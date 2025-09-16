¡Ú°æ¾åÌÐÆÁ¡¡²æ¤¬Æ»¡¦ÈÖ³°¡Û¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬´ñÎï¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ
¡¡º£Æü¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç»ä¤Î¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤«¹¥¤¤Ê¼Ö¤ÎÏÃÂê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥ÎØÁª¼ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼Ö¤¬Âç¹¥¤¡£¶ì¤·¤¤Îý½¬¤ËÂÑ¤¨¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó²Ô¤®¡¢¤´Ë«Èþ¡ª¡©¤Ç¡¢¤¤¤¤¼Ö¤òÇã¤¦¤¾¡¼¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¸½Ìò»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¸©¹ÁÄ®¤Ç¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¤«¤Ê¤ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡²¿¤«¥¤¥ä¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤²¤ó¤«¤»¤ó¤È¤¤¤±¤ó¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£ÀäÂÐ¡¢¿ÈÆâ¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¶¥ÎØ¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤ó¡£¤½¤³¤ÏÎäÀÅ¤Ë¼Ö¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë¤µ¤Ð¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¿¤¤¤Ã¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÇò¤È¹õ¡¢Î¾Êý¡¢¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÁ°¸å¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤âÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¼Ö²°¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬´ñÎï¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡ÖF40¡×¤â¡Ä¡£°ì»þ´ü¤Ï2Âæ»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£F40¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÁÏÎ©40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦ºÇÂ®»ÔÈÎ¼Ö¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¹Ã¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢À¨¤¤²»¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·Åê»ñÌÜÅª¤ÇF40¤ò½êÍ¤·¡¢µ÷Î¥¤â¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¡¢ÁêÅö¤ÊÃÍÃÊ¤¬ÉÕ¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¡£¢þ²¯±ß¡ª¡©¤Û¤É¡£
¡¡¤ª¤¤¡Ê»ä¡Ë¤Ï³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ð¥ó¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ÇÂæ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¯¡¢º£¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµ®½Å¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¿¤¤¤Ã¡£
¡¡¤½¤¦¤½¤¦¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¡¢º´À¤ÊÝµÇ°¼èºà»þ¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢Âçºå¤ÎÁ°ÅÄÂóÌéÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Î¼Ö¤ò¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥¦¥Á¡Êº´²ì¡Ë¤Ë¾¯¤·´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÈà¤ò¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ¡ËÂóÌé¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯Sµé¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¤«¤éÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤ºÄ¹´üµÙÍÜ¡£Éüµ¢¤·¤Æº£¤ÏAµé¤ÇÊ³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡¼¡¢¥¿¥¯¥ä¡ª¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï5Ç¯¤Û¤É½êÍ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í§¿Í¤Ë¾ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¸½Ìò¤ò¤ä¤á¤Æ¼Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3Ç¯¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ö¡¢ËÜÍè¤ÎÆ°¤¤òÁ´¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¾ì¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤ÈÅ´Ë¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼íÎÄ¤Ç¤¹¡£É®µ¡¢¼Âµ»»î¸³¶¦¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¡£¼Âµ»¤Ï25È¯Ãæ23È¯ÅªÃæ¤Ç»î¸³´±¤â¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Ê¤ó¤«Æ°Êª¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å´Ë¤¤Ï·Ù»¡¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï½®¤Îµù¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ã¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡ÌÐÆÁ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤Î¤ê¡Ë1958Ç¯¡Ê¾¼33¡Ë3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì»Ô½Ð¿È¤Î67ºÐ¡£¶¥ÎØ³Ø¹»41´üÀ¸¤È¤·¤Æ78Ç¯5·î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£G1ÄÌ»»9¾¡¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï3ÅÙÍ¥¾¡¡Ê86¡¢88¡¢94Ç¯¡Ë¡£ÂåÌ¾»ì¤Ïµ´µÓ¡£99Ç¯3·î31Æü°úÂà¡£ÄÌ»»1626Àï653¾¡¡£Í¥¾¡²ó¿ô154²ó¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â15²¯6643Ëü±ß¡£¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£