銀行口座、公共料金、パスポートも。身内が亡くなったあと「名義変更」「解約手続き」が必要になる主な6項目を解説

大切な身内が亡くなった後、心が落ち着かないなかでさまざまな手続きをこなさなくてはならない。「申請すればもらえるお金」がある一方で、亡くなった人が契約していたものを整理する必要もある。



相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』（扶桑社）から、おもに名義変更と失効手続きが必要になるものを、一部抜粋・再編集して紹介する。

名義変更・解約手続きは迅速に

葬儀後は、行政での手続きに加え、故人が生前に契約していたサービスなどの支払いや解約、契約変更などの届け出を行わなければなりません。

なかでも重要なのは、電気やガス、水道などの公共料金です。故人が契約者となっていた場合は、利用廃止や名義変更を行いましょう。届け出は、窓口での受けつけ、ハガキの郵送や電話のほか、ウェブサイトでも行えます。

なお、故人の口座から自動引き落としになっているサービスを継続して利用したい場合も、引き落とし口座の変更手続きが必要です。こうした手続きを忘れると、故人の口座が凍結された際、引き落としができなくなってしまいます。

故人の携帯電話の契約変更は、最寄りの携帯電話ショップの窓口で行えます。その際、携帯電話に入っていたSIMカードと、故人の死亡が確認できる書類、届出人の身分証明書などが必要となる場合があるので、まずは電話で確認をしておきましょう。

NTTの固定電話など、電話加入権をもっていた場合は、加入権承継の手続きが必要です。なお、電話加入権は相続税の対象になります。さらに、電話加入権がない固定電話の場合でも、契約内容に沿った解約・名義変更などの手続きが必要となります。

インターネット関係のサービスの解約・名義変更方法はプロバイダなど、契約している会社によって違うので、まずは電話や契約している会社のウェブサイトで確認しましょう。

悪用防止のためにもすぐ解約を

運転免許証やパスポートなどは、有効期限を過ぎると失効しますが、そのまま放置しておくと、第三者に悪用される可能性もあります。できる限り早く返却しておきましょう。

クレジットカードは、引き落とし口座が凍結された場合、定期的な支払いや年会費などが未払いになってしまうほか、不正利用などの恐れもあるので、速やかに解約手続きをとりましょう。

ただし手続きの方法が会社によって異なるため、まずは電話やウェブサイトで確認することを忘れずに。

名義変更と失効手続きが必要なもの

故人が契約していた公共料金、携帯電話などは、名義変更や失効手続きが必要です。それぞれの手続きを確認しましょう。

＜おもな必要書類＞

・死亡を確認できる書類

入手先：医師、市区町村役所から

・本人確認書類

入手先：市区町村役所から

＜おもに名義変更と失効手続きが必要になるもの＞

■公共料金：名義変更・失効手続き

電気、ガス、水道などの契約名義が故人になっている場合、名義変更が必要です。今後使用しない場合は利用廃止の届け出をします。

■通信料金（携帯電話・インターネット）：名義変更・失効手続き

解約の手続き料や途中解約料はかかりません。しかし、解約日までの料金は請求されるため、早めに手続きしておきましょう。

■銀行口座：名義変更

故人の銀行口座が凍結されると、引き落とされず未払いの状態になることも。年会費を請求されることもあるので早めに手続きを。

■通信料金（固定電話）：名義変更・失効手続き

電話加入権は、預貯金や不動産などと同様の相続財産として評価されます。そのため、電話加入権を相続する手続きが必要です。

■パスポート：失効手続き

有効期限が残っている場合は失効手続きが必要。パスポートを手元に残しておきたいときは、返却してもらうことも可能です。

■運転免許証：失効手続き

故人の免許証は、最寄りの窓口で返納手続きを行うのが原則です。返納手続きを行わなくても有効期限が過ぎれば失効します。

＜変更手続きが遅れると延滞金が発生する場合も＞

銀行口座は名義人が死亡すると金融機関によって凍結されます。故人の口座から自動引き落としになっていると、引き落としができず未払いになってしまうので注意が必要です。

故人の銀行口座の確認方法

故人の口座を把握していない場合、どのように調べたらよいか、確認する方法を知っておきましょう。

故人がもっている銀行口座をすべて把握しているという人は、少ないのではないかと思います。

まずは故人の持ち物を整理して、通帳やキャッシュカードがないかチェックしてみましょう。注意が必要なのは、ネット銀行を利用している可能性がある場合です。

ネット銀行は通帳がないので、パソコンやスマートフォンなどをチェックします。金融機関からのメールや、インターネットのブックマークの履歴などを確認してみましょう。

ネット銀行の口座が見つかった場合は、ネット銀行のカスタマーサービスに連絡して、手続き方法を確認するようにしましょう。

凍結中の口座でも一定額払い戻しは可能

「死去のあと、すぐに銀行口座が凍結されてしまって、葬儀の費用や生活費を引き出すことができなくて困った」という話を耳にしたことがあると思いますが、役所に死亡届を出したからといって銀行口座の凍結（入出金停止）が自動的に行われるということはありません。

金融機関は「名義人が死亡したことを知ったときに凍結する」というのが基本です。

故人の家族が金融機関に名義人の死を知らせて、口座を凍結してもらい、預金残高証明書を発行してもらいます。

これは、故人の相続財産を守るための制度で、相続人のだれかが勝手に使ったりするのを防ぐためのものです。遺産の分割が決定すれば、口座の凍結は解除されます。

一方で、遺産の分割でもめて、何年も長引くという恐れもあります。そういったケースをフォローするため、2019年に「預貯金の払い戻し制度」が設けられました。

これにより、各相続人は、凍結された預金口座から、決められた額まで払い戻しができるようになりました。金額は、上の図のように決まります。

必要であれば、この預貯金を葬儀費用や相続税の支払い、生活費などにあてることができます。ただし、その金額が相続分以上の金額になった場合、返還を求められる可能性もあるので注意が必要です。

監修：曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［ 図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。