」と言っていただき、今後の活動の励みにもなるしうれしかった」

12日の夜、長崎市では両陛下と愛子さまに歓迎の気持ちを表す行事「提灯奉迎」が行われました。

およそ5500人が集まり、ご一家は、宿泊先の窓辺から集まった人々に提灯を振って応えられました。

（長崎市から）

「すごく感激して涙が出た。一生の記念。パワーをいただいた。みんなと一緒に提灯を振ってくださってうれしかった」

2日目の午前。

両陛下と愛子さまは、被爆者が入所する長崎市三ツ山町の恵の丘長崎原爆ホームを訪問され、8人の被爆者と懇談されました。

（両陛下）

「いかがお過ごしですか」

「おうちはどちらですか」

被爆の実相に触れた皇后さまは当時の写真に「言葉が出ない」と発言されたといいます。

（町田 エイ子さん94歳（被爆当時14歳））

「とても優しい人。舞い上がってしまって。感激しました」

（小川 ハツヱさん 84歳（被爆当時4歳））

「大変でしたねとおっしゃってくださり感激している。生きていてよかった」

（宮崎 幸子さん 89歳（被爆当時9歳））

「9歳の時に原爆に（長崎）市内で遭って「大変でしたね」というお言葉だった。お声がけいただいて、本当に幸せ」

午後には長崎市の県美術館を訪れ、「ながさきピース文化祭」のイベントのひとつ「全国障がい者作品展～アール・ブリュット展～」を鑑賞されました。

両陛下がお声がけされたのが五島市の原塚 祥吾さん。

これまで東京やフランスなど国の内外の展覧会に出展してきた自閉症の作家で今回は、「繋がってゆくまち」を出品。

鳥の目線で架空の町を描いた「鳥瞰図」と呼ばれる作品で、両陛下は「とても細かく描かれていますね」などと感想を述べられました。

最終日の14日は、21日に本番を迎えるピース文化祭のイベントに出演する地元の小中学生、高校生の踊りを終始笑顔でご覧になっていました。

両陛下は工夫している点などを熱心に質問されていました。

（踊りを披露した生徒）

「みんな息がぴったりでそろっていてすごいねと言っていただけた」

午後には、佐世保市のアルカスSASEBOで行われた「ながさきピース文化祭」の開会式にご出席。

終了後には、高校生平和大使らと懇談されました。

（高校生平和大使長崎南山高校高田 健士郎さん（2年））

「陛下からは、高校生平和大使として行っている活動や自身の留学生活についてお褒めの言葉や励ましの言葉をいただいた」）

被爆地・長崎での慰霊の旅を終えられたご一家。

両陛下は14日夜、長崎空港を出発し、帰京されました。