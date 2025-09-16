藤井道人監督×木村大作キャメラマン×舘ひろし主演『港のひかり』本予告
「第48回日本アカデミー賞」最優秀監督賞に輝いた藤井道人監督が、名キャメラマン・木村大作と初めてタッグを組んだ最新作『港のひかり』（11月14日公開）の本予告映像が解禁となった。
【動画】藤井道人監督×木村大作キャメラマン×舘ひろし主演『港のひかり』本予告
本作の舞台は北陸の小さな港町。完全オリジナル脚本で描かれるのは、元ヤクザの男と盲目の少年が年齢を超えて育む友情の物語だ。主人公・三浦を演じるのは、7年ぶりの単独主演となる舘ひろし。少年時代の幸太を尾上眞秀、成長した青年を眞栄田郷敦が演じる。予告映像では、少年時代と大人になった幸太に寄り添う“おじさん”の姿が映し出され、二人の12年間に及ぶ絆の物語が始まる。
目が見えないことを理由に同級生からのいじめに苦しんでいた孤独な少年・幸太は、漁師の三浦と出会う。三浦が元ヤクザだという噂を耳にした幸太は「ヤクザって悪い人だよね、おじさんはそんな人じゃないよね」と疑いつつも、三浦のことを“おじさん”と親しげに呼び、三浦も「あの子は一人の人間として接してくれました」と次第に心を通わせていく。
やがて幸太の目が治る可能性を知った三浦は、「うちにそんなお金ないよ」とあきらめる幸太に対して、「金の心配はしなくていい」と言い残し、幸太の前から姿を消してしまう。
それから12年の時が経ち、無事に目が見えるようになった幸太は“おじさん”のような立派な人間を目指して警察官になっていた。一方、幸太の知らないところで三浦はヤクザのお金に手を出し、刑務所に12年間収監されていた。三浦は出所したところをヤクザの組長・石崎（椎名桔平）に捕らえられ、石崎は駆けつけた幸太に対して「こんなじじいに会わなければ、今ごろもっと平和に生きられたかもしれない」と吐き捨てる。
しかし、幸太の心には「あなたは誰よりも温かかった」という記憶が残っていた。血まみれになった三浦に「ありがとう、おじさん」と感謝の想いを伝えた幸太はある行動を起こし…。物語はクライマックスへと突き進んでいく。本作への期待が高まる予告に仕上がっている。
【動画】藤井道人監督×木村大作キャメラマン×舘ひろし主演『港のひかり』本予告
本作の舞台は北陸の小さな港町。完全オリジナル脚本で描かれるのは、元ヤクザの男と盲目の少年が年齢を超えて育む友情の物語だ。主人公・三浦を演じるのは、7年ぶりの単独主演となる舘ひろし。少年時代の幸太を尾上眞秀、成長した青年を眞栄田郷敦が演じる。予告映像では、少年時代と大人になった幸太に寄り添う“おじさん”の姿が映し出され、二人の12年間に及ぶ絆の物語が始まる。
やがて幸太の目が治る可能性を知った三浦は、「うちにそんなお金ないよ」とあきらめる幸太に対して、「金の心配はしなくていい」と言い残し、幸太の前から姿を消してしまう。
それから12年の時が経ち、無事に目が見えるようになった幸太は“おじさん”のような立派な人間を目指して警察官になっていた。一方、幸太の知らないところで三浦はヤクザのお金に手を出し、刑務所に12年間収監されていた。三浦は出所したところをヤクザの組長・石崎（椎名桔平）に捕らえられ、石崎は駆けつけた幸太に対して「こんなじじいに会わなければ、今ごろもっと平和に生きられたかもしれない」と吐き捨てる。
しかし、幸太の心には「あなたは誰よりも温かかった」という記憶が残っていた。血まみれになった三浦に「ありがとう、おじさん」と感謝の想いを伝えた幸太はある行動を起こし…。物語はクライマックスへと突き進んでいく。本作への期待が高まる予告に仕上がっている。