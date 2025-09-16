

「銀行ビジネス」の在り方は、今後も大きく変わっていくことになるのでしょう（写真：tetsu／PIXTA）

「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。

そんな声も聞かれる中、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場しています。

本稿では、菊地敏明氏著『銀行ビジネス』より、ビジネスパーソンなら最低限知っておきたい銀行にまつわる豆知識をご紹介します。

就職人気企業ランキング、銀行は何位？

本稿では、就職先としての銀行について考えるとともに、これからの銀行ビジネスについて紹介していきます。

2024年11月に、就職情報サービス会社の学情が、2026年3月卒業予定の大学生、大学院生を対象とした「就職人気企業ランキング」を発表しました。その結果をみてみると、1位は伊藤忠商事、2位は味の素、3位は任天堂となっています。

残念ながら銀行は、トップ10どころかトップ50にも入っていません。トップ100にまで目を向けてみると、ようやく58位に三菱UFJ銀行が入り、三井住友銀行が77位、みずほフィナンシャルグループが100位で続きます。

それでも、前年の2025年卒のランキングでベスト100に入っていたのは三菱UFJ銀行だけでしたから、人気は復活傾向にあるようです。しかも、直近では多くの銀行で好決算が続いていますから、今後はランキングがさらに上昇する可能性もあるでしょう。

とはいえ、1990年代の前半まではランキング上位の常連だった銀行が、この30年ほどですっかり人気を落としてしまったのは事実。

もちろん、バブル崩壊以降の銀行は再編の波にさらされ、「ゼロ金利政策」「マイナス金利政策」の影響もあって収益性も低下していましたから、無理もないのかもしれませんね。

けれども年収については、依然として高い水準にあるのも間違いありません。

マイナビが公表している「2024年版業種別モデル年収平均ランキング」でも、銀行は全112業種の中で13位と上位に入っていますし、実際に支店長クラスになれば、1000万円を超える水準になる銀行がほとんどです。

出向・転勤・役職定年を見直す

ただし、支店長クラスにまで出世できるのは全体の2割程度といわれていますから、決して簡単な道のりではありません。銀行では50歳を超えると出向になったり、役職定年となったりするケースもあり、その点を踏まえると、生涯年収は必ずしも高くないといった声もあるのです。

他業種と大きく違う、銀行ならではの人事制度の特徴に、多くの資格の取得が求められる点があります。基本ともいえる「銀行業務検定」をはじめ、数多くの資格試験を受けることになるため、そうした試験が苦手という人には、やはり向かない職業でしょう。

もう1つの特徴はゼネラリストが求められることで、多くの業務を経験させるジョブローテーションが行われるため、転勤も少なくありません。

もっとも、ここまで紹介してきた特徴は、あくまで従来の銀行の常識だといってもいいでしょう。最近は人手不足が深刻な問題になりつつあり、多くの企業で初任給を上げる動きがあるのは周知の通り。

銀行も例外ではなく、さらにそうした流れの中で、出向や役職定年といった仕組みを見直す銀行も出てきています。システムや運用関連など専門性の高さが求められる業務も増えているため、スペシャリストを育成するコースを用意している銀行もあります。

さらには、「ノルマが厳しいイメージがある」ために銀行を敬遠する人もいるかもしれません。

この点については、「顧客本位の業務運営」が求められる中で、個人に課されてきた営業目標を廃止する銀行も増えてきています。つまり、銀行全体が今は大きな転換点にあり、当然のことながら、人事制度や待遇なども変わりつつあるわけです。

2024年3月にマイナス金利政策が解除されたことで、銀行の収益は回復基調にあり、今後もさらなる伸びが期待できるのではないでしょうか。再編や業務の効率化の成果も現われつつあり、フィンテックの導入や業務範囲の拡大など、将来の成長に向けた明るい材料も増えてきました。

これらを踏まえると、銀行の魅力度は増しているとも考えられます。

もちろん、良い面も悪い面もあるのでしょうが、少なくとも今はそれほど人気がないぶん、就職先としては狙い目なのかもしれません。

「銀行ビジネス」はこれからが面白い

最後に、これからの銀行ビジネスについて考えてみたいと思います。

「金利のある世界」が戻ってきたなかで、銀行の3大業務の1つである「貸出」による利ざやは拡大し、銀行の収益性は急速に改善しました。それでも、このまま従来型のビジネスを継続していれば安泰かといえば、それも違うのかもしれません。

企業向けの融資にしても、現在は資金調達の手段が多様化していますし、依然として経済の見通しが不透明な中で企業の資金需要が急激に高まるとも考えにくい。何よりも、単に「資金を貸す」という行為だけでは、付加価値を生みにくくなっているのは間違いありません。

そうしたなかで、今後のカギを握るのは、やはり「コンサルティング」だと考えます。

銀行は企業の経営状況、財務状況などを知り得る特異なポジションにあり、さまざまなノウハウも蓄積されています。多様な業種の企業とのネットワークもありますから、ビジネスマッチングなども行いやすいのは確かで、そこにデジタル技術やフィンテックを組み合わせれば、さらに可能性が広がるに違いありません。

とりわけ地域金融機関には、地元経済の牽引役としての役割が期待されるのでしょう。

地域の企業にも競争力のある商材、優れた技術を持つ企業は数多くありますから、その魅力を銀行が発信し、ネットワークを活かしてマッチングする。

あるいは、そうした企業のなかには昔ながらの経営にこだわり、真の強みを活かせないところもあったりしますから、銀行が経営改革を促し、時にはM&Aの仲介役となることで活性化させる。そうした取り組みこそが、まさに「地方創生」へとつながるはずです。

実際、地域金融機関の方にお話を伺うと、「私たちはここから逃げられない」といった言葉がよく出てきます。まさに地域とともにあるのが地域金融機関であり、その活性化なくしては自らも生き残れないという、危機感と使命感が表れた言葉でもあるのではないでしょうか。

これから求められる銀行員とは

もう1つのカギとなるのは「相談業務」です。

新NISAのスタートもあって、資産運用への関心は急速に高まっています。それに対して銀行が投資信託などの「商品を売る」という行為だけで終わってしまえば、やはり付加価値を生み出せないでしょう。

単に商品を買うだけなら、おそらくネットやアプリ経由のほうが利便性は高いはず。銀行の付加価値になり得るのは、顧客の声に耳を傾け、その人生設計に基づいてファイナンシャルプランを一緒に考えながら、あくまでソリューションとしての商品、サービスなどを提供することなのでしょう。

特に足元では物価の高騰が懸念されていますが、日銀が2％程度のインフレターゲットを掲げていることもあり、今後もインフレの状況が続いていくのかもしれません。

インフレによってこれまで100円で買えたモノが200円になってしまえば、手元の現金の価値は実質的に目減りします。預金の利息だけでそれを補うのは難しいでしょうから、やはり資産運用が不可欠。老後の備えのためだけではなく、資産を守るためにも運用が必要になるわけです。

そうした現状をしっかり伝え、いわば顧客の人生に寄り添って生涯にわたり支えていく。それが「相談業務」であり、AIには代替できない、対面の窓口を持つ銀行ならではの付加価値です。

それは政府が掲げる「資産運用立国」の担い手に、銀行がなることでもあるのでしょう。

「新たなビジネスモデル」に挑戦

3つ目のカギは「新たなビジネスモデル」です。銀行法の改正もあり、銀行の業務範囲が広がっています。

一例を挙げると、2024年12月に合同会社DMM.comがふくおかフィナンシャルグループの傘下にあるみんなの銀行の金融機能・サービスを活用することについて検討を開始し、そのための基本合意書を締結したというニュースが飛び込んできました。まさにBaaSの新たな事例です。





これまでBaaSに積極的に取り組んできたのは、楽天銀行や住信SBIネット銀行などのネット専業銀行が中心でした。

にもかかわらず、これまで保守的ともいわれてきた地方銀行のグループ会社がBaaSに乗り出すわけですから、正直いって驚きました。

銀行が新たなビジネスモデルに挑戦し始めていることの、象徴的な事例といっていいのかもしれません。

「銀行ビジネス」の在り方は、今後も大きく変わっていくことになるのでしょう。その最大の原動力は、やはり「人材」です。

私はこれまで1000人近くの銀行員の方々にお会いしてきましたが、そのなかには非常に優秀で、しかもユニークな人が少なくありませんでした。

そうした人材が銀行を支えているからこそ、「銀行ビジネス」はこれからが面白い。最後にそうお伝えして、本稿を締めくくりたいと思います。

（菊地 敏明 ： 金融エディター）