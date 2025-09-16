総ゴール数「16」はJ１ワースト。東京Vの選手たちが語った得点力不足の解消に必要なこと
［J１第29節］FC東京 １−０ 東京V／９月15日／味の素スタジアム
得点力不足は深刻だ。
９月15日に行なわれたJ１第29節で、東京ヴェルディはFC東京に０−１で敗れた。これでリーグ戦は４試合連続でノーゴール。チームの総得点数「16」は、J１でワーストの数字である。
東京ダービーでは東京Vにもチャンスはあった。開始２分と４分に、立て続けにゴール前でFKを獲得。しかし、どちらもキッカーを務めた染野唯月のキックは壁に当たり、ゴールを捉えられなかった。
５分にも、右CKから染野がヘッドで狙うがゴールの左に外れ、17分の齋藤功佑のミドルシュートはクロスバーに嫌われた。
スコアレスだった59分には決定機を迎えるが、ペナルティエリア右から稲見哲行が放ったシュートはゴール上に大きく外れた。
その１分後に１点を奪われた東京Vは、82分に福田湧矢が左サイドをドリブル突破してゴールに迫るが、シュートは相手GKの正面に。最後まで１点が遠かった。
東京Vがゴールを奪うためには、何が必要なのか。
「上位にいるチームだったり、勝っているチームを見ると、難しい試合でも１つのチャンスをしっかり決めて勝っているので、僕たちにはそれが必要。特にこの１年は他のチームとの差を感じています」
そう語ったのは森田晃樹だ。腕章を巻く背番号７は、さらにこう続ける。
「チームとしては、クロスからのシュートを形としてやっているので、クロスまでの作りだったり、あとは質です。今日もサイドを突破して深くまで入り込んだり、ペナルティエリア付近でフリーでボールを保持した形からのクロスもありましたけど、ほとんど相手にクリアされている。そこは顕著な課題。しっかりシュートまで持ち込むことができていない」
８月にガンバ大阪から加入し、東京ダービーがリーグ戦初スタメンだった唐山翔自は「実力とかいろんな理由がありますけど、考えすぎてしまうと、もっと良くなくなる」と指摘。「チームからは点を取らないとっていう悲壮感を感じますし、だからこそ点が取れないってなると、もっと取れなくなる。楽観的というか、そういうものも必要かなと思います」との考えを示した。
また、右ウイングバックで先発した稲見は「もっと勢いのあるプレーというか、大事にしすぎないでクロスを上げたりすること」とコメント。「泥臭いボールでもいいので、それが当たって（ゴールに）入ったり、溢れてチャンスに繋がることもあると思う。ゴール前だったらチャレンジを増やしてもいいと思います」と続けた。
そう簡単ではないが、選手たちが語った課題を改善していくことが、得点力不足の解消に繋がるはずだ。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
